Thót tim vụ xe chở 2 người mất lái tông liên tiếp vào cột mốc và biển báo
(Dân trí) - Clip ghi lại vụ tự ngã xe máy sau khi liên tiếp tông vào cột mốc, biển báo tại khúc cua trên quốc lộ ở Nghệ An, khiến 2 người bị hất văng xuống đường.
Một clip dài hơn một phút ghi lại cảnh tự ngã xe máy trên quốc lộ 7, đoạn qua khu vực Khe Thơi, xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An, đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
Theo hình ảnh từ clip, vụ việc xảy ra vào trưa 19/1. Thời điểm đó, một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ đang lưu thông trên quốc lộ 7 theo hướng Vinh - Tương Dương.
Khi đến khúc cua khuất tầm nhìn, người điều khiển xe máy bất ngờ mất kiểm soát tay lái, lao vào lề đường, đâm liên tiếp vào các cọc tiêu và một biển báo giao thông ven đường.
Cú va chạm mạnh khiến cả 2 người trên xe máy bị hất văng lên cao rồi rơi xuống, nằm bất động bên vệ đường. Xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận văng ra xung quanh hiện trường.
Dữ liệu từ camera hành trình của phương tiện đi phía sau cho thấy, trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy lưu thông đúng phần đường, gặp một xe đầu kéo di chuyển theo chiều ngược lại đang ôm cua.
Do tình huống xảy ra bất ngờ, khoảng cách gần, người điều khiển xe máy loạng choạng, không kịp xử lý, dẫn đến mất lái và tự gây ra tai nạn.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế ô tô đi phía sau đã dừng xe hỗ trợ, đồng thời báo cho Công an địa bàn Tương Dương cùng người dân địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Qua xem nội dung clip, một số ý kiến cho rằng người điều khiển xe máy xử lý tình huống chưa phù hợp khi gặp xe lớn, dẫn đến tâm lý hoảng loạn và mất lái. Nhiều ý kiến khuyến cáo người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, chú ý quan sát khi di chuyển qua các khúc cua trên quốc lộ để tránh những tai nạn đáng tiếc.
Sáng 20/1, Đại úy Lê Đức Anh, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn xã Tương Dương, thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã kịp thời hỗ trợ, cứu giúp 2 vợ chồng lớn tuổi bị ngã xe trên tuyến quốc lộ 7.
Trước đó, ngày 19/1, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 7, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn tiếp nhận tin báo của người dân tại km116+600 quốc lộ 7, đoạn qua xã Châu Khê. Đây là khu vực đèo núi quanh co, xa khu dân cư, ít người qua lại có đôi vợ chồng đã lớn tuổi bị ngã xe, cần được hỗ trợ gấp.
Tổ công tác gồm Đại úy Lương Mạnh Linh (tổ trưởng), Trung tá Nguyễn Quốc Huy và Thượng úy Nguyễn Hồng Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phát hiện ông Lương Văn Hoàng (SN 1962) và bà Vi Thị Hồng (SN 1968), trú tại bản Khe Ngậu, xã Tương Dương, bị ngã xe máy và nằm bên lề đường trong tình trạng bị thương.
Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã nhờ người đi đường hỗ trợ đưa 2 nạn nhân lên ô tô tuần tra, chở đến Trạm Y tế xã Châu Khê và Trung tâm Y tế Tương Dương cấp cứu, thông báo cho gia đình biết sự việc.
Theo Đại úy Đức Anh, nhờ được sơ cứu và chuyển viện kịp thời, sức khỏe của 2 nạn nhân hiện đã ổn định và tiếp tục được điều trị.