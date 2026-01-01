Sắc đỏ - biểu tượng thẩm mỹ của thương hiệu Mazda

Theo hãng xe Nhật, sắc màu không đơn thuần là yếu tố thị giác trong thiết kế xe, mà là một phần cốt lõi trong ngôn ngữ cảm xúc của thương hiệu, góp phần định hình trải nghiệm và tạo nên mối liên kết giữa chiếc xe với người sử dụng.

Mỗi sắc màu đều được phát triển như một câu chuyện thiết kế, phản ánh triết lý chuyển động, tinh thần thủ công Nhật Bản và khát vọng đổi mới. Mazda nhìn nhận sắc màu không chỉ là lớp hoàn thiện bề mặt, mà là yếu tố có khả năng khơi gợi cảm xúc và tác động trực tiếp đến giác quan của người lái.

“Chúng tôi có thể tạo nên mối liên kết cảm xúc với sản phẩm thông qua sắc màu”, nhà thiết kế sắc màu và chất liệu cao cấp của Mazda, cho biết.

Triết lý này được áp dụng xuyên suốt quá trình phát triển thiết kế, mỗi sắc màu ngoại thất đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để tạo nên sự cộng hưởng giữa hình khối thân xe và sự tương phản của ánh sáng.

Mazda cho rằng, sắc màu giúp làm nổi bật chuyển động, chiều sâu và cá tính của một chiếc xe, ngay cả khi xe đứng yên, đồng thời tạo nên cảm giác hứng khởi cho người sử dụng.

Sắc đỏ Soul Red Crystal trên các mẫu SUV Mazda (Ảnh: Mazda).

Trong đó, sắc đỏ, đặc biệt là Soul Red Crystal, đã trở thành biểu tượng thẩm mỹ và nhận diện của thương hiệu kể từ khi ra mắt năm 2017. Soul Red Crystal được phát triển nhằm tôn vinh triết lý thiết kế KODO “Linh hồn của sự chuyển động”, hướng đến việc tái hiện vẻ đẹp sống động của chuyển động thông qua hình khối và ánh sáng.

Theo Mazda, sắc đỏ không chỉ thể hiện sự táo bạo và đam mê trong thiết kế, mà còn mang những tầng ý nghĩa gắn với năng lượng, sức sống và sự khởi đầu may mắn.

Sắc đỏ với ý nghĩa mang lại khởi đầu may mắn (Ảnh: Mazda).

Để đạt được hiệu ứng thị giác đặc trưng, Mazda ứng dụng quy trình sơn nhiều lớp phức tạp, trong đó mỗi lớp đảm nhiệm vai trò khác nhau trong việc phản xạ ánh sáng và tạo chiều sâu. Nhờ đó, sắc đỏ Soul Red Crystal thay đổi cường độ theo góc nhìn và điều kiện ánh sáng, mang lại cảm giác sống động và giàu năng lượng.

Công nghệ Takuminuri và nghệ thuật chế tác sắc màu

Để hiện thực hóa những sắc màu có chiều sâu và độ tinh xảo cao, Mazda phát triển công nghệ sơn Takuminuri - hệ thống robot mô phỏng chính xác thao tác và kỹ thuật của các nghệ nhân thủ công Nhật Bản Takumi. Công nghệ Takuminuri ứng dụng cấu trúc ba lớp, gồm lớp trong suốt, lớp sắc màu và lớp phản chiếu, hấp thụ ánh sáng. Cách tiếp cận này giúp tăng chiều sâu thị giác, khả năng phản xạ ánh sáng và hiệu ứng phát sáng từ bên trong, đồng thời tối ưu chất liệu và giảm tác động đến môi trường.

Sắc đỏ Artisan cao cấp mới lấy cảm hứng từ rượu vang (Ảnh: Mazda).

Năm 2022, Mazda kỷ niệm 10 năm ra đời Takuminuri và giới thiệu Artisan Red, sắc đỏ mới lấy cảm hứng từ rượu vang được ủ lâu năm. Sắc đỏ này thể hiện sự chín muồi, tinh tế và chiều sâu cảm xúc, tiếp tục mở rộng bảng sắc màu cao cấp của Mazda.

Quá trình phát triển sắc màu mới tại Mazda bắt đầu từ các bảng ý tưởng, nơi các nhà thiết kế định hình thiết kế thông qua hình ảnh, chất liệu và sắc thái. Từ đó, sắc màu được nghiên cứu trên mối quan hệ với ánh sáng và hình khối thân xe.

Một số sắc màu thử nghiệm, dù chưa được ứng dụng trên toàn bộ thân xe, vẫn được kiểm chứng bằng quy trình Takuminuri để đánh giá hiệu ứng ánh sáng và mức độ sống động trên bề mặt. Bên cạnh di sản văn hóa Nhật Bản, Mazda còn tìm kiếm cảm hứng từ các xu hướng thiết kế toàn cầu. Tại Tuần lễ Thiết kế Milan 2024, các nhà thiết kế của hãng tiếp cận nhiều chất liệu, kết cấu và ý tưởng mới, nhằm làm giàu thêm ngôn ngữ sắc màu cho các sản phẩm tương lai.

Theo Mazda, mỗi sắc màu không chỉ làm mới diện mạo sản phẩm, mà còn góp phần truyền tải tinh thần chuyển động, năng lượng tích cực và cảm xúc gắn bó, những yếu tố xuyên suốt triết lý thiết kế của thương hiệu.