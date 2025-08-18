Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc C-SUV trong 7 tháng đầu năm

Trong 7 tháng đầu năm, Mazda CX-5 đạt doanh số 8.970 (theo VAMA) xe, tăng trưởng hơn 41% so với cùng kỳ và tiếp tục giữ ngôi vương trong phân khúc C-SUV. Riêng tháng 7, mẫu xe đạt 1.586 xe, khẳng định sức hút bền bỉ và sự ưu tiên lựa chọn của khách hàng dành cho mẫu SUV sang trọng, đẳng cấp này.

Mazda CX-5 giữ vị trí ngôi vương trong phân khúc (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Mazda CX-5 được phát triển trên công nghệ độc quyền SkyActiv, tối ưu toàn diện từ động cơ, hộp số, khung gầm đến thân xe. Nhờ đó, xe mang đến khả năng vận hành cân bằng vượt trội giữa hiệu suất và tiết kiệm, mang lại cảm giác lái khác biệt. Kiến trúc SkyActiv-Vehicle Architecture cùng ghế ngồi công thái học giúp duy trì tư thế chữ S tự nhiên, giảm mệt mỏi trên hành trình dài. Ở các phiên bản cao cấp, Mazda CX-5 tạo ấn tượng với ghế da Nappa màu nâu, tích hợp tính năng sưởi và làm mát, mang đến trải nghiệm tiện nghi và đẳng cấp.

Nội thất CX-5 hướng đến trải nghiệm cao cấp cho người dùng (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Về an toàn và tiện nghi, Mazda CX-5 ghi điểm với gói i-Activsense, tích hợp các tính năng nổi bật như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ phanh thông minh trong đô thị… Kết hợp cùng hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus và 6 túi khí, xe mang lại sự ổn định và an tâm tối đa cho người sử dụng.

Ngoại thất được nâng tầm với mâm 19 inch, đèn LED thích ứng AFS có khả năng mở rộng góc chiếu theo hướng đánh lái và tự cân bằng độ cao - những trang bị thường chỉ xuất hiện trên SUV hạng sang. Hoàn thiện trải nghiệm khách hàng với hệ thống âm thanh 10 loa Bose, cốp điện thông minh mở rảnh tay và cụm điều khiển Mazda Connect trực quan, giúp thao tác dễ dàng mà vẫn giữ sự tập trung cho người lái.

Mazda CX-5 đa dạng phiên bản, phù hợp nhiều nhóm khách hàng (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Sự đa dạng phiên bản cũng là lợi thế lớn giúp CX-5 tiếp cận nhiều nhóm khách hàng. Các gia đình trẻ, thành đạt thường chọn bản Luxury hay Deluxe nhờ mức giá hợp lý, thiết kế hiện đại và tính linh hoạt.

Trong tháng 8, bản Deluxe được bổ sung thêm trang bị mới cản sau thể thao và baga mui, tăng vẻ cá tính. Trong khi đó, bản Premium mang đến lựa chọn cá nhân hóa với gói Exclusive dành cho khách hàng yêu thích công nghệ, sự sang trọng và gói Sport phù hợp với khách hàng trẻ năng động, đề cao phong cách thể thao, thời trang.

Trong tháng 8, khách hàng mua Mazda CX-5 được ưu đãi đến 40 triệu đồng, giá sau ưu đãi chỉ từ 709 triệu đồng cùng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000km và mạng lưới hơn 110 showroom, xưởng dịch vụ toàn quốc. Thành công của CX-5 được xây dựng trên nguyên tắc xuyên suốt, Mazda không ngừng nâng cấp sản phẩm, mở rộng lựa chọn, luôn đặt trải nghiệm khách hàng ở vị trí trung tâm.