Ngày 13/11, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người dẫn đường cho xe ô tô bán tải đi qua đoạn đường bị ngập nặng trong cơn mưa lớn.

Sự việc xảy ra tại khu vực đường liên xã Thạch Châu - Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vào sáng 13/11 và được một người dân dùng điện thoại ghi lại.

Cảnh ô tô bán tải nhúc nhích qua đoạn đường ngập (Ảnh cắt từ clip).

Theo lãnh đạo địa phương, mưa lớn khiến tuyến đường trên ngập mênh mông nước. Chiếc ô tô bán tải di chuyển theo hướng xã Thạch Châu về xã Thạch Mỹ, khi đến đoạn đường ngập nước, một người trên xe đã xuống dẫn đường. Rất may, người và xe vẫn qua được đoạn đường ngập an toàn.

Khi clip chiếc xe nhích từng mét qua đoạn đường ngập được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi thót tim, sợ hãi.

Thót tim cảnh người dẫn đường cho xe bán tải "bơi" qua biển nước (Clip Fanpage Hà Tĩnh - Biên tập: Dương Nguyên).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12/11 đến ngày 13/11, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tại các huyện Can Lộc, Lộc Hà, nước ngập vào nhà, người dân phải di dời tài sản. Hàng nghìn học sinh tại 2 huyện này được nhà trường cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn cũng khiến quốc lộ 1, quốc lộ 8A xảy ra ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông. Đến chiều 13/11, lượng mưa trên địa bàn Hà Tĩnh giảm.

Theo một chuyên gia, tài xế cần cân nhắc cẩn thận khi cho ô tô "bơi" qua biển nước như trong tình huống trên.

Nguy hiểm đầu tiên là cho người và phương tiện khi có thể bị nước cuốn trôi, hoặc đi vào khu vực ngập sâu vì lúc này không thể nhìn thấy đường. Thứ hai, nước dâng cao khiến xe bị nâng lên, giảm khả năng bám đường nên việc điều khiển xe trở nên thiếu chính xác. Nguy cơ khác là thiệt hại cho chiếc xe vì có thể bị chết máy, thủy kích, nhẹ cũng là nước vào trong xe gây hư hỏng...

Vị chuyên gia này cho rằng trong các tình huống tương tự thì tài xế cần ưu tiên đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh. Nếu có thể thì mới di chuyển xe một cách cẩn thận tới những nơi cao ráo hơn.