Vụ tai nạn cho thấy Trung Quốc có lý khi cấm thiết kế tay nắm cửa ẩn

Trong khoảng một năm qua, đã có không ít tai nạn nguy hiểm chết người liên quan đến thiết kế tay nắm cửa ẩn vào thân xe. Mới đây, Trung Quốc đã quyết định cấm tay nắm cửa dạng thò thụt, bắt đầu với xe điện.

Một đoạn video mới được hé lộ đã cho thấy rõ lý do vì sao.

Sau khi va chạm với ô tô tải, một chiếc xe điện hiệu Dongfeng eπ007 của Trung Quốc lao văng ra vệ đường và bốc cháy dữ dội chỉ trong chưa đầy một phút.

Sự cố cho thấy tầm quan trọng sống còn của việc cửa xe phải hoạt động bình thường sau tai nạn (Video: Wang Weichen).

Vụ tai nạn xảy ra tại Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào ngày 19/3/2025 nhưng video ghi lại sự việc chỉ mới lan truyền mạnh trong ngày 5/2. Hãng Dongfeng đã xác nhận thông tin.

Trong video, chiếc xe điện xoay 180 độ, văng khỏi mặt đường nhựa, rồi đâm vào hàng rào công trình. Ngay sau va chạm, có vẻ như bộ pin đã bị chọc thủng, dẫn đến hỏa hoạn.

Khi từng giây đều mang tính sống còn

Người lái xe đã kịp thời thoát ra ngoài ngay sau tai nạn, nhưng trong lúc luống cuống đã sập cửa lại và sau đó không thể mở cửa từ bên ngoài, do tay nắm cửa dạng ẩn không bật ra khỏi thân xe.

Chỉ 29 giây sau cú va chạm ban đầu, khói đã bốc lên ngùn ngụt từ phía ghế phụ, trong khi tất cả cửa xe đều khóa chặt.

Ban đầu, tài xế cố dùng khuỷu tay đập vỡ kính xe, sau đó có thêm người chạy tới hỗ trợ. Cả hai dùng đá để đập vỡ cửa sổ và nhanh chóng kéo được hai người ngồi trong xe ra ngoài. Đến giây thứ 52 kể từ lúc tai nạn xảy ra, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm cabin.

Thêm một người đàn ông xuất hiện để hỗ trợ, kịp giải cứu nốt người cuối cùng ra khỏi chiếc xe đã chìm trong lửa đỏ rực.

Người trợ giúp sau đó cho biết cả ba người được kéo ra khỏi xe đều bị bỏng khá nghiêm trọng, nhưng không đe dọa đến tính mạng. Người này cũng bị bỏng nặng ở tay. Nhiều tháng sau tai nạn, cả năm ngón tay vẫn phải băng bó và có khả năng anh sẽ không thể tiếp tục công việc lái xe tải.

Hãng xe lên tiếng

Ngày 5/2, thương hiệu eπ của Dongfeng đã phát đi thông cáo xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào tháng 3/2025, đồng thời bày tỏ sự cảm thông với tất cả những người liên quan.

Theo Dongfeng, đám cháy bùng phát sau một cú va chạm tốc độ cao với ô tô tải.

Một số nguồn tin tại Trung Quốc cho rằng có một hành khách ngồi ghế trước thiệt mạng trong vụ cháy, nhưng thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận.

Trung Quốc cấm thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn

Trong nhiều năm qua, các chuyên gia an toàn đã liên tục cảnh báo về mối nguy đến từ xu hướng thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn vào thân xe.

Lý do nhiều nhà sản xuất thích thiết kế này là chúng mang đến hiệu quả thẩm mỹ và khí động học cao.

Về mặt thẩm mỹ, tay nắm cửa ẩn giúp xe trông gọn gàng và liền khối hơn. Ngoài ra, thiết kế này còn mang lại lợi ích khí động học không nhỏ, nhờ tạo bề mặt trơn tru, hạn chế nhiễu loạn luồng gió và lực cản, từ đó giúp xe giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Tuy nhiên, đa số các tay nắm cửa kiểu này vận hành hoàn toàn bằng điện, hoặc cơ cấu mở cơ khí bị giấu ở vị trí khó tìm. Điều này trở thành vấn đề nghiêm trọng trong các tình huống khẩn cấp, khi hệ thống điện của xe không còn hoạt động.

Khi đó, cửa có thể không mở được theo cách thông thường, gây lúng túng cho cả người ngồi bên trong xe lẫn lực lượng cứu hộ ở bên ngoài, giống như tình huống trong video trên.

Sau một số vụ tai nạn nghiêm trọng, mới đây, Trung Quốc đã chính thức ban hành lệnh cấm thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn từ ngày 1/1/2027, buộc các nhà sản xuất ô tô phải thay đổi thiết kế.

Các mẫu xe ra mắt sau mốc này sẽ bắt buộc phải tuân thủ. Trong khi đó, các xe đã được phê duyệt và sắp ra mắt sẽ có thời hạn chuyển tiếp đến tháng 1/2029 để tuân thủ.

Lệnh cấm không chỉ nhắm vào hình thức và vị trí tay nắm cửa, mà còn quy định rõ cơ chế vận hành, bắt buộc tay nắm phải có cơ cấu mở cơ khí. Bên trong khoang cabin, nhà sản xuất phải gắn nhãn hướng dẫn mở cửa khẩn cấp rõ ràng, dễ nhìn.