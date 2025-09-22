Cách VinFast Limo Green chinh phục tài xế dịch vụ và khách hàng gia đình

Chiếc xe tối ưu chi phí triệt để cho khách dịch vụ

Trong số những khách hàng có mặt tại buổi bàn giao xe VinFast Limo Green tại 3 miền sáng 19/9, nhiều tài xế dịch vụ chia sẻ Limo Green là lựa chọn ưu tiên hàng đầu bởi yếu tố kinh tế đóng vai trò then chốt do chi phí vận hành quyết định trực tiếp đến lợi nhuận mỗi tháng.

Limo Green đã bắt đầu được bàn giao tới khách hàng 3 miền (Ảnh: VinFast).

Anh Phạm Văn Định (Hải Phòng) mới tham gia chạy dịch vụ được 3 tháng, Khi sử dụng Limo Green để chạy Xanh SM Platform, anh Định sẽ tiết kiệm được hoàn toàn chi phí nhiên liệu bởi chủ xe điện VinFast đang được miễn phí 100% chi phí sạc điện tại trạm công cộng V-Green tới hết tháng 6/2027, từ đó tối ưu chi phí trên lợi nhuận triệt để.

Anh Phạm Văn Định (Hải Phòng) sử dụng xe Limo Green để tối ưu lợi nhuận (Ảnh: VinFast).

Với vị khách hàng này, Limo Green không chỉ là một phương tiện mới mà còn là cơ hội để thay đổi cách thức khai thác dịch vụ. Đây cũng là chiếc xe điện đầu tiên anh sở hữu. Chỉ sau ít phút trải nghiệm nhanh tại buổi bàn giao, anh đã cảm nhận được sự vượt trội về độ rộng rãi và êm ái của Limo Green.

Đã có trải nghiệm tốt với VF e34, anh Trần Văn Thể (Hưng Yên) yên tâm lựa chọn Limo Green để chạy Xanh SM Platform (Ảnh: VinFast).

Cùng chung quan điểm, anh Trần Văn Thể (phường Thái Bình, Hưng Yên) đến nhận xe với tâm thế khá yên tâm, bởi trước đó đã quen dùng VF e34 khi làm tài xế của Xanh SM. Với kinh nghiệm vài năm chạy xe điện, anh cũng đánh giá cao lợi thế về chi phí vận hành. Đó cũng là lý do chính khiến anh chọn Limo Green và trở thành tài xế Xanh SM Platform.

“Xe điện dễ dùng, ít hỏng vặt. Mỗi lần bảo dưỡng chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng, chủ yếu là kiểm tra những hạng mục cơ bản. Với dịch vụ, quan trọng nhất là tính toán được chi phí dài hạn, tôi thấy Limo Green vượt trội ở khoản này”, anh phân tích.

Không chỉ dừng ở bài toán chi phí, anh Thể cũng đánh giá cao sự thực dụng của Limo Green. Sau khi ngồi thử tại sự kiện, anh cho rằng cả 3 hàng ghế đều thoải mái.

“Hàng ghế cuối vẫn ngồi ổn, không bị gò bó. Ghế lái ôm người, tạo cảm giác dễ chịu cho chuyến đi dài”, anh Thể nhận xét. Nhiều tài xế khác cũng cùng quan điểm rằng Limo Green có lợi thế trong đô thị nhờ thân xe gọn gàng, vô lăng nhẹ, dễ xoay trở.

Lựa chọn xanh và tiện dụng cho khách gia đình

Không chỉ giới tài xế dịch vụ, nhiều gia đình cũng có mặt tại sự kiện bàn giao ở Hà Nội. Với nhóm khách hàng này, Limo Green là chiếc xe xanh thân thiện với môi trường và sức khỏe, êm ái, yên tĩnh và rộng rãi, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày với gia đình đông thành viên.

Anh Nguyễn Bá Huấn (Hưng Yên) mua Limo Green để phục vụ gia đình đông người (Ảnh: VinFast).

Anh Nguyễn Bá Huấn (phường Thái Bình, Hưng Yên) cho biết đây là chiếc ô tô đầu tiên của gia đình. Sống trong ngõ, thường xuyên đi làm về muộn, anh cho rằng xe điện có lợi thế nhờ sự yên tĩnh và không khí thải.

“Xe chạy êm, không có tiếng động cơ. Với gia đình có trẻ nhỏ, điều này rất quan trọng. Ngoài ra, nhà đông người nên cần một chiếc 7 chỗ rộng rãi”, anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, anh Huấn còn là người thích những chiếc xe mạnh mẽ, có khả năng tăng tốc tốt ngay cả khi chở đủ các thành viên. Anh cho rằng Limo Green là mẫu MPV 7 chỗ đáp ứng tốt được nhu cầu đó trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng. Mẫu xe Việt được trang bị động cơ có công suất tối đa 201 mã lực, mômen xoắn cực đại 280 Nm.

Limo Green được cả khách hàng tài xế dịch vụ và gia đình đánh giá cao (Ảnh: VinFast).

Ngoài ra, rất nhiều khách hàng cho rằng Limo Green có mức giá hợp lý 749 triệu đồng so với những giá trị nhận được. Các chính sách ưu đãi như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, giảm giá trực tiếp 4% vào giá bán, tặng 15 triệu đồng nếu đổi từ xe xăng hay hỗ trợ lãi suất trả góp tới 3-4% trong 3 năm đầu khiến chi phí lăn bánh thực tế của Limo Green trở nên tối ưu so với phân khúc.

Được nhiều người dùng đánh giá cao nhờ 3 yếu tố nổi bật: chi phí vận hành thấp, thiết kế thực dụng và thân thiện với môi trường, VinFast Limo Green vừa là công cụ kinh tế cho giới tài xế, vừa là lựa chọn an toàn, tiện dụng cho nhiều gia đình Việt.