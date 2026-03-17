Ngã rẽ bất ngờ của các hãng xe điện khi nhu cầu sụt giảm

Xe điện từng được kỳ vọng sẽ chiếm lĩnh thế giới theo chiều hướng tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, thị trường xe điện toàn cầu và người mua xe mới lại tạo ra một “khúc ngoặt”, buộc các hãng xe phải thích nghi.

Các hãng xe điện và nhà cung cấp đang chuyển hướng sang lĩnh vực lưu trữ năng lượng (Ảnh: VW).

Theo dữ liệu mới từ Benchmark Mineral Intelligence, doanh số xe điện toàn cầu đạt khoảng 1,1 triệu chiếc trong tháng 2. Con số này nghe có vẻ ấn tượng, nhưng thực chất đã giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 11% so với tháng 1.

Điều đó có nghĩa là nhu cầu xe điện vẫn lớn, nhưng không còn mạnh như trước, và sự khác biệt giữa các khu vực cũng rất rõ rệt.

Chẳng hạn, thị trường châu Âu vẫn đang bùng nổ. Doanh số xe điện tại đây tăng 21% từ đầu năm đến nay, phần lớn nhờ các chính sách ưu đãi và hỗ trợ của chính phủ. Đức (tăng 26%) và Pháp (tăng 30%) đang dẫn đầu xu hướng, trong khi doanh số tại Italy gần như tăng gấp đôi nhờ các gói hỗ trợ hào phóng được EU hậu thuẫn.

Trong khi đó, thị trường Bắc Mỹ lại đi theo chiều hướng ngược lại. Dù doanh số trong tháng 2 tăng 8%, nhưng tính từ đầu năm đến nay đã giảm tới 36%, khi nhu cầu suy giảm. Một số hãng xe chịu ảnh hưởng nặng nề hơn các hãng khác. Doanh số xe điện của Ford được cho là đã giảm tới 70% kể từ đầu năm.

Trung Quốc - thị trường xe điện lớn nhất thế giới - nằm ở khoảng giữa. Doanh số xe điện trong nước giảm 26% từ đầu năm sau khi nước này khôi phục thuế mua xe và điều chỉnh chính sách khuyến khích đổi xe cũ lấy xe mới.

Tuy nhiên, các thương hiệu Trung Quốc đang bù đắp sự sụt giảm nhu cầu trong nước bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu xe điện. Chỉ trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu xe điện của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi, vượt mốc nửa triệu chiếc.

Đối với các hãng xe, sự chững lại của nhu cầu tạo ra một vấn đề thực tế. Hàng tỷ USD đã được đầu tư vào các nhà máy sản xuất pin nhằm phục vụ làn sóng nhu cầu xe điện khổng lồ. Khi nhu cầu xe điện suy yếu, số pin đó vẫn cần đầu ra.

Đó là lý do ngày càng nhiều hãng xe và nhà cung cấp chuyển sang lĩnh vực lưu trữ năng lượng. Các hệ thống pin lưu trữ quy mô lớn cho lưới điện đang trở thành giải pháp thuận tiện để hấp thụ sản lượng pin dư thừa, đồng thời giúp ổn định mạng lưới điện.

Chẳng hạn, Volkswagen gần đây đã đưa vào vận hành hệ thống lưu trữ pin quy mô lớn đầu tiên tại Đức. Tại Salzgitter (Đức), công ty năng lượng Elli thuộc Tập đoàn VW đã kết nối với lưới điện một hệ thống lưu trữ có công suất khoảng 20 megawatt (MW) và dung lượng 40 megawatt-giờ (MWh).

Thay vì cung cấp năng lượng cho ô tô, các bộ pin giúp lưu trữ điện tái tạo và giải phóng khi lưới điện cần thêm công suất. Ngoài Volkswagen, nhiều nhà sản xuất ô tô khác, như Tesla, BYD, GM, Ford, Renault, Mercedes và Hyundai, cũng đã hoặc đang phát triển các hệ thống lưu trữ năng lượng.