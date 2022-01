Xế cổ Honda Accord lột xác dưới bàn tay người thợ Sài Gòn

Chủ của chiếc xe là anh Trương Quốc Vinh, 28 tuổi, hiện cư trú tại Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Từ tuổi thơ đến khi trưởng thành, cuộc sống của anh Vinh luôn gắn liền với xưởng sửa chữa xe của bố nên đã nảy sinh một niềm đam mê to lớn với ô tô, Điển hình là các dòng xe cổ. Ngoài chiếc Honda Accord 1993 EX, chủ sở hữu còn có thêm Accord 1998 LX, Accord 1994 EX và hàng loạt xe lâu đời đến từ các thương hiệu nổi tiếng.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh nói: "Mình rất thích nghiên cứu về văn hóa độ xe, phục chế xe từ Mỹ. Ngoài ra, các phong cách chơi xe như JDM (xe thể thao nội địa Nhật), Shakotan (hạ gầm và chắn bùn rộng), Time Attack (Đua đoạn ngắn), VIP (mafia Nhật), Kanjozoku (chỉ độ Honda Civic) luôn làm mình phấn khích khi tìm hiểu".

Phục chế những chiếc xe nguồn gốc Nhật Bản theo phong cách thể thao là sở trường của anh Vinh.

Dường như thú chơi xe cổ của anh Vinh khá khác biệt so với số đông. Khi nhiều người luôn muốn "tậu" những mẫu xe lâu đời cũ kỹ rồi tân trang lại chúng để về nguyên bản nhất thì anh luôn ưu tiên việc làm mới, cải thiện động cơ, khung gầm, khí động học, trang bị để những chiếc xe cổ có nét riêng của chúng. Vì thừa hưởng những kiến thức đúc kết từ kinh nghiệm lâu năm của người cha, Vinh luôn tự tin có thể đưa ra những thay đổi tốt nhất cho "xế cưng".

Thú chơi xe của anh Vinh có phần tạo nên sự khác biệt.

Theo anh Vinh, các hội nhóm Honda Accord ở Việt Nam hiện nay hoạt động rất mạnh và sôi nổi. Thế nên việc tìm mua xe là khá đơn giản. Chỉ có điều không phải chiếc xe nào cũng có hiện trạng tốt và chủ sở hữu phải thể hiện độ chịu chơi để phục chế lại nó. Về chiếc Honda Accord 1993 EX, khi mua về, nó bị mục từ trong ra ngoài, đặc biệt phần gầm. Dù động cơ còn dùng tốt nhưng do chủ cũ nâng cấp nó lên đời Accord VTEC-1994 nên không khớp với hộp điện xe đời 1993, dẫn đến việc máy yếu và khi chạy bị giật cục. Lúc bấy giờ, anh mua chiếc xe với giá 70 triệu đồng.

Hình ảnh Honda Accord 1993 EX nguyên bản. Ảnh: Honda.

Sau khi sở hữu chiếc xe, anh Vinh bắt tay vào công cuộc phục chế và tăng sức mạnh cho chiếc xe. Có thể nói rằng, chiếc Accord độ này chính là tấm gương phản chiếu cho tình yêu xe hơi cùng kiến thức sâu rộng của chủ xe. Là một chiếc xe qua nhiều đời chủ và cũ kỹ, chiếc Accord 1993 vướng phải rất nhiều nhược điểm phổ biến như tốn nhiên liệu, gầm xe lỏng lẻo, lỗi kim phun, hệ thống điện hư hỏng nặng. Tuy nhiên khi đã hoàn thành phục chế, các lỗi này được khắc phục đến mức tối đa.

Đầu tiên, anh Vinh mạ đồng toàn bộ xe, nhất là các điểm bị mục nặng rồi tẩy đi lớp sơn cũ và lên màu đen mới hoàn toàn cho xe. Chủ sở hữu chọn màu đen "Magnetic Black Pearl" có nguồn gốc từ Nissan Z370. Ở cản trước, anh lắp thêm lip hạ thấp để xe có dáng thể thao hơn. Mặt ga lăng cũng được làm lại theo dạng lưới và logo Honda hiển thị bằng đèn LED.

