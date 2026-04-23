Xe điện Wuling HG7 EV lộ diện, gây áp lực lên Xpander, Stargazer, XL7...

Sau bản nâng cấp của Bingo và Macaron, HG7 EV có thể là mẫu xe điện tiếp theo được Wuling giới thiệu tới thị trường Việt Nam. Xe đã xuất hiện trong khuôn viên nhà máy, và được một tư vấn bán hàng tại Hà Nội hé lộ giá dự kiến 480 triệu đồng.

Nếu đây là giá bán chính thức, Wuling HG7 EV sẽ trở thành mẫu MPV thuần điện giá rẻ nhất thị trường ô tô Việt Nam, dưới VinFast Limo Green (749 triệu đồng), VF MPV 7 (819 triệu đồng) và BYD M6 (756 triệu đồng).

Wuling HG7 EV xuất hiện tại Việt Nam (Ảnh: Phuc Anh).

Ngoài phiên bản EV (thuần điện), mẫu xe này còn có phiên bản Hybrid dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Hai phiên bản này khác nhau ở mặt trước. Bản EV có mặt trước kín, còn bản Hybrid có lưới tản nhiệt để lấy gió cho động cơ đốt trong hoạt động.

Mẫu xe đến từ Trung Quốc do liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) sản xuất, ra mắt thị trường nội địa tháng 9/2024 với tên gọi Wuling Hongguang, định vị ở phân khúc MPV cỡ nhỏ phổ thông. Khách hàng mua mẫu xe này thường là những người cần một mẫu xe thực dụng, chở được nhiều người với chi phí vận hành thấp.

Mẫu MPV Trung Quốc có giá dự kiến 480 triệu đồng (Ảnh: Phuc Anh).

Theo công bố của nhà sản xuất, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.515 x 1.725 x 1.790mm, chiều dài cơ sở 2.850mm, tương đương kích thước của Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer hay Suzuki XL7. Bên trong bố trí 7 chỗ ngồi theo sơ đồ 2-2-3.

Tính năng trên mẫu MPV của Wuling rất hạn chế. Ở thị trường Trung Quốc, xe chỉ trang bị 2 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, và bản cao cấp có thêm cân bằng điện tử.

Bên trong khoang cabin có màn hình giải trí trung tâm, điều hòa chỉnh cơ, chìa khóa cơ, phanh tay cơ, cần số dạng núm xoay, ghế bọc nỉ, hàng ghế sau trang bị 4 cửa gió điều hòa... Ngoại thất trang bị mâm sắt và cụm đèn pha LED phía trước.

Trang bị nội thất nhấn mạnh vào tính thực dụng (Ảnh: Wuling).

Xe dùng động cơ điện đặt ở cầu sau, công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 180Nm. Pin dung lượng 32,6kWh, mang đến tầm vận hành tối đa 300km mỗi lần sạc đầy. Tốc độ tối đa 135km/h.

Theo Wuling Việt Nam, HG7 EV dùng chuẩn sạc châu Âu CCS2 tương tự VinFast. Sạc chậm AC mất 5 giờ để sạc 20-100%, và sạc nhanh DC mất 30 phút để sạc 30-80%.

Với loạt sản phẩm xe điện mới, TMT Motors - nhà phân phối của Wuling tại Việt Nam - đặt mục tiêu mở 30.000 trạm sạc trên cả nước trong năm 2025. Tuy nhiên, tiến độ của dự án vẫn chưa được công ty chia sẻ.