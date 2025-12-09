Toyota đối đầu Porsche, Ferrari bằng GR GT - siêu phẩm V8 hybrid 641 mã lực

13 năm kể từ chiếc Lexus LFA cuối cùng rời dây chuyền chế tạo, Toyota mới có một cái tên sánh ngang Porsche, Ferrari - mẫu GR GT. Được ví như “Shikinen Sengu” - nghi lễ hơn 1.300 năm tuổi của người Nhật, tác phẩm của bộ phận xe đua Toyota Gazoo Racing (TGR) không chỉ tiếp bước huyền thoại Toyota 2000GT, Lexus LFA mà còn ghi dấu mốc lịch sử đối với hãng ô tô hàng đầu thế giới. Xe sẽ cạnh tranh với Ferrari Amalfi, Porsche 911 Turbo S, Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ và Aston Martin Vantage S.

Điểm nhấn thuộc về khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép hoàn toàn mới, với “hot V” - bộ tăng áp nằm giữa hai hàng xi-lanh, đường kính xi-lanh lớn hơn hành trình, hệ thống bôi trơn các-te khô và các-te dầu mỏng hơn. Kết cấu này vừa góp phần hạ thấp trọng tâm của xe, vừa sản sinh thông số ấn tượng - ít nhất là theo mục tiêu của Toyota: công suất tối đa 641 mã lực, mô-men xoắn cực đại 850Nm và tốc độ lên tới 320km/h.

Thông qua ống truyền mô-men xoắn làm từ nhựa gia cường sợi carbon (CFRP), sức mạnh được truyền tới hộp số tự động ly hợp ướt 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau tích hợp vi-sai chống trượt. Ngoài hạn chế phát thải CO2, hệ thống mild-hybrid còn trợ lực cho quá trình tăng tốc và rút ngắn thời gian sang số, có thể giúp GR GT mất chưa tới 3 giây để tăng tốc 0-100km/h. Xe có chế độ lái Bình thường, Thể thao, Đường đua và Cá nhân hóa.

Dù GR GT (dài x rộng x cao: 4.820 x 2.000 x 1.195mm; trục cơ sở 2.725mm) bề thế hơn hẳn Mercedes-AMG GT Coupé nhưng xe lại nhẹ hơn đối thủ đến từ Đức tới 200kg, chỉ 1.750kg. TGR đạt được điều này nhờ khung xe 100% bằng hợp kim nhôm và các tấm thân CFRP hoặc nhôm. Các thành phần cơ khí được bố trí khoa học để đưa tỷ lệ phân bố cân nặng trước/sau vào trạng thái tối ưu 45:55, đảm bảo trải nghiệm vận hành vững chãi và mạnh mẽ ở mọi dải tốc độ.

Chiếc coupe đầu bảng của tập đoàn Toyota mang dáng dấp grand tourer với nắp ca-pô dài, khoang lái đặt giữa xe cùng cấu hình động cơ đặt trước - dẫn động cầu sau. Toàn bộ ngoại thất đề cao tính khí động học và khả năng tản nhiệt hệ động lực, đặc biệt là loạt đường gân dập nổi sắc nét và khe điều hướng không khí cỡ lớn dọc thân xe và trên nắp ca-pô.

Đầu xe “hiếu chiến”, tạo cảm giác như đang lao về trước với cặp đèn pha LED góc cạnh nối liền thanh trang trí đen bóng và bộ ba hốc hút gió cỡ lớn tách bạch. Vòm bánh xe nở rộng giống xe đua thực thụ, tăng độ bám đường. Tương tự nhiều siêu xe, GR GT cũng sở hữu tính năng nâng cao đầu xe - kích hoạt thông qua nút bấm trong xe, hỗ trợ người lái di chuyển qua các địa hình gồ ghề như gờ giảm tốc.

Bộ mâm 20 inch 5 chấu kép và lốp hiệu năng cao Michelin Pilot Sport Cup 2 265/35 ZR20 phía trước, 325/20 ZR20 phía sau được phát triển độc quyền cho GR GT. Hệ thống phanh đĩa gốm carbon của Brembo cùng dàn treo tay đòn kép trên cả bốn bánh sẽ đóng góp không nhỏ vào mức độ phản hồi và kiểm soát thân xe ưu việt trong hầu hết các tình huống.

Giới mộ điệu dễ liên tưởng đến Lexus LFA khi thấy những khe thoát gió hoành tráng ở đuôi xe GR GT. Dải đèn hậu LED thanh mảnh cách điệu tạo không khí hiện đại, bên dưới là bộ khuếch tán không khí tích hợp cặp ống xả kép cho âm thanh trầm ấm và phấn khích. So với “đàn anh” ra mắt vào năm 2009, GR GT thiếu cánh lướt gió tự động nâng/hạ.

Nội thất tối giản, thể thao với vị trí ngồi gần như dính chặt với mặt đường nhưng không kém phần sang trọng và tinh tế, cân bằng giữa đi phố và đi đua. Mọi chi tiết được tối ưu hóa để người lái quan sát và thao tác tốt nhất. Bảng đồng hồ hiển thị trực quan các thông tin quan trọng. Vô-lăng đi kèm lẫy chuyển số to bản cùng núm xoay điều khiển hệ thống kiểm soát lực kéo và chế độ lái.

Cặp ghế liền khối được chế tạo bằng sợi carbon và bọc da thật lẫn vải Alcantara, tích hợp chỉnh điện, nhớ 3 vị trí và tính năng sưởi ấm. Nhằm mang lại sự thoải mái cho người dùng khi sử dụng hàng ngày, TGR trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập, dàn loa cao cấp Mark Levinson, các cổng sạc USB-C và loạt tính năng trợ lái tiên tiến Toyota Safety Sense (kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường…).

Hãng xe Nhật Bản sẽ tiếp tục hoàn thiện GR GT cho đến thời điểm mở bán chính thức, dự kiến vào năm 2027. Giá khởi điểm tại Mỹ được cho là sẽ không dưới 300.000 USD, tương đương 7,55 tỷ đồng. Đáng chú ý, TGR sẽ cung cấp biến thể xe đua GR GT3 với khung gầm, hệ thống treo và động cơ V8 4.0L tăng áp kép (không mild-hybrid) được chia sẻ hầu hết với bản thương mại.

Ảnh: Toyota