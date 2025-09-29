Khách Việt chuộng sản phẩm “xanh”, xe máy điện được đà tăng mạnh tiêu thụ

Ở thị trường hai bánh, “cán cân” xe điện và xe xăng truyền thống có sự chuyển dịch rõ rệt trong vài năm gần đây, đặc biệt là ở năm 2025. Bởi thị hiếu của khách Việt dần chuyển dịch sang những sản phẩm “xanh”, đồng thời Nhà nước đã ban hành các chính sách hạn chế xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Theo số liệu từ Motorcycles Data, Việt Nam tiêu thụ khoảng 2,08 triệu xe máy sau 8 tháng đầu năm 2025, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân khúc xe máy điện L1 (không yêu cầu bằng lái, tương đương xe xăng dưới 50cc) tăng trưởng 89%, phân khúc xe máy điện L3 (cần bằng lái) tăng 197%.

Các dòng xe máy điện tại Việt Nam ngày càng có giá bán cạnh tranh so với xe xăng, như VinFast Motio: 12 triệu đồng, không yêu cầu bằng lái (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Các dòng xe xăng truyền thống tuy có tăng trưởng nhưng chỉ đạt mức 14,8%, không bứt phá mạnh mẽ như xe máy điện. Chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu này không cho biết doanh số cụ thể từng phân khúc, nhưng vẫn cho thấy toàn cảnh xu thế mới tại thị trường Việt Nam.

Theo Motorcycles Data, Honda và Yamaha đang là hai thương hiệu nắm giữ nhiều thị phần nhất thị trường xe máy, sau đó là VinFast. Tuy nhiên, hãng xe Việt gây chú ý với lũy kế doanh số sau 8 tháng đầu năm tăng tới 447% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi Honda tăng 6,3%, Yamaha giảm 8,6%.

Có thể thấy, VinFast đang là thương hiệu xe máy điện dẫn đầu tại thị trường Việt Nam. Từ cuối năm 2024 đến nay, hãng xe Việt liên tục đem tới nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn, giúp các sản phẩm xe máy điện có giá bán thực tế khá cạnh tranh, thậm chí hấp dẫn hơn các mẫu xe xăng cùng cỡ.

Một số nhân viên bán hàng của VinFast chia sẻ, lượng xe máy điện tiêu thụ tại các đại lý của hãng xe Việt tăng mạnh sau khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị 20, yêu cầu Hà Nội từ ngày 1/7/2026 không còn xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động trong phạm vi Vành đai 1, mở rộng lần lượt sang Vành đai 2, 3 từ năm 2028 và 2030.

Không riêng VinFast, người dùng cũng chuyển hướng quan tâm nhiều đến các sản phẩm xe máy điện thương hiệu Nhật, kể cả khi các dòng xe này có giá bán không rẻ so với các mẫu xe điện cùng cỡ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tận dụng chính sách mới, nhiều hãng xe máy điện khác cũng tung sản phẩm mới hoặc triển khai chương trình “thu xăng đổi điện” như Yadea hay Dat Bike. Những yếu tố này khiến thị trường xe máy điện tại Việt Nam bước vào giai đoạn sôi động chưa từng thấy.

Giới chuyên gia nhận định, phân khúc xe máy xăng tại Việt Nam đã định hình, các hãng xe đã phân phối đủ dải sản phẩm nên ít khi có mẫu mã mới được giới thiệu. Trong khi đó, “sân chơi” của các dòng xe máy điện vẫn còn không gian phát triển, đặc biệt được “trợ lực” từ các chính sách mới.

Như VinFast mới đây đã giới thiệu 3 mẫu xe điện mới trang bị 2 pin, phù hợp với mô hình trạm đổi pin mà hãng xe Việt đang triển khai, dự kiến có quy mô lên tới 150.000 trạm trên toàn quốc. TMT Motors cũng tuyên bố đầu tư mạnh vào xe máy điện và trạm đổi pin, dự kiến mở bán 5 mẫu xe máy điện vào quý IV, đồng thời xây dựng hệ thống trạm sạc và đổi pin công cộng.