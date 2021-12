Xe Range Rover Sport bất lực trên dốc trơn, dân mạng "mổ xẻ" lý do

Dân trí Range Rover Sport có khả năng off-road rất tốt, nhưng trong clip này lại bị "hạ gục" bởi một con đường dốc phủ đầy tuyết, có vẻ khá "mất mặt".

Clip được ghi lại gần đây ở một nước châu Âu. Theo đó, ban đầu chiếc Range Rover Sport lên dốc khá bình thường. Tuy nhiên, khi leo được nửa đường, xe bắt đầu giảm tốc độ rồi từ từ dừng lại. Theo thông tin của người đăng tải clip, chiếc xe đã được lắp bộ lốp mùa đông của Michelin.

Tài xế đã cho xe lùi lại để thử lên lại nhưng chiếc SUV dừng nguyên tại chỗ, trong khi 4 bánh xoay tít trên mặt đường trơn. Cuối cùng, tài xế đã bỏ cuộc.

Xe Range Rover Sport bất lực trên dốc trơn (Nguồn video: Youtube).

Thông thường, một chiếc Range Rover Sport sẽ không gặp vấn đề gì trước một con dốc phủ đầy tuyết như trong clip, đặc biệt là khi đã được lắp bộ lốp mùa đông.

Do đó, tình huống trong clip khiến cư dân mạng tranh luận sôi nổi về lý do. Một số ý kiến cho rằng có thể lốp xe quá cũ nên không còn độ bám. Cũng có khả năng bên dưới lớp tuyết phủ là mặt băng dày. Một số người còn cho rằng có thể tài xế quên không tắt hệ thống kiểm soát độ bám đường (traction control), hoặc chỉ đơn giản là tài xế thiếu kinh nghiệm, lái non, chưa quen xử lý các tình huống như thế này.

Bên cạnh việc phán đoán lý do khiến một chiếc xe có "năng lực" off-road cao như Range Rover Sport hoàn toàn "bất lực" trên đường phủ tuyết, cư dân mạng cũng mách nước thoát hiểm cho tài xế khi gặp tình huống tương tự.

"Khi đã hoàn toàn 'mất kiểm soát lái' như vậy thì không nên cố đạp ga để thoát ra, vì tuyết trơn sẽ giống như dầu nhờn, khiến bánh xe tiếp tục lăn tròn tại chỗ. Hãy thử xoay tay lái nhiều lần để bánh xe chuyển từ bên này sang bên kia, và đẩy tuyết ra khỏi đường di chuyển của bánh xe, rồi nhấn ga từ từ để đưa xe ra khỏi vũng tuyết", một tài khoản Facebook bình luận.

"Với xe số sàn, hãy dùng số thấp để tăng độ bám đường của xe. Với xe số tự động, hãy bấm O/D OFF để xe chỉ chạy tối đa ở số 3, không lên tới số 4. Lúc này, nên bật Cruise control để khống chế tốc độ hợp lý", một tài khoản khác cho biết.

Nhật Minh