Không ít người cho rằng khi ngồi ở những hàng ghế sau trên xe ô tô thì không cần cài dây an toàn, bởi lẽ những người ngồi phía trước mới thường phải chịu tác động mạnh hơn nếu không may xảy ra va chạm. Tuy nhiên, đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm.

Đoạn clip mới đây được chia sẻ lên mạng xã hội sẽ khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ.

Theo đó, clip được ghi bởi camera giám sát bên trong một chiếc xe ô tô tại Trung Quốc, cho thấy khoảnh khắc hai người phụ nữ đang ngồi ở hàng ghế sau và không hề cài dây an toàn. Tài xế của chiếc xe trong lúc điều khiển đã bị mất lái ở tốc độ cao, khiến chiếc xe tông vào dải phân cách cứng và xoay nhiều vòng.

Do không cài dây an toàn, hai người phụ nữ đã bị hất tung ra khỏi ghế ngồi; trong đó một người bị hất lên cao rồi rơi xuống.

Clip cho thấy lý do luôn phải cài dây an toàn khi đi xe ô tô (Video: Weibo).

May mắn là không có thiệt hại về người trong tình huống này. Đoạn clip sau khi được đăng tải không chỉ "gây sốt" cộng đồng mạng tại Trung Quốc, mà cả tại Việt Nam, khi cho thấy sự cần thiết của việc cài dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến một triệu đồng đối với người không thắt dây an toàn khi điều khiển xe ô tô chạy trên đường hoặc chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Các hãng sản xuất xe ô tô luôn khuyến cáo người dùng mang dây an toàn ở tất cả các vị trí ghế ngồi được trang bị dây an toàn, giúp giảm nguy cơ chấn thương nặng trong trường hợp xảy ra tai nạn. Việc cài dây an toàn không chỉ tăng sự an toàn cho người đeo, mà còn giúp bảo vệ những người khác ngồi trong xe, bởi lẽ nếu xảy ra tai nạn, những người không mang dây an toàn có thể bị văng ra khỏi ghế ngồi và gây thương tích cho những người khác trong xe. Do vậy, người dùng cần phải tạo thói quen mang dây an toàn ngay khi lên xe để đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân mình và những người khác đang ngồi trên xe.