Việt Nam tiêu thụ xe máy nhiều thứ hai Đông Nam Á

Xe máy vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số phương tiện giao thông tại Việt Nam (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trong khu vực Đông Nam Á, Indonesia vẫn dẫn đầu về tiêu thụ xe máy, dù đang mất dần động lực tăng trưởng. Sau mức tăng khá khiêm tốn 2,1% trong năm 2024, đà tăng của thị trường này tiếp tục chậm lại trong năm 2025, chỉ đạt khoảng 6,55 triệu xe, tăng 0,6%, theo thống kê của Motorcycles Data.

Thị trường Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực, với doanh số năm 2025 tăng 14,9% lên 3,4 triệu xe.

Kế đến là Philippines, với doanh số năm 2025 đạt 2,37 triệu xe, tăng 2,8%, do nhu cầu thị trường vẫn ở mức cao.

Đứng thứ tư là thị trường xe máy Thái Lan, với sự phục hồi rõ nét trong năm 2025, chứng kiến doanh số tăng 9,8% lên 1,73 triệu xe.

Malaysia đứng thứ 5, với doanh số xe máy bật tăng trở lại trong năm 2025 sau khi sụt giảm mạnh trong năm trước đó, đạt 613.893 xe, tăng 3,5%.

Doanh số 5 thị trường xe máy lớn nhất Đông Nam Á (Nguồn: Motorcycles Data).

Tại Việt Nam, việc các doanh nghiệp trong nước và các hãng OEM lớn từ Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực xe hai bánh sử dụng năng lượng mới đang tái định hình thị trường xe máy.

Sự tăng trưởng diễn ra trong bối cảnh thị trường ngày càng trưởng thành, với nhu cầu tiêu dùng có chọn lọc và mức độ trung thành thương hiệu cao, đặc biệt là với Honda.

Với chính sách môi trường ngày càng siết chặt, xu hướng xe điện đang bùng nổ tại Việt Nam. Đặc biệt, việc Hà Nội công bố kế hoạch hạn chế xe sử dụng động cơ đốt trong từ giữa năm 2026 đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ và thúc đẩy nhanh quá trình điện hóa.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các nhà sản xuất xe máy truyền thống đang chịu sức ép lớn từ các hãng chuyên về xe điện.

Honda, thương hiệu dẫn đầu thị trường hơn 70 năm qua, chỉ ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 1,3%, trong khi Yamaha giảm 17,3%, mất vị trí thứ hai vào tay VinFast.

Thương hiệu Việt có mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 532% trong năm 2025. Kế đến là các hãng xe điện như Yadea (Trung Quốc) tăng 61,6%, và các nhà sản xuất trong nước Pega (+60%), Dibao (+75%), lần lượt xếp ở các vị trí thứ tư, năm và sáu trên bảng xếp hạng thị trường.