Ưu đãi khi mua Coolray: Tặng 50% lệ phí trước bạ, giá chỉ từ 499 triệu đồng

Thị trường ô tô Việt Nam đã bước vào quý IV - giai đoạn cao điểm nhất trong năm với sức mua tăng đáng kể. Theo báo cáo mới nhất của VAMA, tổng doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng 9 đã đạt 30.688 xe, tăng tới 18% so với tháng trước. Con số này phản ánh rõ nét sự hồi phục mạnh mẽ và nhu cầu sắm xe cuối năm tăng vọt của người tiêu dùng.

Tháng 10 tiếp tục chứng kiến đợt điều chỉnh giá sâu chưa từng có của nhiều mẫu ô tô, lan rộng từ phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, MPV đến các dòng sedan hạng sang. Phân khúc SUV hạng B vốn là "sân chơi" sôi động nhờ tính thực dụng, giá cả phải chăng và mẫu mã đa dạng cũng không nằm ngoài cuộc đua này.

Để giành thị phần trong giai đoạn nước rút này, Geely Việt Nam đã tung ra chính sách ưu đãi đột phá cho mẫu Geely Coolray. Với chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ áp dụng cho mọi phiên bản, Coolray trở thành điểm sáng về mức giá, là lựa chọn tối ưu trong phân khúc SUV đô thị.

Chi Pu là Đại sứ thương hiệu của Geely tại Việt Nam (Ảnh: Geely Việt Nam).

Coolray còn sở hữu mức giá niêm yết cạnh tranh, tạo nên một lợi thế tài chính khi kết hợp với ưu đãi lệ phí trước bạ: Bản Standard có giá niêm yết 499 triệu đồng, bản Premium giá niêm yết 539 triệu đồng và bản Flagship có giá 628 triệu đồng.

Nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ này, khách hàng có thể tiết kiệm 24,95-37,68 triệu đồng chi phí lăn bánh ban đầu, tùy phiên bản và địa phương đăng ký.

Geely còn gia tăng giá trị cho khách hàng mua bản Flagship bằng việc tặng miễn phí 2 năm bảo hiểm thân vỏ. Đây là một khoản tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể, giúp chủ sở hữu hoàn toàn an tâm trong suốt quá trình sử dụng xe, nhất là trong những năm đầu tiên.

Coolray là lựa chọn tối ưu trong phân khúc SUV đô thị (Ảnh: Geely).

Geely Coolray - mẫu SUV đô thị được ưa chuộng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản, với giá khởi điểm chỉ từ 499 triệu đồng (Ảnh: Thế Nam).

Coolray chinh phục khách hàng bằng trang bị và công nghệ vượt trội trong phân khúc. Sức mạnh của chiếc SUV này đến từ khối động cơ 1.5L Turbo mạnh mẽ, sản sinh công suất cực đại 177 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm.

Nguồn lực này được truyền tải mượt mà qua hộp số ly hợp kép 7 cấp tiên tiến, mang đến khả năng tăng tốc ấn tượng và vận hành linh hoạt trên mọi cung đường.

Bên trong, Coolray là không gian của công nghệ và tiện nghi hiện đại. Xe được trang bị hệ thống màn hình kép liền mạch, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm 10,25inch hỗ trợ kết nối thông minh.

Khoang nội thất của Geely Coolray (Ảnh: Geely).

Các tính năng an toàn cũng được chú trọng với hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS), bao gồm Camera 360 độ sắc nét cùng các công nghệ an toàn chủ động khác. Sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế thể thao và trang bị công nghệ hiện đại đã giúp Coolray khẳng định vị thế là chiếc SUV đô thị đáng giá.

Bên cạnh ưu đãi về giá và phí, Geely Việt Nam còn dành tặng khách hàng loạt đặc quyền giá trị gia tăng từ hệ sinh thái Tasco Auto. Khách hàng được tặng 1 triệu điểm VETC và nâng hạng hội viên bạch kim tại VETC Loyalty, cùng với các đặc quyền như gói VETC Cứu hộ toàn quốc 24/7, sử dụng miễn phí không gian làm việc chung (Tasco Co-Club), ưu tiên đỗ xe và ưu tiên dịch vụ sửa chữa.

Cùng với những chính sách hậu mãi này, Geely Việt Nam cũng mạnh mẽ mở rộng mạng lưới, khai trương thêm 6 showroom mới, nâng tổng số lên 34 điểm bán hàng trên toàn quốc. Mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp này đã sẵn sàng phục vụ lượng khách hàng lớn, củng cố triết lý "Mua xe chất - Chăm xe hay - An tâm mỗi ngày" của Geely Việt Nam.

Một showroom của Geely tại TPHCM vừa được khai trương trong tháng 10 (Ảnh: Geely).

Bạn có thể đăng ký lái thử tại https://geelyauto.vn để cảm nhận sức hút của Geely Coolray.