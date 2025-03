MG G50 - MPV Trung Quốc ngang cỡ Innova Cross chốt giá rẻ như Xpander

Ngày 29/3, MG Việt Nam chính thức giới thiệu G50 với ba phiên bản. Mẫu MPV này lần đầu xuất hiện tại nước ta trong khuôn khổ triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2024, nhưng đến nay mới được chốt giá bán, chi tiết như sau:

Phiên bản Giá niêm yết G50 MT COM 559.000.000 G50 AT DEL 698.000.000 G50 AT LUX 749.000.000

Giá bán lẻ đề xuất của MG G50 (Đơn vị: Đồng).

Nhìn vào mức giá, bản số sàn của MG G50 bằng đúng giá của Xpander MT và rẻ hơn gần 200 triệu so với Innova số sàn (2.0E). Tương tự, G50 AT Del có giá bằng đúng Xpander Cross - phiên bản thể thao đắt nhất trong dòng MPV này của Mitsubishi.

Xét về kích thước, MG G50 được định vị ở phân khúc MPV hạng trung nhờ chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.825mm, 1.825mm và 1.778mm. So với Toyota Innova Cross, MG G50 dài hơn, nhưng lại ngắn hơn Hyundai Custin.

Chiều dài cơ sở của MG G50 chỉ ở mức 2.800mm, dài hơn Innova nhưng ngắn hơn một chút so với Toyota Innova Cross. Do đó về lý thuyết, mẫu xe Trung Quốc sẽ có không gian nội thất hạn chế hơn một chút so với bản Cross của đối thủ Nhật Bản.

Cả G50 và Innova (Cross) đều có cấu hình tối đa 8 ghế, nhiều hơn một chỗ ngồi so với nhóm MPV cỡ nhỏ như Xpander, Veloz Cross hay XL7.

MG G50 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc (Ảnh: Đại lý MG).

Giá niêm yết của MG G50 có đôi chút sai lệch với thông tin được hé lộ từ phía đại lý trước đó, khi biến thể cao cấp nhất của "tân binh" Trung Quốc này được chốt giá lên tới 749 triệu đồng. Bù lại, hai bản thấp của G50 có giá bán khá hấp dẫn, ngang một mẫu MPV cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander (560-658 triệu đồng).

Trong khi đó, Toyota Innova Cross có giá bán khởi điểm từ 825 triệu và cao nhất lên tới 1,013 tỷ đồng. Hyundai Custin có giá 820-974 triệu đồng.

Thiết kế của MG G50 khá bắt mắt với lưới tản nhiệt cỡ lớn ở phần đầu xe, cụm đèn trước sắc sảo và nhiều đường nét góc cạnh ở phần hông và đuôi xe (Ảnh: Đại lý MG).

Với giá bán rẻ hơn đáng kể so với các đối thủ cùng cỡ, trang bị của MG G50 ở mức cơ bản, không có hệ thống an toàn chủ động. Đèn chiếu sáng LED chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất, hai bản thấp sử dụng đèn dạng halogen.

Mâm hợp kim có sự khác biệt trên từng phiên bản, lần lượt là mâm sắt 16 inch, mâm đúc 16 inch và mâm đúc 17 inch, trên các biến thể từ thấp đến cao. Bù lại, đèn LED định vị ban ngày và tính năng đèn pha tự động bật/tắt là các trang bị tiêu chuẩn.

Nội thất của MG G50 có cấu hình mặc định là 8 ghế, nhưng bản Lux cao cấp nhất có thêm tùy chọn 7 ghế. Trên biến thể này, xe được trang bị màn hình kỹ thuật số 10,25 inch sau vô-lăng, màn hình giải trí 12,3 inch, điều hòa tự động 1 vùng, sạc điện thoại không dây, ghế da chỉnh điện hàng đầu…

Cần số của xe được đặt sau vô-lăng, gây liên tưởng đến các dòng xe của Mercedes-Benz (Ảnh: Đại lý MG).

Về khả năng vận hành, MG G50 được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt. Cấu hình này tạo ra công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 285Nm.

Một số trang bị an toàn cơ bản gồm có: phanh chống bó cứng ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phân bổ lực phanh điện tử, khởi hành ngang dốc, camera lùi và 4 túi khí (trên bản cao nhất).

Nhìn chung, MG G50 hướng nhiều tới đối tượng là những người dùng có nhu cầu mua xe 8 chỗ rộng rãi để chạy dịch vụ. Với bản tiêu chuẩn có giá 559 triệu đồng của MG G50, khách hàng cần cân nhắc một số yếu tố như chỉ có 2 túi khí, không có màn hình giải trí và không có tính năng ga tự động.