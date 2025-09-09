Thêm quốc gia Đông Nam Á đón Mazda CX-60, xe có thể sẽ về Việt Nam?

Sau Philippines, Singapore, Indonesia và Campuchia, đến lượt Malaysia trở thành quốc gia Đông Nam Á tiếp theo đón nhận Mazda CX-60. Xe có duy nhất phiên bản 2.5L 2WD High, giá lăn bánh 200.510 Ringgit (tương đương 1,20 tỷ đồng).

So với CX-5 bản cao cấp nhất sử dụng máy xăng 2.5L tăng áp, dẫn động bốn bánh và được lắp ráp tại Malaysia (CKD), chiếc SUV cỡ trung này đắt hơn 13.310 Ringgit (khoảng 80 triệu đồng) và còn mang “mác” nhập khẩu từ Nhật Bản.

CX-60 tại Malaysia không có tùy chọn động cơ 3.3L tăng áp như ở Indonesia hay Philippines (Ảnh: CarPlus).

Đặt cạnh biến thể dùng động cơ 3.3L tăng áp ở nước ngoài, CX-60 dành cho khách hàng Malaysia không quá thua thiệt về thiết kế và trang bị.

Cụ thể, xe sở hữu đèn pha LED thích ứng tự động, đèn hậu full-LED, ống xả kép đối xứng hai bên, gạt mưa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện có tính năng đóng/mở rảnh tay. Khác biệt chủ yếu đến từ sự biến mất của thanh ray nóc và một số điểm nhấn mạ crôm hoặc đen bóng.

Mũi xe dài và vị trí ghế lái lùi về sát trung tâm “ra dáng” xe sang châu Âu, tập trung tối ưu trải nghiệm vận hành.

Chịu trách nhiệm nâng đỡ chiếc SUV cỡ trung “cận sang” nặng gần 1,8 tấn này là bộ mâm 20 inch đa chấu đơn sắc và lốp 235/50 R20. Khoảng sáng gầm 175mm, kém CX-5 gần 20mm.

CX-60 (dài x rộng x cao: 4.740 x 1.890 x 1.683mm) bề thế hơn hẳn CX-5 khi dài hơn tới 165mm và rộng hơn 45mm (Ảnh: CarPlus).

Nội thất hoàn thiện chỉn chu, cao cấp và có phần vuông vắn hơn dòng CX “một số”, thể hiện qua nhiều bề mặt được bọc da, nhựa mềm và kim loại sáng màu.

Nổi bật trong danh sách tiện nghi có thể kể ra bao gồm bảng đồng hồ và màn hình trung tâm 12,3 inch, tính năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, 12 loa Bose, màn hình HUD, điều hòa tự động hai vùng độc lập, vô-lăng chỉnh điện 4 hướng và sạc không dây.

Ghế bọc da đen tuyền được điểm xuyết bằng đường chỉ màu vàng đồng và đục lỗ thông hơi, chỉnh điện ở hàng đầu tiên nhưng thiếu hệ thống thông gió. Riêng ghế lái tích hợp bộ nhớ 2 vị trí và tính năng tự động căn chỉnh theo thể trạng người ngồi.

Gương chiếu hậu bên ngoài lẫn trong chiếc CX-60 đều chống chói tự động (Ảnh: CarPlus).

Sở hữu chiều dài cơ sở 2.870mm nhỉnh hơn 170mm so với CX-5, song CX-60 cung cấp hàng ghế sau không quá rộng rãi về khoảng sáng đầu gối. Bù lại, hành khách được phục vụ đầy đủ bởi cửa gió điều hòa riêng, cổng sạc USB các loại và bệ tỳ tay trung tâm. Tựa lưng ngả theo hai nấc thay vì cố định như trên CX-5.

Khía cạnh an toàn được chú trọng với 7 túi khí, 8 cảm biến xung quanh xe, camera 360 độ tích hợp tính năng quan sát “xuyên gầm” và tổ hợp tính năng trợ lái tiên tiến i-Activsense (kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động trước/sau,...).

Bên dưới nắp ca-pô của CX-60 2.5L 2WD High là động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 189 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 261Nm ở 3.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp đi kèm lẫy chuyển số trên vô-lăng.

Đáng tiếc, nhà sản xuất chỉ áp dụng hệ dẫn động cầu sau thay vì bốn bánh toàn thời gian (AWD), dẫn đến sự “vắng mặt” của hệ thống hỗ trợ xuống dốc và chế độ lái Off-road.

Hệ thống treo phía trước được nâng cấp từ loại MacPherson trên CX-5 sang tay đòn kép, hứa hẹn thân xe vững chãi hơn. Treo sau liên kết đa điểm không đổi.

Hệ thống kiểm soát thân xe chủ động KPC dành cho ô tô dẫn động ưu tiên cầu sau và các chế độ lái Thông thường, Thể thao được giữ lại (Ảnh: CarPlus).

Thaco chưa hé lộ thông tin về việc nhóm sản phẩm Large Product của Mazda - bao gồm CX-60 - tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, động thái liên tục trình làng các phiên bản “giá rẻ” tại Đông Nam Á mở ra cơ hội không nhỏ cho cái tên này về nước ta, thêm lựa chọn SUV cỡ trung cho khách hàng bên cạnh CX-5.

CX-5 đang giữ vai trò chủ lực về doanh số của thương hiệu Nhật Bản. Tổng kết 7 tháng đầu năm 2025, đã có 8.970 xe CX-5 đến tay khách hàng, nằm trong top 3 ô tô bán chạy nhất toàn thị trường. Xe đã đón thế hệ mới ở thị trường quốc tế nhưng được nhận định chưa thể có mặt tại Việt Nam trong tương lai gần.