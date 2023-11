Nước tràn vào nhà, người dân tất tả sơ tán tài sản

Từ đêm 12/11 đến sáng 13/11, nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận lượng mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), lượng mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa điểm bị ngập lụt, nơi ngập sâu nhất đến hơn 40cm.

Xe nhúc nhích từng mét qua đường ngập trên quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Nghèn, ngập kéo dài gây ách tắc giao thông cục bộ. Phương tiện di chuyển khó khăn, nhích từng mét.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh phải cắt cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với Công an huyện Can Lộc cắm biển cảnh báo ở 2 đầu đoạn đường ngập và phân luồng, điều tiết giao thông.

Lãnh đạo UBND thị trấn Nghèn cho hay, mưa lớn kéo dài từ 5h khiến nước không kịp thoát, tràn vào nhiều trường học. Sáng nay (13/11), 4 trường mầm non tại thị trấn này và nhiều trường học khác đã quyết định cho trẻ nghỉ học.

Cảnh sát giao thông cắm biển cảnh báo và điều tiết giao thông trên quốc lộ 1 (Ảnh: Văn Nguyễn).

Một số địa phương của 2 huyện Can Lộc và Lộc Hà, nước tràn vào chợ dân sinh, nhà dân. Lực lượng công an huyện, xã đã khẩn trương đến giúp người dân di dời tài sản.

Cũng tại huyện Can Lộc, một bức tường bao dài hơn 100m của trường học tại xã Quang Lộc đổ sập trong cơn mưa lớn. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người.

Còn tại huyện Hương Sơn, khoảng 4h ngày 13/11, mưa lớn khiến khối lượng lớn đất đá từ núi Nầm sạt lở, đổ ập xuống chắn ngang quốc lộ 8A, nơi tiếp giáp giữa xã Sơn Châu và xã Kim Hoa.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông tại khu vực sạt lở.

Mưa lớn kéo dài khiến tường rào trường học tại huyện Can Lộc đổ sập (Ảnh: Quang Lộc).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ sáng sớm nay (13/11) đến ngày 14/11, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa vùng núi và ven biển phía Bắc phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm, ven biển phía Nam phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Ở một diễn biến khác, mưa lớn cũng đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh ngập sâu trong nước khiến việc lưu thông của người và phương tiện gặp khó khăn.

Một số hình ảnh ngập lụt tại Hà Tĩnh sáng 13/11:

Nước cuồn cuộn tràn vào nhà dân ở huyện Can Lộc (Ảnh: Can Lộc).

Người dân xã Phù Lưu chạy lũ (Ảnh: Tứ Khương).

Trường học ngập nước (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khu chợ tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc mênh mông nước (Ảnh: Văn Nguyễn).