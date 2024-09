Tiêu chí chọn xe đạp điện người dùng cần lưu tâm

Linh hoạt, gọn nhẹ, không cần bằng lái và lành mạnh với sức khỏe, xe đạp điện ngày càng được ưa chuộng và đang trở thành phương tiện di chuyển thịnh hành với người trẻ. Dưới đây là một số yếu tố người dùng cần để ý khi lựa chọn chiếc xe đạp điện phù hợp cho mình.

Thiết kế cá tính

Thiết kế xe là yếu tố quan trọng với một sản phẩm nhắm đến thế hệ trẻ, tập khách hàng chính của các hãng sản xuất xe đạp điện. Tuy nhiên, chi phí đầu tư lớn cho R&D là yếu tố khiến các hãng thường cắt giảm phần này, kéo theo sản phẩm có kiểu dáng khá phổ thông, không khác nhiều xe đạp truyền thống.

Xe đạp điện VF DrgnFly có thiết kế cá tính, đậm chất thể thao.

Dẫu vậy, khách hàng vẫn có thể tìm ra những sản phẩm hiếm hoi trên thị trường được đầu tư mạnh cho thiết kế. Không chỉ có bộ phận thiết kế riêng, một số hãng còn kết hợp với các nhà thiết kế danh tiếng thế giới để tạo hình sản phẩm.

Đơn cử, hãng xe điện Việt VinFast đã kết hợp cùng nhà thiết kế Eskild Hansen của Đan Mạch - đơn vị từng đạt hàng loạt giải thưởng Reddot Design để tạo hình cho xe đạp trợ lực điện VF DrgnFly. Với thiết kế cá tính, đậm chất thể thao với phần tay lái mở rộng, lốp bản lớn, mẫu xe này nhận được đánh giá tích cực từ giới truyền thông trong nước, quốc tế cũng như cộng đồng người dùng.

Thiết kế trẻ trung của xe VF DrgnFly.

Bên cạnh đó, việc đầu tư kỹ lưỡng cho thiết kế còn giúp chiếc xe cho trải nghiệm tốt hơn. Như với VF DrgnFly là kết cấu khung nhôm dẹt giúp xe vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa có độ bền theo thời gian và sự vững chắc khi sử dụng.

Chế độ lái đa dạng

Hiện tại, đa số các mẫu xe đạp điện ở Việt Nam có thể sử dụng ở một trong 2 chế độ: thuần điện hoặc trợ lực điện. Người lái kích hoạt chế độ trợ lực bằng cách đạp xe. Mỗi chế độ có thiết lập khác nhau, mang lại sự hứng khởi cho chủ xe.

Lấy ví dụ, trên VF DrgnFly, người dùng có thể lựa chọn các chế độ lái manual, eco, sport. Xe có thể hoạt động liên tục 75km ở chế độ thuần điện hoặc 110km ở chế độ trợ lực cho mỗi lần sạc. Tốc độ và chế độ lái có thể được theo dõi trên màn hình tích hợp trên tay lái.

Lựa chọn một chiếc xe đạp điện với nhiều chế độ lái sẽ đảm bảo người dùng có hành trình thú vị, vừa có thể sử dụng chế độ thuần điện, vừa có thể đạp xe khi muốn nâng cao sức khỏe.

Tiêu chuẩn an toàn

Ngoài các trang bị, tính năng, tiêu chuẩn an toàn cũng là mối quan tâm hàng đầu của người dùng xe đạp điện. Trên thị trường VF DrgnFly là tên tuổi nổi bật với thời hạn bảo hành lên tới 2 năm. Đây cũng là mẫu xe đáp ứng nhiều tiêu chuẩn an toàn chống cháy nổ quốc tế như ANSICAN/UL2849, ANSI/UL2271. Nhờ các tiêu chuẩn an toàn vượt trội, VF DrgnFly được đánh giá cao ở Mỹ, thị trường vốn nổi tiếng vì những quy định khắt khe về sản phẩm được lưu thông.

Theo giới chuyên môn, xe đạp điện sẽ là phương tiện được ưa chuộng trong thời gian tới bởi vừa có thể đảm nhiệm chức năng của một chiếc xe đạp thể thao thông thường, vừa có thể di chuyển linh hoạt như một chiếc xe máy điện, phù hợp với cuộc sống sôi động của những người trẻ cá tính trong đô thị.

Trong bối cảnh đó, việc VinFast "đi trước đón đầu", đầu tư vào thiết kế một sản phẩm khác biệt, đa dụng và mang lại sự an tâm cho khách hàng sẽ tạo ra cơ hội để hãng xe điện Việt chiếm ưu thế trên cuộc đua thị phần.