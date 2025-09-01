Toyota Việt Nam âm thầm tăng giá nhiều mẫu xe

Giá bán lẻ đề xuất của Corolla Cross, Camry và Fortuner mới đây được Toyota điều chỉnh trên website chính thức của hãng, dù không có thông báo cụ thể. Trong đó, Fortuner tăng giá hai phiên bản Legender máy xăng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, chi tiết như sau:

Mẫu xe Giá cũ Giá mới Mức tăng Corolla Cross Xăng 820.000.000 828.000.000 8.000.000 Corolla Cross HEV 905.000.000 913.000.000 8.000.000 Camry 2.0Q 1.220.000.000 1.232.000.000 12.000.000 Camry HEV Mid 1.460.000.000 1.472.000.000 12.000.000 Camry HEV Top 1.530.000.000 1.542.000.000 12.000.000 Fortuner Legender 2.7 AT 4x2 1.290.000.000 1.298.000.000 8.000.000 Fortuner Legender 2.7 AT 4x4 1.395.000.000 1.403.000.000 8.000.000

Giá bán lẻ đề xuất mới của một số mẫu xe Toyota (Đơn vị: Đồng).

Toyota Việt Nam không lý giải nguyên nhân của đợt điều chỉnh này. Theo giới chuyên gia, việc tăng giá có thể do chi phí đầu vào tăng, bởi những mẫu xe trên được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan hoặc Indonesia.

Thực tế, đợt điều chỉnh này tăng giá một số tùy chọn màu của xe, thay vì chỉ áp dụng chi phí cộng thêm với tùy chọn màu trắng ngọc trai như trước. Ví dụ với Toyota Corolla Cross, người dùng chọn màu đỏ giờ đây sẽ phải cộng thêm 8 triệu đồng tương tự màu trắng ngọc trai.

Theo chia sẻ của đại lý, nếu vẫn chọn các mã màu không quá “hot” như màu xám, xám ánh bạc và đen, khách hàng vẫn được hưởng mức giá cũ, ví dụ như 820 triệu đồng với Toyota Corolla Cross Xăng. Do chỉ điều chỉnh giá tùy chọn màu, nên cả ba mẫu xe trên đều không có thay đổi gì về trang bị.

Mức tăng của Toyota Corolla Cross tuy không lớn nhưng tiếp tục gia tăng sự cách biệt của mẫu crossover cỡ B+ này với các mẫu B-SUV trong tầm giá 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, một số mẫu C-SUV đang có giá khởi điểm dễ tiếp cận hơn Corolla Cross, như: Mazda CX-5 (từ 759 triệu đồng), Ford Territory (từ 762 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (từ 769 triệu đồng).

Việc tăng giá bán có thể ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của Toyota Corolla Cross. Mẫu xe này không phải là sản phẩm chủ lực về doanh số của hãng xe Nhật Bản, thường xuyên cần đến ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với Toyota Camry, mức tăng giá 12 triệu đồng được áp dụng với các tùy chọn màu: xám ánh kim, đỏ và trắng ngọc trai. Hai tùy chọn màu đen và xám ánh bạc vẫn được áp dụng giá bán cũ.

Tại phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry vốn là sản phẩm đắt nhất, có giá ngang với một số mẫu SUV cỡ D như Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng). Nhưng dù vậy, Camry vẫn là sản phẩm bán chạy nhất nhóm xe này.

Việc tăng giá một số mã màu “hot” sẽ không tạo ảnh hưởng quá nhiều đến sức tiêu thụ của Toyota Camry. Theo nhận định của giới chuyên gia, mẫu xe này vẫn có một tệp khách hàng riêng, là những doanh nhân cần một mẫu sedan gầm thấp có ngoại hình lịch lãm, phù hợp với công việc lẫn gia đình.

Sau 7 tháng đầu năm, Toyota Camry đang dẫn đầu phân khúc sedan hạng D với lũy kế doanh số đạt 1.356 chiếc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đây không phải là đợt điều chỉnh giá đầu tiên của Toyota Việt Nam trong năm nay. Trong những tháng đầu năm, hãng xe Nhật Bản lần lượt tăng giá Innova Cross, Alphard, Land Cruiser và gần đây nhất là Raize.

Trong đó, Toyota Land Cruiser tăng giá mạnh nhất, thêm 294 triệu lên mức 4,58 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đây cũng là mẫu xe duy nhất được bổ sung trang bị trong các đợt tăng giá của hãng xe Nhật Bản tính từ đầu năm nay.

Giá bán của Toyota Land Cruiser tăng mạnh nhưng mẫu xe này vẫn “cháy hàng” tại đại lý, thậm chí bị bán chênh hơn 500 triệu đồng tại vài nơi (Ảnh: Phạm Văn Sơn).

Cụ thể, lô xe Land Cruiser được áp dụng giá bán mới về nước từ cuối tháng 3 có thêm đèn chỉ dẫn ở cửa trước/sau, cụm đồng hồ sau vô-lăng được thay bằng loại kỹ thuật số 12,3 inch (trước đây là đồng hồ dạng analog kết hợp với màn 7 inch).

Ngoài ra, hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense được nâng cấp từ phiên bản 2.0 lên 3.0. Đồng thời, xe được bổ sung thêm hệ thống cảnh báo, hỗ trợ ra khỏi xe an toàn, phanh hỗ trợ đỗ xe có thêm tính năng phát hiện người đi bộ, nhưng tính năng sạc không dây lại bị cắt bỏ.