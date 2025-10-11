Suzuki Fronx có bản sử dụng nhiên liệu linh hoạt, chạy được xăng E20

Liên doanh Maruti Suzuki tại Ấn Độ mới đây đã chia sẻ hình ảnh teaser đầu tiên về mẫu Fronx Flex-Fuel, hé lộ kế hoạch trang bị cho xe động cơ xăng có thể chạy bằng xăng pha ethanol E20.

Hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu Fronx sử dụng nhiên liệu linh hoạt (Ảnh: Maruti Suzuki).

Suzuki cho biết, cả hai bản máy xăng 1.2L và 1.5L của hãng đều đã sẵn sàng cho tiêu chí "linh hoạt" (flex-fuel), có thể chạy được nhiều tỉ lệ pha trộn ethanol khác nhau. Với mẫu Fronx, phiên bản sử dụng nhiên liệu linh hoạt dự kiến sẽ sử dụng động cơ 1.2L đã được tinh chỉnh để hoạt động tốt với các loại nhiên liệu có hàm lượng ethanol cao hơn cả mức E20 hiện nay.

Hãng cũng cho biết phần lớn sản lượng Fronx trên toàn cầu hiện được sản xuất tại nhà máy ở bang Gujarat, Ấn Độ - yếu tố giúp Maruti tự tin triển khai công nghệ này trong nước một cách nhanh chóng.

Chính phủ Ấn Độ đang đặt mục tiêu triển khai sử dụng nhiên liệu E20 (xăng pha 20% ethanol) trong giai đoạn từ năm 2025 trở đi, buộc các hãng xe phải điều chỉnh sản phẩm để phù hợp. Trong hai năm qua, nhiều xe nguyên mẫu (prototype) sử dụng nhiên liệu linh hoạt đã được thiết kế để sẵn sàng tương thích cả xăng E85.

Do ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn xăng, nên người dùng có thể thấy mức tiêu thụ nhiên liệu của xe tăng lên khi dùng xăng có tỉ lệ ethanol cao, trừ khi động cơ và hộp số được tinh chỉnh để bù lại hiệu suất. Một số chuyên gia cũng cho biết E20 có thể làm giảm nhẹ hiệu năng vận hành trong một số điều kiện.

Do đó, Maruti dự kiến sẽ có một số điều chỉnh động cơ nhằm duy trì hiệu quả vận hành và độ êm ái khi xe di chuyển trong đô thị.

Maruti hé lộ rằng ngoài phiên bản flex-fuel, mẫu Suzuki Fronx còn có các bản chạy bằng khí thiên nhiên CNG, biogas và hybrid, tùy theo điều kiện hạ tầng của từng khu vực thị trường.

Suzuki cũng đã có kế hoạch đưa mẫu Fronx về bán tại Việt Nam, dự kiến ra mắt ngay trong tháng này.

Cấu hình trang bị của Suzuki Fronx dành cho thị trường Việt Nam chưa được hé lộ, nhưng theo dự đoán của giới chuyên gia, nhiều khả năng có phiên bản mild-hybrid.

Hệ truyền động mild-hybrid của Suzuki Fronx gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp với máy phát tích hợp khởi động (ISG), đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Giá bán của Suzuki Fronx tại Việt Nam có thể sẽ ở trong khoảng 500-600 triệu đồng. Mẫu crossover cỡ nhỏ này sẽ cạnh tranh cùng phân khúc với Toyota Raize (510 triệu đồng), Hyundai Venue (499-539 triệu đồng), và Kia Sonet (499-624 triệu đồng).