Ô tô điện có thể làm sập các bãi đỗ xe, nguyên nhân đến từ chính bộ pin

Các kỹ sư và chuyên gia lĩnh vực bãi đỗ xe ô tô cảnh báo rằng tốc độ phát triển của xe điện ở Anh có thể làm tăng áp lực lên sàn bãi đỗ xe đã được xây dựng từ lâu, do trọng lượng xe điện quá nặng.

Các bộ pin trọng lượng lớn của xe điện có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với một số bãi đỗ xe (Ảnh: Bloomberg).

Ông Chris Whapples, một kỹ sư kết cấu công trình, chuyên gia tư vấn xây dựng bãi đỗ xe, tác giả của tài liệu hướng dẫn mới về khả năng chịu tải của sàn bãi đỗ xe, chia sẻ: "Tôi không muốn gây hoang mang quá mức, nhưng thực sự có nguy cơ sập một số bãi đỗ xe cao tầng được xây dựng từ cách đây nhiều năm, đã xuống cấp theo thời gian".

"Đơn vị quản lý các bãi đỗ xe này cần tính đến trọng lượng của xe điện để có những đánh giá đúng về khả năng chịu tải của sàn bãi đỗ xe và quyết định xem có cần quy định giới hạn trọng lượng xe hay không", ông nói.

Ô tô điện nặng hơn nhiều so với mức trung bình của xe chạy xăng, dầu, với nguyên nhân đến từ cụm pin, bộ phận thường nặng khoảng 500kg.

Xe điện nặng hơn nhiều so với ô tô sản xuất từ những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, thời điểm nhiều bãi đỗ xe được xây dựng. Ví dụ, mẫu Tesla Model 3 hiện nay nặng 1.672kg, so với mẫu Ford Cortina Mark 1 chỉ nặng 768kg. Mẫu Audi E-tron nặng 2.351kg, so với mẫu Vauxhall Viva chỉ nặng 770kg. Nhỏ gọn và ra đời sớm như mẫu Nissan Leaf cũng nặng 1.580kg.

Ngày càng nhiều người mua ô tô điện trong khi các bãi đỗ xe được xây dựng từ thời chỉ phổ biến xe chạy xăng dầu có trọng lượng chỉ bằng một nửa đã dẫn tới nguy cơ sập sàn bãi đỗ xe (Ảnh: SomersetLive).

Các kế hoạch phổ cập xe điện trước mốc cấm xe động cơ đốt trong vào năm 2030 của chính phủ Anh khiến các chuyên gia lo ngại rằng các bãi đỗ xe cao tầng cũ sẽ không có khả năng đáp ứng, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tăng cường công tác bảo trì công trình.

Dự kiến tới đây, Hiệp hội bãi đỗ xe Anh quốc sẽ phát hành bộ tài liệu hướng dẫn mới, với các nội dung phù hợp với sự phổ biến của xe điện. Theo đó, sức chịu tải của sàn bê tông tại các bãi đỗ xe được khuyến cáo tăng từ mức 2,5kN/m2 lên 3kN/m2.

Ông Russell Simmons, chủ tịch Hiệp hội bãi đỗ xe Anh quốc, cho biết tổ chức này đã thực hiện khảo sát tại một số bãi đỗ xe trong 6 tháng qua và nhận thấy một số bãi không thể chịu được trọng lượng của ô tô điện.

Dù việc sập bãi đỗ xe là tình huống xấu nhất, nhưng ông Whapples, đồng chủ tịch Hiệp hội bãi đỗ xe Anh quốc, dự báo rằng một số bãi đỗ xe sẽ phải áp dụng quy định giới hạn trọng lượng nếu thấy có lo ngại về khả năng chứa xe điện.

"Chúng ta có giới hạn về chiều cao trong bãi đỗ xe thì tại sao lại không có giới hạn về trọng lượng?", ông đặt vấn đề.

Tại Anh hiện có khoảng 6.000 bãi đỗ xe cao tầng, trong đó có nhiều bãi được xây dựng từ những năm 60 và 70 của thế kỷ trước.

NCP, một trong những đơn vị quản lý bãi đỗ xe lớn nhất ở Anh, cho biết đã ghi nhận việc này sẽ đang có những điều chỉnh với các bãi đỗ xe mới xây dựng, trong đó có việc bố trí hầu hết xe điện ở tầng thấp nhất, đồng thời kẻ ô lớn hơn để giãn mật độ xe, từ đó giảm trọng lượng dồn lên sàn.

Tuy nhiên, công ty này cho rằng vấn đề lớn nhất hiện nay là cơ sở hạ tầng sạc, chứ không phải khả năng chứa xe điện.