Xe bán tải chạy lạng lách và cái kết "hôn cột điện" đầy khó hiểu

Dân trí Tình huống xử lý đầy khó hiểu của tài xế chiếc xe bán tải trước khi tự gây tai nạn khiến nhiều người nghi ngờ rằng người này điều khiển xe trong tình trạng không tỉnh táo…

Tình huống giao thông xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Du (thành phố Vinh, Nghệ An), được camera hành trình trên một ô tô ghi lại được, cho thấy khoảnh khắc một chiếc xe bán tải bất ngờ quay đầu ngay trước mũi chiếc xe này.

Sau khi tạo nên tình huống quay đầu xe nguy hiểm, chiếc xe bán tải di chuyển một cách loạng choạng, đổi làn đường liên tục, rồi đột nhiên lao thẳng lên dải phân cách giữa đường, đâm ngã một hộp đèn trang trí. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi đâm mạnh vào cột điện trên dải phân cách.

May mắn cột điện đã cản lại để chiếc xe không lao sang phía làn đường ngược chiều, nếu không hậu quả có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Xe bán tải chạy lạng lách rồi lao lên dải phân cách

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều cư dân mạng phải đặt câu hỏi về tình huống xử lý đầy khó hiểu của tài xế chiếc xe bán tải. Nhiều người cho rằng tài xế chiếc xe này đã lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo, có thể do buồn ngủ hoặc sử dụng rượu bia trước khi cầm lái.

"Chỉ có tài xế say xỉn mới lái xe kiểu này. Rượu bia khiến tài xế mờ mắt, không còn nhìn rõ đường với dải phân cách nên mới đi xe kiểu loạng choạng như vậy", một cư dân mạng bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Có thể do say xỉn hoặc buồn ngủ, nhưng nhìn tình huống quay đầu cắt mặt xe khác ở đầu đoạn clip, tôi đoán rằng tài xế này đã cầm lái khi đang say xỉn chứ không phải do buồn ngủ. Thật quá nguy hiểm cho những người đi đường khác", một cư dân mạng khác bình luận.

"Cũng may đoạn đường vắng và có cột điện cản lại, nếu không tài xế chiếc xe bán tải này có thể gây ra bao nhiêu tai họa cho người đi đường vì kiểu lái xe của mình, thật không thể chấp nhận được", một người khác bày tỏ sự bức xúc.

Nghị định 100/2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 đã tăng mức xử phạt cho hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, tuy nhiên, trên thực tế tình trạng lái xe khi say rượu vẫn xảy ra khá phổ biến và đã có không ít vụ tai nạn thương tâm vì những tài xế xem thường pháp luật này.

T.Thủy

Video: Camera giao thông