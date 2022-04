Tai nạn bất ngờ vì áo chống nắng và lời cảnh báo các chị em trong mùa hè

Tình huống giao thông được camera hành trình gắn trên một xe ô tô đi cùng chiều ghi lại, cho thấy khoảnh khắc người phụ nữ mặc áo chống nắng ngồi phía sau xe máy, nhưng phần tà áo vô tình bị quấn vào bánh sau xe máy, khiến người phụ nữ này bị ngã xuống đường.

Cú ngã bất ngờ của người phụ nữ ngồi sau khiến người cầm lái bị mất đà và cả người lẫn xe bị ngã xuống đường.

May mắn khi tình huống xảy ra, chiếc xe máy đang di chuyển với tốc độ chậm và không có phương tiện nào đi ngay phía sau nên không dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người.

Tai nạn bất ngờ vì áo chống nắng và lời cảnh báo cho các "chị em" (Video: Camera giao thông).

Đoạn clip đã nhanh chóng "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng người phụ nữ trong đoạn clip đã quá may mắn vì bị ngã khi chiếc xe máy đang di chuyển với tốc độ không quá nhanh, bởi lẽ nếu bị ngã khi xe đang chạy nhanh, hậu quả chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.

Sự việc trong clip một lần nữa cảnh báo sự nguy hiểm của việc mặc áo chống nắng khi ngồi trên xe máy, bởi lẽ đây không phải là lần đầu tiên có trường hợp người đi xe máy bị ngã vì vạt áo chống nắng dài bị quấn vào trục bánh xe sau, trong đó có nhiều trường hợp dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng.

Việt Nam là một quốc gia có khí hậu nhiệt đới, có mùa hè với nắng gắt và nhiệt độ cao, do vậy, áo chống nắng đã trở thành một thứ phụ kiện không thể thiếu của chị em phụ nữ, nhất là khi vào mùa hè hoặc những người sinh sống ở các tỉnh thành phía Nam, nơi có khí hậu nắng nóng quanh năm. Việc sử dụng áo chống nắng không chỉ giúp bảo vệ làn da khỏi tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, mà còn giúp giảm được sự gay gắt và giảm bớt sự khó chịu khi đi xe máy vào mùa hè.

Tuy nhiên, việc sử dụng váy, áo chống nắng với tà áo dài lại có thể gây vướng víu, ảnh hưởng đến khả năng vận động của người mặc, từ đó làm giảm tốc độ phản xạ khi đi xe máy. Chưa kể những chiếc váy chống nắng dài còn có thể bị quấn vào bánh xe máy khi ngồi ở phía sau, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Ngoài ra, nhiều người còn đeo những loại khẩu trang kính để giúp bảo vệ gương mặt khỏi ánh nắng, nhưng những loại khẩu trang này có thể làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người đeo, rất nguy hiểm khi đi xe máy.

Do vậy, để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, chỉ nên lựa chọn những loại trang phục chống nắng gọn gàng, không quá dài và luộm thuộm, sử dụng thêm các loại kem chống nắng giúp bảo vệ làn da dưới ánh nắng mặt trời. Hãy nhớ, luôn cần đặt sự an toàn lên trên hết khi tham gia giao thông.