Chủ sở hữu chia phần ống xả thành 2 giàn pô, bao gồm pô độ với lon phuy 58mm ON/OF giúp tài xế điều chỉnh để bật/tắt âm thanh pô phù hợp với từng tuyến đường và từng địa điểm khi xe di chuyển, lưu thông, và pô nguyên bản đi qua gầm xe bên tài xế. Phía dưới gầm, anh Vinh gần như thay mới toàn bộ về phuộc, rotuyn, cùm thắng, bố thắng. Mâm xe được độ bộ mâm RAYS - Volk Racing 17 inch (lớn hơn mâm zin), có giá khoảng 15 triệu đồng.

Pô và mâm xe cũng được cải tiến để mạnh mẽ hơn.

Về nội thất, chủ sở hữu bọc da công nghiệp toàn bộ cabin, bảng táp lô được phục chế về nguyên bản tới 90%. Anh còn trang bị thêm vô lăng độ Nardi 3 chấu bằng nhôm có nguồn gốc từ Italy cùng bộ Hub tháo rời vô lăng. Dây an toàn cũng được thay mới bằng chất liệu đảm bảo, có màu đỏ tạo nên sự khỏe khoắn cho chiếc xe.

Chủ xe cũng làm mới khoang nội thất.

Dưới nắp ca pô, chủ xe sơn lại nắp động cơ VTEC, thay dây cao áp, cuốn băng keo vải toàn bộ hệ thống điện, thay mới lọc gió. Ngoài ra, anh Quốc Vinh còn làm lại toàn bộ đường điện, hệ thống các đường điện, tinh chỉnh để khớp với động cơ VTEC đời 1994.

Chủ sở hữu đã bỏ ra khoảng 100 triệu đồng để mua các linh kiện giúp phục chế thành công chiếc xe theo đúng ý. Điều khó khăn nhất khi thực hiện công cuộc "lột xác" cho xe đó là anh làm trong khoảng thời gian thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội, quá trình tìm mua phụ tùng và nhân lực để độ xe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Điều khiến anh Vinh cảm thấy bất ngờ nhất khi độ xe là chỉ với một cái lip cản trước, chiếc xe đã được thay đổi hoàn toàn về phong cách bên ngoài. Ngoại hình đã thay đổi với mâm 17 inch và lip cản hạ gầm. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thực sự thỏa mãn. Theo ý tưởng của bản thân, anh Vinh sẽ còn muốn thêm nhiều tính năng nữa cho xe như độ Turbo, phuộc khí nén, thắng đĩa 2 bánh sau,... Anh khẳng định: "Trong tương lai gần, chắc chắn chiếc xe này sẽ còn thay đổi nhiều nữa".

Anh rất thường xuyên sử dụng chiếc Accord 1993 để di chuyển. Mỗi lần mang xe xuống phố, ai cũng thích thú và hỏi thăm về nó. Lúc đó, anh Vinh cảm thấy rất hạnh phúc và sẵn sàng kể về mọi điều mình đã làm cho xe.

Đối với chủ xe, việc bảo dưỡng chiếc Accord tùy chỉnh không quá khác xe mới thậm chí còn dễ dàng và rẻ hơn nếu chúng ta thực sự đam mê và hiểu rõ chiếc xe của mình. Anh chia sẻ rằng: "Mình luôn cảm nhận và ghi nhớ những phản ứng của xe khi mình chạy ngoài đường. Theo mình thì đó là một trong những nút thắt quan trọng nhất để bạn biết phải chăm sóc chiếc xe của mình thế nào".

Ở thời điểm hiện tại, anh Quốc Vinh định giá chiếc xe gần 200 triệu đồng. Anh không muốn bán nó, trừ phi gặp được người có chung đam mê và hứa hẹn sẽ chăm sóc chiếc xe cẩn thận.