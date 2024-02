Chiều 23/2, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chiếc ô tô 7 chỗ không có người trong xe, trôi tự do từ trên dốc xuống và suýt tông vào 2 người phụ nữ đang đứng ở cửa hàng hoa tươi.

Trong video được chia sẻ, chiếc ô tô trôi dốc, lao vào một gốc cây ven đường, rất gần vị trí người phụ nữ đang đứng lựa hoa. Trước sự việc, 2 người phụ nữ đều tỏ vẻ hoảng hốt, ôm chầm lấy nhau. Sau đó, một số người chạy tới, điều khiển chiếc xe rời đi.

Chiếc ô tô lao vào trước shop hoa, suýt tông vào 2 người phụ nữ (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua trao đổi, chị M. (19 tuổi, nhân viên cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xác nhận chị là nhân vật trong đoạn clip và vụ việc xảy ra khoảng 9h10 ngày 23/2.

Theo chị M., thời điểm trên, chị đang tư vấn cho một nữ khách hàng. Do mải trao đổi nên chị không biết chiếc ô tô trôi tự do.

Cả hai người phụ nữ hoảng hốt trước vụ việc (Ảnh: Cắt từ clip).

"Khoảng cách chiếc xe với chúng tôi quá gần, may mắn là tôi đã di chuyển vào phía trong nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hoảng sợ, tôi và vị khách ôm lấy nhau an ủi vì may mắn thoát nạn", chị M. nhớ lại.

Cũng theo chị M. ngay sau sự việc, chủ của chiếc ô tô đã gặp chị để xin lỗi, vì người này mải bốc hàng phía sau xe mà quên kéo phanh tay dẫn đến sự cố.

Shop hoa tươi tại thành phố Buôn Ma Thuột - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Thúy Diễm).

Ô tô trôi tự do, suýt tông vào 2 phụ nữ ở shop hoa (Video: Trích xuất camera an ninh).

"Do vụ việc không gây thiệt hại gì về người, tài sản nên tôi cũng vui lòng bỏ qua và mong bác tài sẽ cẩn thận hơn", chị M. chia sẻ.

Sau khi đoạn clip được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng khá bức xúc trước tình huống thót tim, rất nguy hiểm do sự bất cẩn của tài xế mà suýt xảy ra vụ tai nạn. Đồng thời, bày tỏ niềm vui đối với 2 người phụ nữ đã may mắn không bị thương tích.

Phanh tay là bộ phận được thiết kế để giữ xe đứng im một chỗ khi dừng đỗ, tránh tình trạng trôi xe hoặc vô tình vào số. Nó có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tai nạn hoặc tránh nguy cơ hỏng xe và gây nguy hiểm cho người khác.

Khi đỗ ô tô ở vị trí dốc, địa hình không bằng phẳng mà tài xế quên kéo phanh tay thì sẽ rất dễ xảy ra tình trạng trôi xe, gây nguy hiểm cho những người xung quanh và có thể làm hỏng phương tiện. Trường hợp trong video trên là ví dụ.

Theo Thebrakereport, dưới đây là thứ tự thao tác đỗ xe đúng cách:

- Đạp phanh để dừng hẳn xe lại rồi chuyển núm/cần số sang vị trí N. Lúc này, xe không lăn bánh là nhờ lực hãm của chân phanh.

- Kéo phanh tay, sau đó nhả phanh chân. Lúc này, xe đứng yên là nhờ phanh tay.

- Nhấn lại phanh chân (để tránh xe bị trôi), rồi chuyển cần số sang vị trí P.

- Nhấc phanh chân và tắt máy.