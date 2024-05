Tình huống xe máy lao vào gầm ô tô đang ôm cua cực nguy hiểm

Sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều 30/4 tại ngã tư đường ở xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Theo đó, chiếc VinFast VF 6 đã chạy lấn làn, cắt cua ở ngã tư, thay vì đi qua tim đường mới đánh lái, đúng lúc có xe máy phóng tốc độ cao, không phanh kịp, trượt ngã thẳng vào gầm ô tô.

Tình huống xe máy lao vào gầm ô tô đang ôm cua gây tranh luận sôi nổi (Video: OFFB).

Theo thông tin ban đầu, người đi xe máy bị gãy chân sau pha va chạm. Hình ảnh do camera an ninh ghi lại sự việc đã được chia sẻ trong nhiều hội nhóm về xe và giao thông trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận, phân tích đúng - sai.

"Khi đã xảy ra tai nạn, không thể đổ cho cái sai của người khác được. Mỗi bên sẽ phải chịu trách nhiệm cho phần lỗi của mình, còn việc đền bù thiệt hại thì theo thỏa thuận, không thỏa thuận được thì dựa trên kết luận của CSGT.

Trong trường hợp này, xe máy có lỗi không kiểm soát tốc độ, nhưng theo tôi, CSGT sẽ xác định lỗi chính dẫn tới tai nạn là do ô tô quẹo không đảm bảo an toàn. Khi quẹo phải quan sát, an toàn thì chạy qua tim đường mới đánh lái.

Kể cả xe máy có sai thì cái tâm của người cầm lái là phải hạn chế va chạm, chứ cứ khư khư "tôi đúng", tới lúc va chạm rồi hối không kịp, và chưa chắc là mình đúng đâu", tài khoản Đức Hiếu nêu ý kiến sau khi xem clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Theo luật thì xe nào vào giao lộ trước sẽ được ưu tiên. Lỗi của ô tô là không chạy hết tim đường mới quẹo. Đây cũng là lỗi của nhiều người lái ô tô, do việc học luật chưa nghiêm túc, đa số đóng tiền chống trượt lý thuyết", tài khoản Bảo Duy bình luận.

"Tôi thấy đúng sai là một nhẽ, nhưng để đảm bảo an toàn cho bản thân thì tới ngã ba, ngã tư, nguyên tắc cơ bản là phải giảm tốc độ và chú ý quan sát các hướng. Ở đây, dù ô tô ôm cua đúng làn thì xe máy chạy nhanh như vậy cũng sẽ vẫn xảy ra tai nạn thôi", tài khoản Hoàng Đức bình luận.

Trong tình huống trên, hình ảnh cho thấy ô tô đã chạy lấn sang làn đường ngược chiều.

Theo Nghị định 100/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021 của Chính phủ, người điều khiển ô tô có hành vi đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) sẽ bị phạt tiền 4.000.000-6.000.000 đồng.

Đồng thời tài xế vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Trường hợp người điều khiển ô tô đi không đúng làn đường, phần đường gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền 10.000.000-12.000.000 đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Trong khi đó, Điều 24 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

- Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

- Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

- Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Ngoài ra, khi các xe đến đường giao nhau cùng một lúc, những xe rẽ trái cần nhường đường cho xe đi thẳng và xe rẽ phải đi trước. Xe rẽ trái chỉ được ưu tiên đi trước nếu nó là xe duy nhất tại giao lộ mà ở hướng đường bên tay phải không có xe.

Như vậy, trong tình huống đường đồng cấp giao nhau như trong clip trên, ô tô rẽ trái cần nhường đường cho xe máy đang đi thẳng. Tuy nhiên, cũng có một chi tiết cần lưu ý là hình ảnh cho thấy xe máy đã chạy với tốc độ khá cao dù gần đến giao lộ.