Thiếu xe tới mức không có đủ để trưng bày, một triển lãm ô tô bị hủy

Triển lãm ô tô quốc tế New England dự kiến diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Boston (Mỹ) vào tháng 1/2023 đã bị hủy bỏ năm thứ 3 liên tiếp - một lần vì Covid-19 và 2 lần đơn giản vì các hãng không có đủ xe để trưng bày.

Không khí sôi động như thời chưa xảy ra đại dịch Covid-19 là điều cả hãng xe và các ban tổ chức triển lãm đều mong muốn nhưng chưa biết bao giờ mới thành hiện thực (Ảnh: Carscoops).

"Thật đáng tiếc, Triển lãm ô tô New England 2023 đã bị hủy do tình trạng thiếu xe tại các nhà sản xuất và đại lý ô tô. Nhiều hãng không thể tham gia năm nay, nên chúng tôi không thể tổ chức một sự kiện có chất lượng đủ để chúng tôi có thể tự hào và khách tham quan thấy thỏa mãn. Hãy đến với chúng tôi vào tháng 1/2024, khi nguồn cung xe dồi dào trở lại. Hãy nhớ ghé thăm trang web của chúng tôi vào thời điểm chuẩn bị bước sang năm 2024", đơn vị tổ chức thông báo.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Triển lãm ô tô quốc tế New England không thể diễn ra. Năm 2021 là do đại dịch Covid-19, còn năm 2022 và 2023 là do khủng hoảng thiếu nguồn cung xe.

Ban tổ chức đã chia sẻ trên Facebook rằng: "Việc không có sẵn xe đã khiến các nhà sản xuất ngày càng khó quảng bá sản phẩm và thương hiệu một cách tốt nhất. Nói một cách đơn giản, trong tình hình hiện tại, triển lãm sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà sản xuất, đại lý và quan trọng nhất là khách tham quan, đối tác và bạn bè của chúng tôi".

Hồi năm 2020, triển lãm này đã tự nhận là "showroom xe mới lớn nhất" trong khu vực, với sự tham gia của hơn 30 thương hiệu; trong đó có những cái tên đình đám như Aston Martin, Cadillac, McLaren, Genesis,...

Mặc dù có quy mô nhỏ hơn nhiều so với Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ (NAIAS) ở Detroit, vấn đề mà họ gặp phải thì như nhau.

Trước đây, NAIAS được tổ chức thường niên định kỳ vào tháng 1, nhưng các đơn bị tham gia triển lãm bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh của ngày một nhiều các triển lãm thương mại không tập trung vào ô tô mới, bởi số lượng đơn vị tham gia triển lãm ô tô trên thế giới nói chung sụt giảm, và bởi thời tiết trong khu vực không thuận lợi vào tháng 1 (quá lạnh). Do đó, NAIAS đã quyết định thay đổi địa điểm dời thời gian tổ chức đến tháng 9.

Khi chính các nhà sản xuất ô tô muốn quảng bá công nghệ mới và tính di động, thay vì những cải tiến kỹ thuật ô tô truyền thống, họ đã chuyển hướng tập trung sang các sự kiện như Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES), cũng diễn ra vào tháng 1 hàng năm.

Ngoài ra, nguồn cung xe mới ở Mỹ hiện rất ít, do chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Khi giá của tất cả các loại xe tăng lên, "showroom xe mới lớn nhất" trong khu vực có thể đơn giản là không còn quan trọng bằng việc làm sao có xe để bán cho khách hàng.