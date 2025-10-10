Suzuki hé lộ ô tô điện mới: Hẹp hơn VinFast VF 3, đi hơn 270km/lần sạc

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 (Nhật Bản) sẽ diễn ra vào cuối tháng 10, tâm điểm chú ý trong gian hàng Suzuki dự kiến là Vision e-Sky - nguyên mẫu ý tưởng (concept) của ô tô thuần điện cỡ nhỏ hoàn toàn mới.

Hãng cho biết phiên bản thương mại dự kiến được sản xuất hàng loạt từ cuối năm tài chính 2026, cạnh tranh trực tiếp với Honda N-One e: vừa ra mắt.

Đặt cạnh VinFast VF 3, Vision e-Sky (dài x rộng x cao: 3.395 x 1.475 x 1.625mm) dài hơn 205mm nhưng hẹp hơn 204mm. Xe có kiểu dáng vuông vắn và gọn gàng, 5 cửa, 4 chỗ ngồi như số đông mẫu kei-car (hay ô tô “hộp diêm”) tại xứ Phù Tang.

Suzuki chia sẻ rằng thiết kế của Vision e-Sky tuân theo chủ đề “Độc đáo, Thông minh và Tích cực", thừa hưởng loạt đường nét đặc trưng của hãng xe Nhật Bản (Ảnh: Suzuki).

Ngoại thất của Vision e-Sky thêm phần khỏe khoắn nhờ vào nhiều đường gân dập nổi chạy từ trước ra sau, đặc biệt là nửa dưới cánh cửa và hốc lốp. Một số chi tiết nổi bật có thể kể đến như thanh đèn dạng điểm ảnh nối liền cụm đèn pha LED nhỏ nhắn, nắp ca-pô nhô nhẹ lên trên và cản va tối màu to bản.

Đèn định vị ban ngày phía trước và đèn hậu đều được ghép từ ba dải LED thanh mảnh, tạo thành hình chữ “C” trông khá hiện đại.

Mui và các trụ xe được sơn khác màu, kết hợp với tấm ốp đồng màu thân xe trên trụ C tạo hiệu ứng “mui bay”, tôn thêm vẻ trẻ trung cho chiếc kei-car chạy điện. Tay nắm cửa dạng ẩn và la-zăng kín góp phần tối ưu tính khí động học, từ đó cải thiện phạm vi di chuyển sau mỗi lần sạc.

Nắp che cổng sạc kéo dài đến sát rìa vè bánh xe, dễ bị bám bẩn (Ảnh: Suzuki).

Bên trong, Suzuki Vision e-Sky chào đón người dùng bằng khoang xe hai tông màu tím-trắng sáng sủa, “vắng bóng” nút vật lý như nhiều xe điện hiện nay. Bề mặt bao quanh hàng ghế trước được tạo hình cánh cung nhằm mang đến cảm giác thoáng đãng, đi kèm đèn viền nội thất.

Tương tự e Vitara, bảng đồng hồ và màn hình trung tâm của “tân binh” này được đặt cùng một khối, phụ trách hầu hết các chức năng. Điểm cộng là nhà sản xuất vẫn bố trí riêng dãy nút cảm ứng điều khiển điều hòa, cũng như phanh tay điện tử tích hợp tự động giữ phanh tạm thời (Auto Hold) và cần số điện tử.

Vision e-Sky nhỉnh hơn N-One e: ở bệ tỳ tay trung tâm tích hợp bàn sạc điện thoại không dây. Bên dưới chi tiết này là một không gian đủ rộng cho các túi xách hoặc giỏ đi chợ, trong khi phía sau cụm màn hình xuất hiện một chỗ chứa đồ tương đối lớn.

Thiết kế của vô-lăng ba chấu gợi nhắc đến Hyundai Palisade thế hệ mới (Ảnh: Suzuki).

Về khả năng vận hành, Suzuki chỉ tiết lộ tầm hoạt động của Vision e-Sky lên đến “hơn 270km” sau mỗi lần sạc, giữ kín các số liệu còn lại. Giới truyền thông Nhật Bản nhận định mô-tơ điện của chiếc Suzuki sẽ sở hữu thông số tương đương đối thủ Honda N-One e: (63 mã lực, 162Nm).

Nhiều tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS) như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động hay cảnh báo chệch làn đường hiện diện trên các phiên bản tầm trung và cao cấp.

Ghế ngồi có kiểu dáng ôm người, sử dụng vật liệu tái chế (Ảnh: Suzuki).

Bên cạnh Vision e-Sky, Suzuki sẽ lần đầu giới thiệu xe hai bánh chạy điện “đầu tay” e-Address đến người tiêu dùng Nhật Bản. Xe từng ra mắt tại triển lãm Bharat Mobility Global Expo 2025 (Ấn Độ) vào đầu năm nay, sở hữu động cơ điện có thông số 5,5 mã lực và 15Nm, phanh tái sinh năng lượng, ba chế độ lái và cả tính năng sạc nhanh DC.

Đáng chú ý, e-Address đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Pin LFP 3,07kWh cho tầm hoạt động tối đa 95km/lần sạc, nạp 0-100% chỉ mất hơn 2 tiếng với trụ sạc nhanh DC (Ảnh: Autocar India).

Suzuki chưa xác nhận lộ trình phân phối xe điện các loại tại Việt Nam, dù thị trường nước ta nằm trong kế hoạch xuất khẩu dự kiến của liên doanh Maruti Suzuki (Ấn Độ) dành cho ô tô điện e Vitara.

Hầu hết các mẫu xe du lịch của thương hiệu này được trang bị động cơ mild-hybrid (hybrid hạng nhẹ), bao gồm XL7 Hybrid (MPV, 599,9 triệu đồng), Swift thế hệ mới (hatchback cỡ B, 569 triệu đồng) và sắp tới là Fronx (SUV hạng A) sẽ ra mắt trong tháng 10 năm nay.