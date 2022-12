Xe container lao vọt sang làn đường ngược chiều, nghi tài xế ngủ gật

Video do camera hành trình của xe con phía sau ghi lại cho thấy chiếc container đang di chuyển có vẻ rất bình thường ở sát làn bên phải thì đột ngột chuyển hướng sang trái, tạt đầu xe con, lao qua dải phân cách rồi... mất hút.

Sự việc xảy ra trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hôm 12/12, nghi do tài xế xe container ngủ gật (Video: OFFB).

Clip sau đó do camera hành trình của một ô tô khác chạy ở chiều ngược lại cho thấy chiếc xe container đã lao hẳn sang đường ngược chiều, nằm giữa làn xe chạy tốc độ cao nhất. Dù bị dồn lên dải phân cách, nhưng vẫn may mắn cho xe con chạy phía sau là đang không chạy song song với xe container. Một may mắn nữa là vào thời điểm đó không có xe nào đi tới nên không gây thêm tai nạn.

Với kiểu di chuyển như của xe container trong clip, nhiều khả năng là tài xế đã ngủ gật và giật mình đánh lái.

Chiếc xe container đã lao hẳn sang làn đường ngược chiều (Hình ảnh: OFFB).

Tai nạn trên cho thấy mức độ nguy hiểm của việc tài xế ngủ gật khi đang lái xe. Chỉ cần tài xế chợp mắt một giây cũng có thể để lại hậu quả khủng khiếp.

Ngay cả những người cầm lái lâu năm cũng thừa nhận rằng, đôi khi vì chủ quan mà rơi vào tình trạng ngủ tạm thời sau vô lăng, còn gọi là "giấc ngủ trắng". Đó là khi cơ thể đã mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi để nạp năng lượng, tài xế vẫn điều khiển vô lăng nhưng rơi vào trạng thái ngủ, dù mắt vẫn mở, sau đó có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.

Trong tình huống như vậy, có tài xế may mắn kịp choàng tỉnh khi chưa xảy ra nghiêm trọng, nhưng cũng có những tài xế ngủ gật lao thẳng xe vào đầu xe chạy ngược chiều, gây tai nạn nghiêm trọng.

Dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ngủ gật khi đang lái xe:

- Cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, đầu óc mơ màng, phân tán

- Khó tập trung, nháy mắt liên tục và mí mắt trĩu nặng

- Ngáp không dừng và dụi mắt liên tục, chảy nước mắt, thở nông

- Không thể giữ đầu thẳng như bình thường

- Không thể nhớ số km của hành trình vừa trải qua, đi quá lối ra hoặc biển báo giao thông

- Cảm thấy mơ màng, đi chệch làn đường, lái xe chuệch choạng, tốc độ không ổn định...

Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào trên, hãy dừng xe lập tức để đảm bảo an toàn. Những người lái xe giàu kinh nghiệm thường nhận ra ngay mình bắt đầu rơi vào trạng thái "giấc ngủ trắng". Cách xử lý của họ là tấp ngay vào vị trí an toàn (điểm nghỉ) và ngả ghế nhắm mắt thư giãn hoặc hẹn giờ đồng hồ ngủ một giấc ngắn 10-15 phút, để cho cơn buồn ngủ trôi qua.

Một số cách để tránh buồn ngủ khi lái xe:

- Có bạn đường: Tránh việc phải lái xe đường dài một mình. Có người đi cùng trò chuyện sẽ giúp bạn tỉnh táo, cảnh báo, nhắc nhở khi bạn có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ.

- Cà phê hoặc nước tăng lực sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn; tuy nhiên, hãy nhớ rằng, sau khi uống khoảng 30 phút, các loại đồ uống này mới có tác dụng với thần kinh.

- Với những chuyến đi dài, hãy cố gắng thay đổi tầm nhìn thường xuyên để mắt không bị mỏi, tránh nhìn quá lâu vào một điểm cố định.

- Cần nghỉ ngơi sau khi lái khoảng 150km hoặc 2 tiếng. Hãy làm gì đó để tỉnh táo, lấy năng lượng, như ăn nhẹ, đổi lái hoặc đi bộ, chạy quanh xe 5-10 vòng, vận động cơ thể để lấy lại sự tỉnh táo.

- Tránh đồ uống có cồn và các loại thuốc gây buồn ngủ, như thuốc cảm.

- Tránh lái xe vào những khung giờ bạn dễ buồn ngủ.

- Mở cửa sổ xe để lấy thêm dưỡng khí, nghe nhạc và hát theo, nhai kẹo cao su cũng là một cách giúp bạn tỉnh táo hơn.

- Tốt nhất, bạn nên dừng xe để chợp mắt 10-15 phút. Tuy nhiên, không nên dừng xe ở lề đường, làn khẩn cấp trên đường cao tốc hoặc những chỗ quá vắng vẻ. Trạm xăng hay trạm dừng/nghỉ trên đường là những chỗ an toàn nhất.