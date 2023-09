Xe máy tạt đầu ô tô sang đường kiểu giỡn mặt tử thần, tài xế kinh hãi

Sự việc diễn ra hôm 1/9 trên Quốc lộ 5, đoạn ngã ba Phú Thái rẽ sang thị trấn Kinh Môn (Hải Dương).

Xe máy sang đường kiểu giỡn mặt tử thần, tài xế ô tô kinh hãi (Video: OFFB).

Việc xe máy tạt đầu ô tô để sang đường như vậy là hoàn toàn sai, khiến nhiều người bức xúc, nhưng khi video ghi lại sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội, vẫn có không ít ý kiến cho rằng trong tình huống này, tài xế ô tô đã xử lý thiếu kinh nghiệm.

"Tài xế ô tô xử lý kém, vượt cố, không để ý đường. Xe máy đã xi-nhan sang đường, xe khách bên phải cũng nhấp phanh rồi, mà xe có "cam" vẫn cố phi lên rồi lại trách người ta. Trong tình huống này, thay vì giảm ga đạp phanh thì bác tài lại chọn còi và phanh gấp", tài khoản Mạnh Hải bình luận.

"Xe máy sai thì rõ rồi, nhưng bác ô tô cũng ẩu. Người ta chỉ vượt khi đủ điều kiện vượt và xe phía trước cho phép vượt. Về luật nếu va chạm xảy ra thì ô tô sai vì xe máy có xi-nhan rồi và nơi xảy ra tai nạn gần khu vực giao cắt. Đi trên quốc lộ hay đường cao tốc, đến đoạn có đường đấu nối mình toàn giảm tốc nhường các ông nhập làn, do họ dính điểm mù (nhất là xe tải và xe khách)", tài khoản Thế Hạnh nêu ý kiến.

"Thấy xe khách bên phải phanh thì lẽ ra bác tài xe có "cam" hành trình phải cảnh giác rà phanh rồi, bác cố vượt là hỏng. Thôi may mắn là không va chạm chứ không thì cũng rắc rối", tài khoản Đức Hùng bình luận.

Tuy nhiên đa phần ý kiến cho rằng người đi xe máy liều lĩnh tạt đầu ô tô để sang đường như vậy có lẽ cũng do quan niệm "đã bật xi-nhan xin đường rồi", hoặc "xe to phải tránh mình", mà không hiểu rằng xe càng to càng cần nhiều thời gian để phanh dừng, không nên mạo hiểm tính mạng.

"Bản thân là một người đi xe máy, nhưng em ủng hộ phạt nguội xe máy. Chắc sau định danh biển số xong sẽ phạt nguội dễ hơn, chứ nhiều ông xe máy đi ẩu thế này sợ thật, nhỡ có gì xảy ra khổ cả mấy bên", tài khoản Viết Cường bình luận.

"Cứ giữ tư duy "đến đoạn giao cắt phải giảm tốc độ, chú ý quan sát" nhưng lại trừ mình ra như bác xe máy này thì còn nhiều tai nạn giao thông. Ông đi thẳng lại cứ phải nhường ông tạt sang đường như thế chỉ vì họ đã bật xi-nhan thì bao giờ mới văn minh lên được? Theo tôi, khi xảy ra va chạm, cứ xử đúng theo luật thì người đi xe máy mới bớt ẩu", tài khoản Hoàng Lê nêu ý kiến.