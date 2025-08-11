Thương hiệu mô tô Anh Quốc tung thêm xe giá rẻ, có thể về Việt Nam cuối năm

Hai năm sau khi giới thiệu hai mẫu xe "giá rẻ" đầu tiên của mình là Speed 400 và Scrambler 400 X, mới đây Triumph đã tiếp tục bổ sung sản phẩm mới vào "đội hình" này, với tên gọi Thruxton 400.

Triumph Thruxton 400 nhiều khả năng sẽ được đưa về Việt Nam vào cuối năm nay, theo nhận định của giới chuyên gia (Ảnh: Triumph).

Với những người yêu thích thương hiệu mô tô đến từ Anh Quốc, “Thruxton” không phải là một cái tên xa lạ. Nhãn hiệu này thường được gắn lên các sản phẩm mang phong cách café racer, trong dải sản phẩm modern classics (tạm dịch: tân cổ điển) của hãng.

Dòng Thruxton cao cấp nhất từng được mở bán chính hãng tại Việt Nam là Triumph Thruxton R 1200, có giá niêm yết lên tới gần 600 triệu đồng. Ngoài ra, hãng còn mở bán phiên bản đặc biệt của mẫu mô tô này với số lượng giới hạn, có tên Final Edition (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khác với Triumph Speed 400 và Scrambler 400 X, Thruxton 400 không được trang bị ghi đông ngang mà sở hữu tay lái clip-on bắt vào phuộc trước, đậm chất café racer. Pad đặt chân của mẫu xe này còn được đẩy về phía sau, dồn trọng tâm lái về phía trước, đem lại tư thế ngồi thể thao.

Bên cạnh đó, xe được trang bị sẵn ốp đuôi sau theo kiểu yên solo. Có thể hãng sẽ mở bán yên đôi dưới dạng tùy chọn mua thêm. Bình xăng được khoét vào hai bên hông, làm điểm tỳ cho đầu gối của người lái khi vào cua.

Phần đầu của Triumph Thruxton 400 được trang bị đèn chiếu sáng dạng tròn, bọc quanh dàn nhựa fairing có thiết kế khá giống mẫu Speed Triple 1200 RR đang mở bán tại Việt Nam (659,9 triệu đồng) (Ảnh: iamabiker.com).

Trang bị của Triumph Thruxton 400 khá tương đồng với hai dòng 400cc đã ra mắt, từ hệ thống giảm xóc cho đến khối động cơ xy-lanh đơn, dung tích 398cc. Nhưng theo nhà sản xuất, cỗ máy này được tinh chỉnh để đạt công suất tối đa 40,85 mã lực (hai bản trước có thông số là 40 mã lực), mô-men xoắn giữ nguyên ở mức 37,5Nm.

Sau khi ra mắt tại Ấn Độ, Triumph Thruxton 400 dự kiến được mở bán rộng rãi tại các thị trường khác vào cuối năm nay. Giá bán của phiên bản này là 274.137 Rupee (quy đổi khoảng 82 triệu đồng), nhỉnh hơn một chút so với hai dòng Speed 400 và Scrambler 400 X.

Triumph Thruxton 400 sở hữu giảm xóc trước hành trình ngược với ty phuộc 43mm, giảm xóc dạng monoshock đơn, mâm hợp kim 17 inch cùng hệ thống phanh đĩa đơn trước/sau (Ảnh: iamabiker.com).

Tại Việt Nam, Triumph là một trong những thương hiệu mô tô được ưa chuộng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có những biến động về nhà phân phối của một số thương hiệu châu Âu khác. Tuy nhiên, hai dòng Speed 400 và Scrambler 400 X không “hút” khách như các “đàn anh” có dung tích lớn, theo quan sát của một số người am hiểu trong lĩnh vực mô tô.

Dù vậy, dòng Thruxton 400 mới vẫn có cơ hội được đưa về Việt Nam. Khi đó, giá bán của phiên bản này có thể được chốt quanh khoảng 200 triệu đồng, theo dự đoán của giới chuyên gia. Speed 400 và Scrambler 400 X đang được mở bán tại Việt Nam với mức giá tương ứng 169,9 triệu và 189,9 triệu đồng.