Sedan đầu bảng của Lexus bị cho “về hưu” sau 36 năm

Ra mắt toàn cầu vào năm 1989, Lexus LS đã chứng minh rằng người Nhật có thể tạo ra sedan hạng sang chuẩn mực mà vẫn bền bỉ, đủ sức thách thức BMW 7 Series và Mercedes-Benz S-Class.

Tuy vậy, trong bối cảnh khách hàng ngày càng ưa chuộng SUV/CUV và dấu hiệu “tuổi tác” của LS dần lộ rõ (thế hệ hiện hành sắp bước qua tuổi thứ 9), không bất ngờ khi doanh số của một trong những ô tô cao cấp nhất “đại gia đình” Toyota liên tục giảm qua các năm.

Tại Mỹ, Lexus chỉ bán được 2.163 chiếc LS trong năm 2024 - kém xa mức 9.000-10.000 xe của hai đối thủ kể trên, và 691 chiếc trong nửa đầu năm 2025 - giảm 42,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân này phần nào khiến hãng xe Nhật Bản quyết định chia tay mẫu sedan đầu bảng từ năm sau.

Phiên bản đặc biệt LS 500 AWD Heritage Edition ra đời như một cái kết cho hành trình 36 năm của LS tại Mỹ. Với số lượng giới hạn 250 chiếc, xe có giá đề xuất 99.280 USD (tương đương 2,50 tỷ đồng), bắt đầu đến tay khách hàng vào mùa thu năm nay.

Phiên bản Heritage Edition đắt hơn 14.345 USD (khoảng 360 triệu đồng) so với LS 500 bản AWD (Ảnh: Lexus).

Tâm điểm chú ý của Heritage Edition thuộc về “lớp áo” ngoại thất Ninety Noir độc quyền phối hợp cùng loạt điểm nhấn tối màu. Bộ mâm 20 inch, tạo hình 20 chấu vốn là tùy chọn la-zăng đắt nhất của LS hiện tại, tích hợp công nghệ hạn chế tiếng ồn.

Bên trong, Lexus lần đầu áp dụng nội thất màu đỏ Rioja Red thường thấy trên các phiên bản thể thao F Sport cho LS, đồng thời thay đổi họa tiết của các tấm ốp gỗ Laser Special Black. Trần xe và tấm che nắng bọc vải mịn Ultrasuede song hành cùng nhiều chi tiết được chế tác tinh xảo.

Nhiều bề mặt được bọc da semi-aniline thượng hạng, bao gồm hàng ghế trước chỉnh điện lên đến 28 hướng, tích hợp đệm đỡ chân, tính năng thông gió/sưởi ấm và massage đa chế độ. Đáng tiếc là hàng ghế sau không thể điều chỉnh, chỉ có tính năng sưởi ấm.

Bảng điều khiển trung tâm và tựa đầu được điểm xuyết logo “Heritage Edition” cùng hình ảnh chiếc xe cách điệu (Ảnh: Lexus).

250 chiếc Heritage Edition thừa hưởng mọi trang bị từ phiên bản LS 500 AWD: cụm đồng hồ và màn hình cảm ứng 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, màn hình HUD 10 inch, điều hòa tự động hai vùng, rèm che nắng phía sau chỉnh điện và gói ADAS Lexus Safety System+ 3.0.

Hãng cũng bổ sung lượng lớn tiện nghi và tính năng an toàn như trần kính toàn cảnh, chốt cài dây an toàn tự động nâng cao, camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ ra/vào điểm đỗ tự động Advanced Park. Thay thế 12 loa tiêu chuẩn là dàn âm thanh 23 loa cao cấp Mark Levinson, tổng công suất 2.400W.

Bên dưới nắp ca-pô là động cơ xăng V6 3.4L tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 415 mã lực và mô-men xoắn cực đại 599Nm. Kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), xe có khả năng tăng tốc 0-96km/h trong 4,6 giây.

Người lái có thể tùy chỉnh giữa 6 chế độ vận hành: Tiết kiệm, Thoải mái, Thông thường, Cá nhân hóa, Thể thao S và Thể thao S+. Bộ vi-sai trung tâm chống trượt và hệ thống treo khí nén thích ứng tự động giúp cải thiện độ ổn định thân xe khi vào cua và sự thoải mái của hành khách.

Tại Nhật Bản, Lexus LS vừa được cập nhật nhẹ với hai màu ngoại thất mới, tính năng sưởi ấm hàng ghế trước/sau có sẵn trên mọi phiên bản và cùm phanh màu đỏ cải tiến cho biến thể F Sport (Ảnh: Lexus).

Đầu năm nay, hãng xe sang Nhật Bản đã rút dòng sedan cỡ lớn của mình khỏi thị trường Anh, một phần do tổng doanh số trong 5 năm gần nhất chỉ vỏn vẹn… 39 chiếc. Lexus chưa xác nhận về sự tồn tại của cái tên “kế nhiệm” LS trong tương lai.

Tại Việt Nam, Lexus LS đang được bán chính hãng với mức giá 7,68-8,39 tỷ đồng, ngang ngửa Mercedes-Maybach S 450 4Matic có nhiều lợi thế về không gian và độ nhận diện hơn. Những người am hiểu về ô tô tại nước ta cho biết mức độ phổ biến của đại diện nhà Lexus chưa thể sánh bằng các đối thủ đến từ châu Âu lẫn các mẫu xe cùng nhà.

Thương hiệu trực thuộc tập đoàn Toyota nhận định LS đang chịu sự cạnh tranh không hề nhỏ từ các sản phẩm Lexus khác như LX (SUV) và LM (MPV), vốn bề thế, đa dụng và thậm chí nhỉnh hơn về mặt tiện nghi.