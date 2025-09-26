Toyota Corolla Cross Hybrid: Khi công nghệ hybrid không chỉ là trải nghiệm nhất thời

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), 8 tháng đầu năm, thị trường tiêu thụ 8.414 xe hybrid, tăng trưởng 54,7% so với cùng kỳ năm ngoài. Trong số đó, Toyota Corolla Cross Hybrid ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đứng ở vị trí thứ 2 về doanh số, với 1.650 xe đến tay khách hàng.

Theo thông tin từ Toyota Việt Nam, xét riêng trong dải sản phẩm Toyota Hybrid tại Việt Nam, Corolla Cross Hybrid chiếm 33,6% thị phần, tức cứ 3 xe Toyota Hybrid đến tay khách hàng, trong đó có một chiếc Corolla Cross Hybrid.

Hết tháng 8, Corolla Cross hybrid vẫn giữ phong độ doanh số ở top đầu phân khúc (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Toyota Việt Nam đã thành công gây dựng nên những biểu tượng Vios, Fortuner, Innova và Corolla Cross nổi bật trong kỷ nguyên điện khí hóa. Sự thành công của Corolla Cross đã tạo tiền đề cho dải sản phẩm hybrid sau này như Yaris Cross Hybrid, Innova Cross Hybrid, Corolla Altis Hybrid, Camry Hybrid hay Alphard Hybrid tiến vào thị trường Việt Nam.

Hành trình 5 năm chứng minh chất lượng, độ bền

Thời điểm ra mắt Việt Nam, Corolla Cross là mẫu xe hybrid phổ thông đầu tiên bán chính hãng nên khó tránh được những hoài nghi về chất lượng, độ bền của hệ thống hybrid. Nhưng sau 5 năm, hybrid đã chứng minh được ưu điểm về vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng.

Anh Vinh chia sẻ nhờ hybrid mà anh tiết kiệm đến 70% chi phí nhiên liệu hàng tháng (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Anh Đặng Thành Vinh, sống tại Nghệ An, sử dụng xe Toyota Corolla Cross Hybrid từ 2021, cho biết: “Xe có mức tiết kiệm nhiên liệu thấp, đi đường trường trung bình 3,8-4,1 lít/100km, còn đi trong phố tiết kiệm hơn, khoảng 3,3-3,7 lít/100km nhờ khả năng tự sạc từ phanh tái tạo năng lượng. Tôi chủ yếu di chuyển trong phố, mà chiếc xe trước đây tiêu thụ lên đến 10-11 lít/100km, việc đổi sang Corolla Cross Hybrid tiết kiệm được 60-70% chi phí nhiên liệu hàng tháng”.

Anh cho biết thêm, chiếc xe của anh đã đi quãng đường hơn 160.000km nhưng hệ thống hybrid vẫn hoạt động ổn định, chưa phải bảo dưỡng, sửa chữa. Duy nhất chỉ có một lần anh tự vệ sinh lọc gió hybrid ở ngay dưới hàng ghế sau. Các hạng mục bảo dưỡng khác tương tự với bảo dưỡng xe xăng dầu thông thường.

Chính những ưu điểm này đã giúp Corolla Cross Hybrid ghi điểm với người tiêu dùng Việt vốn luôn đề cao sự cân bằng giữa trải nghiệm lái và tính kinh tế. Xe hybrid cũng không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc. Xe tiếp nạp nhiên liệu tại các trạm xăng tương tự xe động cơ đốt trong truyền thống.

Bắt kịp nhịp sống hiện đại

Hybrid không phải thứ hấp dẫn duy nhất trên Corolla Cross. Mẫu xe này sở hữu vẻ ngoài thể hiện nét điện hóa với lưới tản nhiệt tổ ong nửa kín nửa hở lấy cảm hứng từ đàn anh Lexus RX.

Cụm đèn pha Full LED mới có tên gọi Crystalized, tích hợp đèn báo rẽ dạng dòng chảy nhấn mạnh vào vẻ cao cấp và sang trọng. Đồ họa chiếu sáng của đèn hậu được tinh chỉnh lại theo hướng sắc sảo hơn. Tính năng cốp điện và mở cốp rảnh tay càng biến Corolla Cross trở nên thiết thực với nhu cầu mua sắm của nhóm khách hàng đô thị.

Không gian nội thất gọn gàng, hiện đại (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Bên trong nội thất Corolla Cross Hybrid vẫn là kiểu bài trí gọn gàng và ngăn nắp đặc trưng của Toyota. Nhưng Corolla Cross Hybrid đậm dấu ấn thời đại hơn với màn hình Full LCD 12,3 inch sau vô lăng cùng màn hình giải trí 10,1 inch, cùng khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Không gian nội thất cũng gọn gàng hơn nhờ nâng cấp phanh tay điện tử và giữ phanh tự động Auto Hold. Đây là trang bị mà nhiều người dùng đã mong chờ từ lâu. Kính trần toàn cảnh giúp không gian bên trong cabin trở nên thoáng đãng, dễ chịu.

Gói Toyota Safety Sense (TSS) là một trong những mũi nhọn của Toyota Corolla Cross Hybrid để cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Gói công nghệ này bao gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình chủ động và điều chỉnh đèn chiếu xa tự động.

Trang bị TSS là điểm giúp Corolla Cross vượt trội trong phân khúc (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Điểm khác biệt cuối cùng của Corolla Cross là nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA. Đặc trưng của nền tảng TNGA là khả năng vận hành linh hoạt, ổn định và cải thiện tầm nhìn của người lái.

Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross hiện được phân phối với 2 phiên bản: xăng và hybrid, giá bán tương ứng 820 triệu đồng và 905 triệu đồng. Từ nay đến hết tháng 9, khách hàng trên toàn quốc mua Corolla Cross nhận ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ, riêng bản xăng được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Tổng mức hỗ trợ tối đa lên đến 46-51 triệu đồng.

Đây là cơ hội giúp khách hàng sở hữu mẫu SUV đô thị ăn khách với chi phí hợp lý hơn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu mua xe cuối năm tăng cao.