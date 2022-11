Tai nạn như diễn xiếc vì kiểu đi luồn lách của xe máy, dân mạng "thở dài"

Sự việc xảy ra vào trưa 25/11 trên đường Láng (Hà Nội) và được camera hành trình của ô tô chạy phía sau ghi lại.

Phán đoán tình huống kém, người điều khiển xe máy đã tự đặt mình vào nguy hiểm khi lách qua khe hẹp giữa hai xe ô tô (Video: OFFB).

Clip cho thấy người điều khiển xe máy đã lập tức tự đứng dậy ngay sau va chạm và có vẻ muốn đổ lỗi cho ô tô. Tuy nhiên, trong tình huống này, có thể thấy lỗi của người điều khiển xe máy khi chạy luồn lách quá nguy hiểm trên đường.

Chính vì chiếc xe máy bị mặc kẹt dựng lên giữa hai ô tô nên người này mới không bị xe đè vào chân, có thể gây chấn thương.

Clip ghi lại sự việc đã được chia sẻ trên mạng xã hội như một tình huống để mọi người rút kinh nghiệm khi tham gia giao thông, cũng là để những người điều khiển xe máy thấy mức độ nguy hiểm của việc đi luồn lách trên đường.

"Đây thực sự là "đặc sản" của giao thông Hà Nội. Hầu như ngày nào tôi cũng gặp cảnh xe máy luồn lách "điền vào chỗ trống" như thế này, nếu không xảy ra tai nạn thì chỉ là do may mắn thôi chứ đi như vậy quá nguy hiểm, không chỉ cho bản thân mà còn gây họa cho người khác. Tôi nghĩ, nếu trong những trường hợp như thế này mà người điều khiển xe máy phải bồi thường thiệt hại cho ô tô thì may ra tình trạng này mới giảm", tài khoản Facebook có tên Gia Linh bình luận.

"Chỉ biết thở dài khi xem cảnh này. Với cái thái độ như của người đi xe máy trong clip thì tôi e rằng tình huống này cũng chẳng thể trở thành bài học kinh nghiệm cho anh ấy, mà cần có hình thức xử phạt phù hợp thì mới có tính răn đe. Lâu nay tôi có cảm tưởng người đi xe máy luôn có đặc quyền "được sai" mà không phải đền", tài khoản Minh Đức nhận xét.

"Thực tế là nhiều xe ôm công nghệ và shipper chạy rất ẩu; vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, luồn lách đánh võng... đủ cả. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận khách quan là nhiều khi, như trong chính clip này, việc ô tô tràn sang cả làn đường trong cùng bên phải vốn được mặc định là dành cho xe máy, nên người điều khiển xe máy phải lách qua ô tô để đi", tài khoản Hoàng Tú nêu ý kiến.