Toyota Corolla mới được hé lộ, sẽ có bản chạy điện?

Dù được giới thiệu dưới dạng concept, việc xe sử dụng gương chiếu hậu thông thường cho thấy nó đã rất gần với bản sản xuất thực tế. Tuy nhiên, có một chi tiết đáng chú ý hơn cả: nắp bình nhiên liệu được bố trí ở ngay trên vòm bánh trước, là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đây có thể là một mẫu xe chạy điện, một phần hoặc toàn phần.

Vị trí nắp bình nhiên liệu cho thấy Toyota Corolla có thể là xe chạy điện (Ảnh: Toyota).

Thật sự khó hình dung việc mẫu Corolla không dùng động cơ đốt trong. Đây là dòng xe bán chạy nhất trong lịch sử ngành ô tô, và Toyota sẽ không mạo hiểm "tự bắn vào chân mình" bằng việc chỉ bán bản chạy điện. Với quan điểm thận trọng của hãng, vốn cho rằng xe điện sẽ không thể hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường ô tô, có lẽ trong nhiều năm nữa, Corolla sẽ vẫn có phiên bản dùng động cơ đốt trong.

Hiện tại, Toyota vẫn giữ kín thông tin chi tiết, nên tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Một khả năng là mẫu Corolla chạy điện sẽ được bán song song với bản chạy xăng có thiết kế gần như giống hệt, tương tự cách Lexus đang làm với mẫu ES mới - khó phân biệt bản hybrid và bản thuần điện.

Chiếc concept có thiết kế khác hẳn phong cách của Corolla thế hệ hiện tại (Ảnh: Toyota).

Một khả năng khác là Toyota sẽ kết hợp thiết kế phá cách của chiếc concept này với phiên bản động cơ đốt trong truyền thống. Nếu Corolla thế hệ hiện tại được đánh giá là "an toàn" về thiết kế, thì chiếc concept mới đầy sức hút. Những chi tiết đáng chú ý gồm: dải đèn ban ngày dạng điểm ảnh, cánh gió “đuôi vịt” và đường gân hai bên hông kéo dốc xuống gần cột A.

Nắp ca-pô ngắn cho thấy mẫu Corolla mới có thể dựa trên nền tảng dành riêng cho xe điện. Tuy nhiên, Toyota gần đây cũng hé lộ về động cơ xăng 4 xy-lanh siêu nhỏ gọn có thể được sử dụng. Do đó, chưa thể khẳng định chắc chắn Corolla mới sẽ có bản thuần điện.

Hình ảnh trong video teaser cho thấy phía sau có dải đèn nằm vắt ngang đuôi xe và một cánh gió nhỏ (Ảnh: Toyota).

Dù thế nào, ngôn ngữ thiết kế mới cũng đánh dấu một hướng đi táo bạo của Toyota dành cho Corolla sau nhiều thập kỷ trung thành với phong cách "an toàn" và thực dụng.

Toyota Corolla mới sẽ chính thức ra mắt tại Japan Mobility Show 2025 (Triển lãm Phương tiện di động Nhật Bản) vào ngày 29/10 tới.

Có vẻ như nhà sản xuất ô tô Nhật Bản quyết tâm "chơi lớn" tại sự kiện này, khi mang tới nhiều sản phẩm quan trọng, thu hút sự chú ý, như mẫu minivan 6 bánh LS Concept, siêu xe LFR và mẫu Century gầm cao.