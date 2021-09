Triệu hồi xe Hyundai Tucson và Sonata do nguy cơ cháy động cơ

Dân trí Do lỗi ổ trục động cơ xăng 2.0L sản xuất tại Hàn Quốc, xe Hyundai Tucson và Sonata 2017 ở một số thị trường có nguy cơ cháy nên cần được triệu hồi.

Mẫu Hyundai Tucson phiên bản 2017.

Có tới 95.515 chiếc xe Hyundai tại Mỹ và 34.607 chiếc tại Canada có thể phải được triệu hồi do lỗi ổ trục động cơ có nguy cơ dẫn tới cháy xe trong một số trường hợp.

Cụ thể, lỗi này ảnh hưởng tới 82.268 chiếc Hyundai Tucson 2017 và 13.247 chiếc Hyundai Sonata Hybrid 2017 trang bị động cơ xăng "Nu" GDI 2.0L sản xuất tại nhà máy của Hyundai ở Ulsan, Hàn Quốc.

Trong tài liệu do Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) ban hành, việc triệu hồi xe là do một lỗi sản xuất có thể dẫn tới nứt vỡ ổ trục động cơ. Hiện tượng nứt vỡ ổ trục động cơ có thể tạo ra tiếng gõ bất thường trong động cơ và đèn cảnh báo áp lực dầu trên cụm đồng hồ sẽ bật sáng.

Nếu xe hoạt động liên tục trong tình trạng này thì lốc máy có thể bị nứt vỡ, gây rò rỉ dầu. Việc rò rỉ dầu lên bề mặt nóng có thể làm cháy động cơ, cháy xe. Tuy nhiên, nguy cơ lớn hơn là xe chết máy đột ngột, có thể dẫn tới tai nạn.

Mẫu Hyundai Sonata Hybrid phiên bản 2017.

Hyundai Mỹ cho biết sẽ thông báo tới các chủ xe thuộc diện triệu hồi để họ mang xe tới đại lý kiểm tra lỗi. Nếu phát hiện việc nứt vỡ ổ trục động cơ, hãng sẽ tiến hành thay mới.

Ngoài ra, các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được cập nhật phần mềm điều khiển động cơ với cảm biến phát hiện tiếng gõ mới.

Toàn bộ các công việc này sẽ được thực hiện miễn phí tại hãng và các chủ xe đã tự bỏ tiền sửa lỗi sẽ được bồi hoàn.

Hyundai vẫn đang đau đầu với vấn đề cháy động cơ.

Đợt triệu hồi này là kết quả của cuộc điều tra do NHTSA thực hiện theo yêu cầu vào giữa năm 2018 của Trung tâm An toàn ô tô. Theo đó, trung tâm này cho rằng NHTSA cần điều tra các vụ cháy xe Kia Optima và Sorento phiên bản 2011-2014, cùng các xe Hyundai Sonata và Santa Fe 2011-2014.

Năm 2019, NHTSA đã mở một cuộc điều tra các vụ cháy xe Hyundai Sonata và Santa Fe 2011-2014 dù không có va chạm, liên quan tới các động cơ Theta II, Lambda II, Gamma và Nu.

Hyundai đã từng triệu hồi xe để lắp phần mềm hệ thống phát hiện tiếng gõ trong động cơ nhằm sớm phát hiện lỗi, tránh nguy cơ cháy xe. Tháng 12/2020, Hyundai cho biết đã cài phần mềm này cho một số xe dùng động cơ Nu 2.0L.

Vào tháng 7 năm nay, Hyundai đã mở một cuộc điều tra các vụ cháy xe không phải do va chạm dựa trên các báo cáo tai nạn thực tế và thông tin bảo hành đối với các xe Hyundai Tucson và Sonata Hybrid.

Nhật Minh

Theo Carscoops, Car Complaints