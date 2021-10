Vì sao đỗ ô tô trong hầm, bãi gửi xe luôn phải quay đầu ra ngoài?

Lùi và quay đầu ra ngoài khi đỗ ô tô có ưu điểm hơn nhiều so với việc "cắm đầu" xe vào trong. Do vậy tại nhiều hầm, bãi gửi xe, người ta luôn bắt buộc tài xế phải đỗ quay đầu xe ra ngoài.

Nhiều hầm hoặc bãi gửi xe yêu cầu ô tô luôn phải đỗ theo hướng quay đầu ra ngoài. Đã bao giờ bạn thắc mắc vì sao lại như vậy chưa và đỗ ô tô quay đầu ra ngoài có lợi gì so với thay đầu vào trong?

Dưới đây là những lý do vì sao chúng ta đỗ ô tô theo hướng quay đầu ra ngoài:

Dễ ghép xe ở những nơi chật hẹp

Với bánh xe điều hướng ở phía trước, do vậy khi đỗ xe ở những vị trí chật hẹp hoặc đỗ vuông góc thì lùi là cách đưa xe vào vị trí một cách dễ dàng nhất. Đó là lý do tại sao ngay từ khi học lái xe thì bài ghép xe vào chuồng luôn phải lùi. Lái xe còn có thể quan sát bánh xe qua gương chiếu hậu khi lùi, thuận lợi hơn nhiều so với tiến vào chuồng.

Ở nhiều nơi đỗ xe chật hẹp, bắt buộc bạn phải lùi mới có thể đưa xe vào chỗ đỗ được.

Ở những nơi như hầm gửi xe, thậm chí còn rất khó có thể tiến xe vào nơi đỗ nếu vị trí đỗ xe của bạn bị "kẹp giữa" hai xe khác. Trong khi chỉ cần "một đỏ" là bạn có thể lùi vào vị trí một cách dễ dàng.

Xuất phát nhanh và an toàn hơn

Ngược lại với lúc đỗ, khi xuất phát, nếu bạn đã quay đầu xe ra ngoài thì không cần mất thời gian lùi xe mà chỉ cần tiến thẳng và rẽ về hướng cần đi, vừa an toàn mà lại tiết kiệm thời gian. Điều này lý giải tại sao các xe cứu thương, cứu hỏa hay xe cảnh sát luôn đỗ quay đầu ra ngoài.

Các xe cứu hỏa, cứu thương luôn quay đầu hướng ra ngoài để có thể xuất phát bất cứ lúc nào.

Tạo hành lang giao thông thông thoáng

Do đặc thù thiết kế ô tô, thường phần đầu xe dài hơn phía đuôi, đặc biệt là thể loại SUV hay MPV. Nếu xe đều đỗ đầu quay vào trong và đuôi quay ra ngoài thì những chiếc xe này sẽ chiếm nhiều khoảng không, khiến không gian bị bó hẹp, cản trở tầm nhìn của các phương tiện khác.

Đỗ hướng đầu ra ngoài luôn tạo được hành lang giao thông thông thoáng hơn so với để đầu xe phía trong.

Việc các xe cùng theo trật tự đỗ ô tô đầu quay ra ngoài còn giúp lái xe khi ra-vào điểm đỗ có được góc quan sát thuận lợi hơn, tránh những va chạm do bị khuất tầm nhìn.

Chống chuột hiệu quả

Đỗ ô tô ở các hầm, bãi gửi xe thường bị các "vị khách bốn chân" hỏi thăm.

Những "vị khách không mời" như chuột rất thích chui vào khoang máy để làm tổ và ngấu nghiến những sợi dây điện trên xe. Nếu bạn đỗ ô tô quay đầu ra ngoài, khoang máy sẽ gần đường đi và thường sẽ có nhiều ánh sáng hơn, những chú chuột sẽ khó khăn để tiếp cận với khoang máy hơn so với đỗ ô tô quay đầu vào trong.

Thuận tiện cho cứu hộ, câu bình ắc-quy

Trong một số trường hợp xấu là xe ô tô bị hết điện sẽ cần phải nhờ đến sự trợ giúp của bình ắc-quy từ một chiếc xe khác. Nếu lúc đó, xe của bạn đang quay đầu vào trong sẽ rất khó để câu dây điện.

Nếu đầu xe quay ra ngoài, việc câu ắc-quy hay kéo đi cứu hộ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nặng hơn, nếu chiếc xe bị hỏng hóc cần phải cẩu kéo đi sửa chữa thì việc quay đầu xe ra ngoài sẽ dễ hơn rất nhiều vì thông thường trên các mẫu xe ô tô đều được thiết kế móc kéo đặt ở phía trước để "cấp cứu" khi nó gặp sự cố.

Dễ quan sát xe hơn

Đa số chủ xe có thói quen để đồ đạc trong ô tô rồi khóa lại. Khi quay đầu xe ra ngoài, chúng ta sẽ dễ dàng quan sát được qua kính trước xe xem có ai đang lúi húi trong xe để lấy cắp đồ hay không, bảo vệ trông xe cũng dễ dàng quan sát, kiểm tra hơn.

Đỗ xe quay ra ngoài giúp dễ quan sát xem có ai đang mắc kẹt trong xe hay không.

Trên thực tế, đã có một số trường hợp người lớn "bỏ quên" trẻ em trong xe dẫn đến hậu quả vô cùng đáng tiếc. Nếu chiếc xe quay đầu ra ngoài sẽ dễ quan sát và kịp thời phát hiện có người trong xe hơn là chiếc xe quay vào trong.

Quay đầu xe ra ngoài còn giúp lái xe dễ dàng quan sát thấy dấu vết những chất lỏng trên xe như dầu nhớt, nước làm mát,... bị rò rỉ và kịp thời khắc phục.

Ngoài ra, trường hợp khá hay gặp là khi có phương tiện khác di chuyển gần đó vô tình va chạm làm hỏng xe bạn. Nếu xe có gắn camera hành trình thì chắc chắn sẽ ghi lại được hình ảnh đã xảy ra và xác định được "thủ phạm". Ngược lại, dù xe có camera mà quay xe vào trong thì bạn cũng "bó tay" không làm gì được.

Theo VietNamNet