Thót tim vụ xe chở 2 người mất lái tông liên tiếp vào cột mốc và biển báo

Một clip dài hơn một phút ghi lại cảnh tự ngã xe máy trên quốc lộ 7, đoạn qua khu vực Khe Thơi, xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An, đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Theo hình ảnh từ clip, vụ việc xảy ra vào trưa 19/1. Thời điểm đó, một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ đang lưu thông trên quốc lộ 7 theo hướng Vinh - Tương Dương.

Khoảnh khắc người đàn ông điều khiển xe máy ôm cua rồi tự ngã trên quốc lộ 7 (Ảnh: cắt từ clip).

Khi đến khúc cua khuất tầm nhìn, người điều khiển xe máy bất ngờ mất kiểm soát tay lái, lao vào lề đường, đâm liên tiếp vào các cọc tiêu và một biển báo giao thông ven đường.

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 người trên xe máy bị hất văng lên cao rồi rơi xuống, nằm bất động bên vệ đường. Xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận văng ra xung quanh hiện trường.

Dữ liệu từ camera hành trình của phương tiện đi phía sau cho thấy, trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy lưu thông đúng phần đường, gặp một xe đầu kéo di chuyển theo chiều ngược lại đang ôm cua.

Do tình huống xảy ra bất ngờ, khoảng cách gần, người điều khiển xe máy loạng choạng, không kịp xử lý, dẫn đến mất lái và tự gây ra tai nạn.

Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Tương Dương hỗ trợ đưa 2 nạn nhân đến Trạm Y tế xã cấp cứu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế ô tô đi phía sau đã dừng xe hỗ trợ, đồng thời báo cho Công an địa bàn Tương Dương cùng người dân địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Qua xem nội dung clip, một số ý kiến cho rằng người điều khiển xe máy xử lý tình huống chưa phù hợp khi gặp xe lớn, dẫn đến tâm lý hoảng loạn và mất lái. Nhiều ý kiến khuyến cáo người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, chú ý quan sát khi di chuyển qua các khúc cua trên quốc lộ để tránh những tai nạn đáng tiếc.