Xe Trung Quốc về Việt Nam không còn rẻ

Do những trải nghiệm không tốt trong quá khứ, một bộ phận người dùng Việt vẫn e ngại về chất lượng xe Trung Quốc. Dẫu vậy, những sản phẩm đến từ "đất nước tỷ dân" vẫn có tệp khách riêng, thu hút bằng thiết kế và trang bị nổi bật nhưng lại có giá bán hấp dẫn hơn so với các đối thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, nhiều mẫu xe Trung Quốc khi về Việt Nam lại chốt giá ngoài dự đoán của số đông, không thiếu xe có giá hơn 1 tỷ đồng. Có thể kể đến là Haval H6 HEV, mẫu C-SUV này ra mắt khách Việt vào tháng 8/2023, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

H6 HEV là sản phẩm tiên phong của Haval, thương hiệu con của Tập đoàn Ô tô Trường Thành (Great Wall Motors) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sử dụng động cơ hybrid nhưng khách Việt vẫn kỳ vọng Haval H6 HEV có giá tầm 800-900 triệu đồng. Mẫu xe này được giới thiệu trong bối cảnh phân khúc C-SUV chạy đua giảm giá, sau khi Mazda CX-5 được nâng cấp giữa vòng đời, thêm trang bị nhưng giá giảm tới 90 triệu đồng so với đời cũ.

Kết quả là Haval H6 HEV được chốt giá 1,096 tỷ đồng, đắt hơn bản cao nhất của CX-5 (999 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (959 triệu đồng). Yếu tố thương hiệu mới cùng giá cao khiến model này khó cạnh tranh, chật vật tìm khách kể cả khi được hạ giá còn 862 triệu đồng trong vài tháng gần đây.

Có thành tích doanh số tốt tại thị trường Thái Lan nhưng Haval H6 vẫn chưa tìm được chỗ đứng tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngày 17/12/2023, Haima (Hải Mã) chính thức quay trở lại Việt Nam sau nhiều năm "vắng bóng", phân phối thông qua công ty Carvivu. Hai sản phẩm đầu tiên được giới thiệu là bộ đôi 7X và 7X-E.

Haima 7X có kích thước tương đương với các mẫu MPV cỡ trung. Giá bán lẻ đề xuất của model này là 865 triệu đồng, đắt hơn 55 triệu đồng so với bản chạy xăng của Toyota Innova Cross.

Xe có khá nhiều trang bị cao cấp, như hàng ghế thứ 2 kiểu thương gia, cụm màn hình 12,3 inch trong nội thất, ghế tích hợp sưởi và làm mát… cùng gói công nghệ an toàn chủ động. Haima 7X cũng phá vỡ "truyền thống" xe Trung Quốc thường rẻ hơn xe Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Haima 7X và 7X-E đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc (Ảnh: Thanh Hải).

Trong khi đó, Haima 7X-E là phiên bản thuần điện của 7X và cũng là mẫu MPV chạy điện đầu tiên tại Việt Nam, đi được 501km sau một lần sạc theo công bố của nhà sản xuất. Xe có giá 1,11-1,23 tỷ đồng, hiện không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Nhà phân phối Haima bắt tay với một đơn vị cung cấp bộ sạc và điểm trạm sạc ở Việt Nam (Ảnh: Gia An).

Một thương hiệu ô tô Trung Quốc khác cũng gây bất ngờ về giá bán là Lynk & Co. Sản phẩm đầu tiên được giới thiệu tới khách Việt vào ngày 15/12/2023 là mẫu 09, có giá niêm yết từ 2,199 tỷ đồng, đắt ngang một số xe sang Đức như Mercedes-Benz GLC (từ 2,299 tỷ đồng).

Ngoài 09, hãng còn đem về thêm ba mẫu là 01, 05 và 03+ nhưng trong thời gian tới mới được công bố giá bán. Gần đây, một số tư vấn bán hàng ở khu vực phía Nam chia sẻ rằng Lynk & Co 01 sẽ có giá dự kiến hơn 1 tỷ đồng, còn mẫu 05 dự kiến giá khoảng 1,7 tỷ đồng.

Lynk & Co 09 là mẫu SUV to nhất của hãng xe Trung Quốc này (Ảnh: Hoàng Thọ).

Nếu thông tin trên là chính xác thì Lynk & Co sẽ không có một sản phẩm nào giá dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam, do 01 đang là model nhỏ nhất của hãng. Giới chuyên gia cho biết, Lynk & Co định vị thương hiệu ở mức cao cấp tại Trung Quốc, giá xe tại thị trường này cũng không rẻ.

Cụ thể, Lynk & Co 01, 05 và 09 có giá khởi điểm tại Trung Quốc lần lượt là 150.800, 175.800 và 265.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 517 triệu, 603 triệu và 912 triệu đồng.

Lynk & Co muốn tìm kiếm những khách hàng cao cấp tại Việt Nam (Ảnh: Sơn Phạm).

Những sản phẩm trên phần nào cho thấy bức tranh ô tô Trung Quốc tại Việt Nam hiện nay đã khác trước. Thay vì tập trung vào các model giá rẻ để hút khách trước xe Nhật, xe Hàn thì hiện nay ô tô Trung Quốc không còn tập trung lấy giá làm yếu tố chính để cạnh tranh.

Việc chuyển sang phân phối các sản phẩm đắt tiền hơn có thể giúp xóa đi định kiến trong quá khứ về chất lượng của xe Trung Quốc. Tuy nhiên, nước đi này có thể trở thành "canh bạc" do quan điểm của khách hàng khó thay đổi ngay lập tức, cần có quá trình "thẩm thấu".

Dù ngày càng phổ biến nhưng ô tô vẫn là một tiêu sản có giá trị không nhỏ đối với nhiều người, do đó khách Việt vẫn có xu hướng mua xe theo lựa chọn của số đông.

Những sản phẩm đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc, Mỹ… đã được người đi trước kiểm chứng chất lượng, trong khi xe Trung Quốc vẫn cần thời gian khẳng định giá trị.