Loạt xe máy điện cốp rộng, sạc một lần đi được nhiều

Từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp theo khu vực, nhằm kiểm soát khí thải ô tô, mô tô, xe gắn máy. TPHCM cũng đặt mục tiêu 100% phương tiện tham gia giao thông, gồm ô tô, mô tô, xe máy, sẽ được kiểm soát khí thải theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Ngoài ra, Hà Nội và TPHCM sẽ tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ ngày 1/7/2027.

Trong bối cảnh đó, nhiều người tiêu dùng bắt đầu tìm hiểu thị trường xe máy điện, với hai tiêu chí được ưu tiên là quãng đường di chuyển và cốp rộng.

Lâu nay, quãng đường di chuyển chính là điểm yếu của xe máy điện so với xe chạy xăng, khiến không ít người e ngại, chưa muốn chuyển đổi. Tuy nhiên, với sự đầu tư mạnh mẽ của các hãng trong vài năm gần đây vào công nghệ pin và hệ thống quản lý năng lượng, trên thị trường ngày càng có nhiều mẫu xe điện đạt mốc 200km/lần sạc, tức là tương đương xe chạy xăng.

Trong khi đó, xe có cốp rộng sẽ tạo sự tiện lợi cho đa dạng đối tượng sử dụng, đáp ứng nhu cầu "mang cả thế giới" theo mình cả ngày, như laptop, túi xách, mũ bảo hiểm, đồ thể thao..., mà không cần treo đồ lỉnh kỉnh phía trước, vừa mất thẩm mỹ, vừa kém an toàn.

Dưới đây là gợi ý một số mẫu xe máy điện đáp ứng được tiêu chí sạc một lần đi được từ 200km trở lên và cốp có dung tích từ 20 lít trở lên.

Dat Bike Quantum S-Series

Đây được ghi nhận là một trong những dòng xe máy điện có tầm hoạt động xa nhất và cốp rộng nhất hiện nay trên thị trường. Xe có giá bán dao động 34,9-50,9 triệu đồng, đã bao gồm pin và thuế GTGT, chia thành ba phiên bản S1, S2 và S3.

Trong đó, hai bản Quantum S1 và S2 có quãng đường di chuyển lên tới 285km/lần sạc, sử dụng pin Lithium-ion 6,4kWh. Mẫu xe còn lại là Quantum S3 cũng có tầm hoạt động 200km mỗi lần sạc đầy, sử dụng bộ pin có dung lượng 4,3kWh.

Dòng xe máy điện Quantum S Series có thể đạt tốc độ tối đa 90-100km/h, hiệu suất không thua kém các mẫu xe xăng phổ thông (Ảnh: Dat Bike).

Với bộ sạc 1.800W đi kèm, các mẫu xe Dat Bike Quantum S có thể sạc đầy trong 2,5-4 tiếng (tùy phiên bản) với ổ sạc dân dụng.

Cả ba phiên bản có cốp cực lớn, dung tích lên tới 41 lít, cộng thêm hai hộp để đồ trước có dung tích 1,5 lít/hộc, nâng tổng dung tích chứa đồ của xe lên 44 lít.

Cốp xe đủ rộng để chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu, cùng với laptop và một số vật dụng cá nhân khác (Ảnh: Dat Bike).

Dat Bike Quantum S được trang bị các công nghệ thông minh như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động và hỗ trợ dắt xe.

Bộ đôi VinFast Evo 200 Lite và Evo 200

Cả hai mẫu xe đều sử dụng công nghệ pin Lithium sắt phosphate (LFP) bền bỉ, có dung lượng 3,5kWh, cho quãng đường di chuyển tới hơn 200km mà vẫn đảm bảo thiết kế nhỏ gọn.

Xe có giá bán dao động trong khoảng 18-26 triệu đồng, tùy phiên bản và chương trình ưu đãi, đã bao gồm thuế GTGT và bộ sạc 400W.

Với mẫu Evo 200 Lite, người từ đủ 16 tuổi có thể sử dụng mà không cần bằng lái vì được giới hạn tốc độ tối đa dưới 50km/h (Ảnh: VinFast).

Phiên bản Evo 200 có tốc độ tối đa 70km/h, trong khi phiên bản Evo 200 Lite được giới hạn tốc độ 49km/h. Cả hai mẫu xe đều được trang bị cốp dung tích 22 lít, lớn hơn một chút so với cốp xe máy xăng Honda Vision (18 lít).

Theo thông số nhà sản xuất, với tiêu chuẩn tốc độ 30km/h và người điều khiển nặng 65kg, bản Evo 200 có phạm vi hoạt động 203km/lần sạc, còn bản Evo 200 Lite đi được 205km sau mỗi lần sạc đầy pin.

Cả hai bản được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng hoàn toàn sử dụng công nghệ LED và có khả năng kết nối smartphone để theo dõi trạng thái xe qua ứng dụng.

Yadea Voltguard U50

Mẫu xe này có giá bán 39 triệu đồng, sử dụng khối động cơ công suất 1.500W, với tốc độ tối đa được giới hạn ở 63km/h.

Sử dụng bộ pin LFP dung lượng 72V 50Ah, tương đương 3,6kWh, Yadea Voltguard U50 được giới thiệu là có phạm vi hoạt động lên đến 200km (trong điều kiện tiêu chuẩn, tốc độ 35km/h) chỉ với một lần sạc pin.

Thời gian sạc đầy pin mất khoảng 5-6 giờ với bộ sạc đi kèm.

Xe có kích thước dài x rộng x cao tương ứng là 1.945 x 715 x 1.130mm, với chiều cao yên ở mức 770mm, phù hợp với vóc dáng của nhiều người dùng tại Việt Nam (Ảnh: Yadea).

Voltguard U50 có thiết kế phù hợp với điều kiện thời tiết mưa nhiều tại Việt Nam, với các bộ phận quan trọng trên xe như pin và bộ điều khiển đạt chuẩn kháng nước IPX6 và IPX7, cho phép đi qua những đoạn đường ngập nước có độ sâu khoảng 0,3 mét.

Cốp xe có dung tích 20 lít, lớn hơn cốp xe Honda Vision, thoải mái chứa ba lô, mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày.

Cốp xe Voltguard U50 có phần lòng sâu, chứa được mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng khác (Ảnh: Yadea).

Ngoài ra, phía trước xe còn có hộc chứa đồ nhỏ tích hợp cổng sạc USB, tạo thuận tiện cho người dùng sạc các thiết bị di động khi cần.

Trang bị an toàn và tiện nghi đáng chú ý gồm: đèn LED trước/sau, màn hình điện tử 8,4 inch, chìa khóa thông minh, phanh đĩa trước/sau, kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng, hệ thống chống trộm…