Ô tô lao vào hộ lan, tài xế mở cửa bước ra như chưa có chuyện gì

Một clip ghi lại cảnh ô tô 4 chỗ mất lái, tông thẳng vào hộ lan ven đường, phần đầu vỡ nát. Đáng chú ý, ngay sau sự cố, một người đàn ông bước ra từ chiếc xe trong tình trạng lành lặn, không có thương tích, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại.

Qua tìm hiểu, vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xóm Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa.

Khoảnh khắc ô tô con mất lái tông vào hộ lan bên đường (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Anh T. - người đăng tải đoạn video - cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 21h59 ngày 16/1, tại vị trí ngay trước cửa nhà anh.

Thời điểm trên, anh T. cùng một số người đang ngồi uống nước trước cửa nhà, bị giật mình khi thấy ô tô con lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Thanh Hóa - Phú Thọ, tông thẳng vào hộ lan bên đường.

Ô tô bị biến dạng sau tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Người đàn ông bước ra từ ô tô quê ở huyện Cẩm Thủy (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm xảy ra tai nạn, người này điều khiển ô tô một mình.