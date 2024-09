Sedan thể thao Trung Quốc sắp về Việt Nam, đấu Civic Type R bằng giá rẻ

Một số tư vấn bán hàng chia sẻ, Lynk & Co 03+ nhiều khả năng sẽ chính thức được mở bán tại Việt Nam vào cuối năm nay, đồng thời hé lộ mức giá dự kiến khoảng 1,9 tỷ đồng. Thông tin này chưa được hãng xe Trung Quốc xác nhận.

Theo nhận định của giới chuyên gia, việc Lynk & Co 03+ được mở bán tại Việt Nam là có cơ sở, do mẫu xe này đã được đem về trưng bày và xuất hiện tại nhiều sự kiện lái thử của hãng khi mới ra mắt thương hiệu vào cuối năm 2023. Đó có thể xem là một động thái thăm dò, nghiên cứu thị trường.

Nếu mở bán tại Việt Nam, nhiều khả năng Lynk & Co 03+ cũng sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc tương tự các "người anh em" (Ảnh: carnewschina.com).

Lynk & Co 03+ được định vị ở phân khúc sedan hạng C nhưng sẽ không cạnh tranh với Mazda3 hay Toyota Corolla Altis do có hậu tố "+" trong tên gọi, ám chỉ đây là phiên bản thể thao. Khi về Việt Nam, mẫu xe Trung Quốc này sẽ đối đầu với Honda Civic Type R hay Subaru WRX.

Honda Civic Type R đang có giá 2,399 tỷ đồng còn giá bán của Subaru WRX dao động 1,999-2,069 tỷ đồng (2 phiên bản sedan). Nếu được chốt giá chính thức quanh khoảng 1,9 tỷ đồng, Lynk & Co 03+ sẽ có lợi thế cạnh tranh, nhưng xuất xứ Trung Quốc có thể khiến người dùng Việt e ngại.

Lynk & Co 03+ có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.684mm, 1.843mm và 1.460mm. Xe có thiết kế thể thao và hầm hố hơn hẳn bản thường (Ảnh: carnewschina.com).

Chưa rõ khi mở bán chính thức, Lynk & Co 03+ có thay đổi gì về trang bị so với xe trưng bày trước đó hay không. Hãng hoàn toàn có thể điều chỉnh một số chi tiết để cân đối với giá bán.

Nếu giống xe trưng bày, Lynk & Co 03+ sẽ có cụm đèn chiếu sáng LED trước có công nghệ thích ứng (adaptive), đèn hậu LED, mâm hợp kim đa chấu 19 inch 2 tông màu, cản trước và cánh gió sau được làm từ sợi carbon. Ở phía sau, xe có 4 ống xả và có thể đóng/mở van tiêu âm tùy chế độ lái.

Nội thất của xe có nhiều chi tiết được bọc da Alcantara, vô-lăng vát đáy có lẫy chuyển số khá lớn. Các trang bị tiện nghi đáng nhắc đến gồm: cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 12,8 inch, 10 loa Harman Infinity, ghế lái có làm mát và nhớ 2 vị trí, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh.

Lynk & Co 03+ có chiều dài cơ sở đạt 2.730mm, không quá nổi bật so với Honda Civic Type R (2.735mm) (Ảnh: carnewschina.com).

Dưới nắp ca-pô của xe là khối động cơ 2.0L tăng áp, cho công suất 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 380Nm. Những thông số này khá ấn tượng nhưng vẫn thua Honda Civic Type R (máy 2.0L tăng áp, 315 mã lực và 420Nm) nhưng bù lại, mẫu xe Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh là hệ dẫn động 4 bánh.

Honda Civic Type R chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước, nhưng một đối thủ khác của Lynk & Co 03+ là Subaru WRX cũng có hệ dẫn động 4 bánh. Động cơ tăng áp của WRX không thua đối thủ Trung Quốc, tạo ra 271 mã lực và 349Nm, nhưng có thể sẽ "ăn xăng" hơn do sở hữu dung tích 2.4L.

Honda Civic Type R là mẫu xe thể thao được giới mộ xe Việt Nam ưa chuộng. Xe mở bán theo dạng đặt hàng chứ không có sẵn (Ảnh: Sơn Phạm).

Dù là một mẫu xe nhắm nhiều tới trải nghiệm lái nhưng Lynk & Co 03+ sở hữu khá đầy đủ tính năng hỗ trợ. Xe được trang bị hệ thống an toàn chủ động với một số điểm nhấn như: ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ phanh tự động, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường…

Nếu không thay đổi gì khi mở bán chính thức, Lynk & Co 03+ sẽ có lợi thế cạnh tranh về trang bị so với Honda Civic Type R và Subaru WRX. Tuy nhiên, WRX có lợi thế nhập Nhật, và thường xuyên có chương trình giảm giá tới cả trăm triệu đồng tại đại lý.