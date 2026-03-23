Thông tin mới về dự án xe bán tải hợp tác giữa Chevrolet và Hyundai

Mẫu bán tải cỡ trung mới của Chevrolet được phát triển dành cho thị trường Nam Mỹ với sự hợp tác cùng Hyundai. Xe sử dụng nền tảng của mẫu Colorado, nhưng đã được hiệu chỉnh, hỗ trợ hệ truyền động hybrid, hệ thống treo chắc chắn hơn và có nhiều biến thể thân xe.

Phiên bản mới của dòng bán tải Chevrolet Colorado (Ảnh: GM).

Theo trang GM Authority, mẫu xe bán tải mới sẽ sử dụng nền tảng 31XX-2 của General Motors (GM) - tập đoàn mẹ của Chevrolet. Đây là nền tảng đang dùng cho mẫu Colorado phiên bản hiện hành, nhưng sẽ được tinh chỉnh lại để phù hợp với hệ truyền động hybrid. Việc xe bán tải thuần điện vẫn còn có những hạn chế về sức kéo cũng như phạm vi di chuyển khiến cho công nghệ hybrid trở thành một lựa chọn tối ưu.

Cũng theo nguồn tin này, hệ thống động cơ hybrid sẽ cân bằng giữa hiệu quả sử dụng và khả năng vận hành.

Nhiều khả năng, động cơ TurboMax 4 xi-lanh bản nâng cấp về công suất và mô-men xoắn của GM, dự kiến ra mắt vào năm 2027, sẽ được trang bị trên chiếc bán tải hợp tác giữa Chevrolet và Hyundai.

Được phát triển dành cho các thị trường như Brazil hay Bắc Mỹ, mẫu bán tải mới hứa hẹn sẽ có nhiều biến thể phù hợp với đa dạng nhu cầu người dùng tại các thị trường này.

Xe sẽ được chú trọng vào khả năng chịu tải, đa dạng kiểu thân xe (cabin đơn, kép) và nhiều tuỳ chọn hệ thống động cơ. Đây cũng là mẫu xe có nhiều cấu hình nhất trong lịch sử Chevrolet.

Dự kiến vào năm 2028, mẫu bán tải cỡ trung mới này sẽ được sản xuất tại Brazil. Đây sẽ là sản phẩm chính thức của Hyundai trong phân khúc xe bán tải cỡ trung, sau khi Santa Cruz dừng sản xuất.

Không chỉ xe bán tải cỡ trung, Hyundai và GM còn có kế hoạch hợp tác để cho ra mắt nhiều mẫu xe mới hơn trong thời gian tới. Cụ thể, một phiên bản nâng cấp của mẫu xe VAN Hyundai Staria sẽ được phát triển dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ. Những mẫu xe được Chevrolet và Hyundai hợp tác phát triển sẽ có thiết kế khác biệt với các sản phẩm trước đây của mỗi hãng.