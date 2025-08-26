Lexus RX 350h Premium - xe hybrid dễ tiếp cận trong phân khúc SUV cỡ trung

Chiếc Lexus ES của anh Đại Thành (sống tại TPHCM) là món quà anh tự thưởng bản thân sau nhiều năm nỗ lực khởi nghiệp, đã gắn bó với anh qua nhiều chặng đường. Bền bỉ, thanh lịch và sang trọng, anh Thành cho biết chiếc Lexus ES không có gì đáng để phàn nàn.

Nhưng nửa năm trở lại đây, tần suất đi công tác của anh Thành ngày một dày. Lexus ES không thể đi sâu vào những công trình xây dựng nên không còn phù hợp. Anh đã để mắt đến các mẫu SUV, nhưng ý định đổi xe chỉ thực sự hình thành khi một lần tình cờ bắt gặp chiếc RX 500h F Sport Performance trong nội thành.

Dòng chữ “hybrid” dần thu hút và thôi thúc anh Thành tìm hiểu về các xe hybrid của Lexus (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Anh bắt đầu tìm hiểu RX 500h F Sport Performance, đến đại lý trải nghiệm, thử cảm giác lái và khả năng tăng tốc ấn tượng nhưng tĩnh lặng của động cơ hybrid. Mọi thứ đều ổn, nhưng mức giá cao hơn so với tính toán ban đầu. Anh gác lại ý định cho đến khi biết thông tin RX 350h Premium và RX 350h Luxury ra mắt Việt Nam. Phiên bản mà anh lựa chọn là RX 350h Premium, giá 3,5 tỷ đồng.

Lexus RX 350h Premium - bạn đồng hành của chặng đường mới

Anh Thành chọn hybrid không vì những thông số tốc độ. Điều thuyết phục anh là sự nhẹ nhàng khi ngồi sau vô lăng, cảm giác êm ái khi lăn bánh trong giờ tan tầm, sự mượt mà khi hệ thống liên tục chuyển đổi giữa động cơ xăng và động cơ điện.

RX 350h được Lexus Việt Nam giới thiệu như một phiên bản dễ tiếp cận của RX 500h F Sport Performance, nhưng vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi về trải nghiệm lái tinh tế, bền bỉ và những công nghệ đặc trưng của động cơ Lexus Hybrid.

Hệ thống hybrid trên RX 350h bao gồm động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện công suất cao, sinh ra tổng công suất 247 mã lực, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động bốn bánh 4WD.

Lexus RX 350h Premium giá từ 3,5 tỷ đồng được đánh giá phù hợp với nhiều khách hàng (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Nhờ đó, RX 350h là phiên bản có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Theo công bố của Lexus Việt Nam, RX 350h chỉ tiêu thụ từ 5,6 lít/100km ở điều kiện hỗn hợp và từ 5,9 lít/100km ở điều kiện đô thị, tức ít hơn trung bình 38-50% so với phiên bản động cơ đốt trong truyền thống. Trên lý thuyết, những chủ xe như anh Thành có thể đi tối đa hơn 1.100km với một bình xăng đầy.

Trước khi đưa ra quyết định, anh đã so sánh nhiều mẫu SUV cỡ trung hạng sang và nhận ra RX 350h Premium đáng để đặt niềm tin nhất. Lexus đưa công nghệ hybrid lên dải sản phẩm, mở đầu là RX 400h, ra mắt năm 2005. Sau hơn 2 thập kỷ, RX Hybrid đã chứng minh được hiệu quả và độ bền với nhiều thế hệ khách hàng.

Anh Thành chia sẻ: “Ngồi trong Lexus ES giống như một thế giới riêng, nơi mọi chuyển động đều trầm ổn. Bước lên RX 350h Premium, thế giới riêng ấy rộng hơn, cao hơn và yên tĩnh hơn. Lexus RX 350h Premium thực sự là một chiếc SUV lái hay, ổn định trong những góc cua và bám chặt lấy mặt đường khi ở tốc độ cao. Vợ tôi từng do dự với SUV, nhưng lại vừa lòng với RX 350h Premium”.

Trải nghiệm tinh tế bên trong khoang cabin

Từ chiếc Lexus ES đời 2015 bước lên RX thế hệ thứ 5 là một trải nghiệm mới hoàn toàn. Khoang lái mang triết lý Tazuna lấy con người làm trung tâm. Mọi nút bấm, núm xoay, màn hình điều khiển đều nằm gọn trong tầm tay người lái. Lexus có xuất thân từ châu Á, nên am hiểu vóc dáng và hình thể con người nơi đây để đưa ra một khoang cabin phù hợp.

Bảng táp lô thiết kế ấn tượng hơn. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 14 inch, cùng sự chắc chắn của dàn âm thanh 12 loa cao cấp Lexus Premium. Cảm xúc của người lái được chăm chút bởi những trang bị như vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, màn hình đồng hồ điện tử và 4 chế độ lái (Eco, Normal, Sport, Custom).

Khoang nội thất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi trên RX 350h Premium (Ảnh: Lexus Việt Nam)

Nam khách hàng này nhận thấy sự tinh tế quen thuộc của Lexus khi sờ vào lớp da bọc ghế mềm mại, những tấm ốp gỗ cắt laser sắc nét và các mảng kim loại được tỉ mẩn mài dũa nhiều giờ bởi các nghệ nhân Takumi. Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng và 2 hướng đệm lưng, cùng tất cả vị trí ngồi đều có chức năng làm mát để phù hợp với tiết trời Việt Nam.

Lexus luôn đề cao mục tiêu giảm thiểu tỷ lệ tử vong và thương tật do tai nạn giao thông. Do đó, phiên bản RX 350h Premium gần như giữ nguyên loạt công nghệ an toàn chủ động từ phiên bản cao cấp nhất. Đó là hệ thống an toàn tiền va chạm, theo dõi làn đường, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, 7 túi khí... Anh Thành tự tin những công nghệ này sẽ giúp bản thân mình và những người đi cùng bình an trên những chuyến công tác dài ngày.

Lexus RX hiện là mẫu xe có nhiều phiên bản hybrid đang được phân phối tại Việt Nam (Ảnh Lexus Việt Nam)

Theo anh Thành, với RX 350h Premium (giá 3,5 tỷ đồng), những khách hàng quan tâm đến dòng hybrid không còn phải đắn đo.