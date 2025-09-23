Không dùng phanh xe điện, cô gái trượt bài thi sát hạch lái xe

Một người đàn ông ở North Bay, Ontario, cho biết cô con gái tuổi teen của ông đã trượt kỳ thi lái xe hạng G vì lái chiếc Tesla Model Y của ông và chỉ dùng phanh tái sinh của xe để giảm tốc.

Xe điện và xe hybrid có tùy chọn sử dụng phanh tái sinh, tức là động cơ điện được đảo chiều để làm chậm xe cho đến khi dừng hẳn.

Tất cả Tesla đều có tùy chọn lái “một bàn đạp”, có thể chỉ cần dùng phanh cơ học trong tình huống khẩn cấp (Ảnh: Green Car Report).

“Về cơ bản, bạn có thể dừng xe mà không cần chạm vào bàn đạp phanh”, ông Eric Simard nói. Đó là tính năng một bàn đạp tích hợp ga/phanh (one-pedal). Nhưng Simard cho biết con gái ông bị đánh trượt trong bài thi sát hạch lái xe vì không hề dùng đến phanh cơ học.

Ông nói thêm rằng con gái mượn xe của ông để đi thi, nên không biết cách tắt tính năng này, nhưng giám khảo không đồng ý tạm dừng bài thi để cô bé gọi điện hỏi bố.

Simard đã chia sẻ biên bản kết quả thi lái xe từ Drive Test Ontario với trang CBC News. Trong đó, giám khảo đã đánh dấu vào ô nội dung “xe bị hỏng”, mặc dù theo ông, thực chất xe chỉ đang hoạt động đúng như thiết kế.

“Tôi thấy khá bực bội, bởi vì dù là phanh tái sinh và bạn không dùng bàn đạp phanh, nhưng rõ ràng chính bạn vẫn là người hoàn toàn kiểm soát việc khiến xe dừng lại hoặc giảm tốc,” ông nói.

Phanh tái sinh chỉ hoạt động khi người lái nhả chân khỏi bàn đạp ga, điều mà Simard lập luận rằng nó cho thấy lúc đó, người lái có ý định giảm tốc.

Simard cho biết thêm con gái ông còn bị trừ điểm vì tính năng phát âm thanh báo hiệu đèn giao thông chuyển sang xanh trên xe Tesla.

Trong email gửi CBC News, Julia Caslin - phát ngôn viên Bộ Giao thông Ontario - cho biết hệ thống cấp bằng lái của tỉnh này yêu cầu tài xế phải luôn chứng minh việc điều khiển xe an toàn và kiểm soát hoàn toàn, bất kể tính năng của xe ra sao.

“Người thi sát hạch lái xe được kỳ vọng phải hiểu các hệ thống trên xe mình, bao gồm hỗ trợ giữ làn, phanh tái sinh, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ đỗ xe tự động, có thể ảnh hưởng đến cách điều khiển và vận hành xe trong kỳ sát hạch”, bà viết.

Caslin không nói rõ liệu có yêu cầu cụ thể nào buộc người lái phải dùng bàn đạp phanh để dừng xe trong trường hợp có tùy chọn phanh tái sinh hay không.

Simard cho biết ông đã chia sẻ sự việc của con gái lên một nhóm Facebook dành cho chủ xe Tesla ở Ontario, và có người cho biết họ vẫn được chấp nhận dùng phanh tái sinh trong kỳ thi, trong khi số khác bị giám khảo yêu cầu tắt tính năng này.

Trang web của Drive Test Ontario, đơn vị tổ chức sát hạch, không đề cập đến vấn đề phanh tái sinh, nhưng có nói về một công nghệ khác: camera lùi.

Trang web cho biết người lái có thể sử dụng camera lùi trong kỳ thi, nhưng phải thể hiện kỹ năng quan sát tốt. “Điều này có nghĩa là phải quay đầu, quan sát gương và nhìn xung quanh khi lùi xe”, trang web nêu rõ.

Kỹ năng lái xe cơ bản vẫn quan trọng

Saad Tariq, giáo viên dạy lái xe kiêm chủ trường Greater Sudbury Driving School, cho biết ông không biết có quy định nào bằng văn bản cấm sử dụng các công nghệ hỗ trợ trong kỳ thi lái xe ở Ontario.

Tuy nhiên, Tariq nói rằng ông không khuyến khích học viên sử dụng các công nghệ này khi học lái.

“Xe tôi dùng để dạy không có cảnh báo điểm mù, không có camera lùi, nên học viên buộc phải quan sát xung quanh và tự thực hiện đầy đủ các kỹ năng cơ bản”, ông nói.

Tariq cũng cho biết các cảm biến trên xe đời mới có thể dễ dàng bị tuyết hoặc bụi bẩn che lấp trong điều kiện thời tiết xấu, khiến chúng không hoạt động. Khi đó, ông cho rằng người lái đặc biệt cần biết cách điều khiển xe mà không dựa vào các công nghệ này.

Trong khi đó, Amanda Lacroix, giáo viên dạy lái của Northern Lights Driving School, cho biết bà có quan điểm nhiều chiều về công nghệ hỗ trợ lái.

Bà nói rằng việc sử dụng công nghệ hỗ trợ nên được cho phép trong kỳ thi cuối cùng lấy bằng G, nếu chiếc xe mà người đó thường xuyên lái vốn có những tính năng này. Bằng G là bằng lái xe phổ thông đầy đủ ở Ontario, cho phép điều khiển hầu hết các phương tiện, bao gồm ô tô, xe tải nhỏ và xe tải nhẹ.

“Nếu thế giới rồi cũng sẽ thay đổi và tất cả chúng ta đều sẽ có hỗ trợ lái, thì chúng ta nên học cách sử dụng đúng đắn”, bà nói.

Tuy nhiên, Lacroix cũng đồng tình với Saad rằng người lái vẫn cần biết cách tự kiểm soát xe và sử dụng gương đúng cách, ngay cả khi xe được trang bị công nghệ mới nhất.

Mới đây, Trung Quốc đã ban hành bộ tiêu chuẩn an toàn mới có quy định cấm các dòng xe con thiết lập one-pedal là chế độ mặc định. Quy định này được ban hành nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn đến từ việc tài xế phụ thuộc vào one-pedal, từ đó phản ứng chậm trong việc sử dụng chân phanh khi gặp tình huống khẩn cấp.