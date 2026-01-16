Ô tô điện cỡ nhỏ Honda Super-ONE về Đông Nam Á, giá quy đổi gần 3,7 tỷ đồng

Sau màn lộ diện ở triển lãm Japan Mobility Show 2025, Honda Super-ONE đã được mở bán tại thị trường đầu tiên là Singapore, hướng đến khách hàng cần ô tô điện nhỏ gọn nhưng vui vẻ.

Đáng chú ý, giá niêm yết của xe lên tới 187.999 đô la Singapore, tương đương 3,67 tỷ đồng. Con số này chủ yếu do ô tô tại “quốc đảo sư tử” phải chịu loạt chi phí đắt đỏ, nhất là giấy phép sử dụng xe (COE) hơn 100.000 đô la Singapore (khoảng 1,95 tỷ đồng).

Ngoại hình của Super-ONE gợi nhắc đến hatchback hiệu năng cao Honda City Turbo II trong giai đoạn 1983-1986 (Ảnh: paddleshift).

Super-ONE là biến thể hầm hố, khỏe khoắn hơn của mẫu kei-car chạy điện N-One e:. Cụ thể, hãng thiết kế ba-đờ-sốc và hốc lốp cơ bắp hơn, mở rộng hốc hút gió trung tâm và bổ sung ốp sườn góc cạnh cùng các khe điều hướng không khí. Ăng-ten vây cá mập và đuôi gió cũng là những điểm mới.

Bộ mâm hợp kim 15 inch được tạo hình 8 chấu màu đen-bạc độc đáo. Mọi thay đổi đều nhằm cải thiện tính khí động học, khả năng tản nhiệt hệ động lực và độ ổn định thân xe trên đường.

Phần còn lại giống N-One e:, từ vỏ đèn pha hình tròn, đèn hậu LED màu đen khói cho đến tấm ốp đầu xe màu xám tích hợp cổng sạc. Phanh đĩa thông gió phía trước, trong khi phía sau vẫn là tang trống.

Mui, gương chiếu hậu và nửa trên đuôi xe được phủ đen bóng, cùng dòng chữ “Honda” cách điệu tôn thêm vẻ hiện đại cho Super-ONE (Ảnh: paddleshift).

Sở hữu chiều dài x rộng x cao đạt 3.589 x 1.573 x 1.616(mm), mẫu Honda 4 chỗ ngồi bé hơn đáng kể so với tổng thể phân khúc hatchback hạng A. Tuy vậy, trục cơ sở 2.520mm dài hơn Hyundai Grand i10 tới 120mm và tiệm cận Toyota Wigo (2.525mm).

Khoang lái đơn giản và thoáng đãng, các bề mặt vuông vức đảm bảo tầm quan sát tốt nhất cho tài xế.

Thương hiệu Nhật thể hiện độ hào phóng về tiện nghi trên chiếc xe điện cỡ nhỏ, với màn hình cảm ứng 9 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, 8 loa Bose, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, điều hòa tự động, tính năng kết nối viễn thông Honda Connect và các cổng sạc USB-C.

Cụm phím chuyển số điện tử “thế chỗ” cần số truyền thống, tương tự CR-V Hybrid bản nâng cấp sắp ra mắt ở Việt Nam.

Điểm nhấn màu xanh dương trên táp-lô, vô-lăng bọc da và ghế ngồi giúp khoang lái bớt đơn điệu (Ảnh: paddleshift).

Một số bộ phận được lấy cảm hứng từ xe thể thao, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị ba vòng tròn (công suất, tốc độ, nhiệt độ pin) và cặp ghế trước liền khối ôm sát người, bọc da pha nỉ và phối ba màu bắt mắt.

Dòng xe “hộp diêm” từ Nhật Bản vốn nổi tiếng về khả năng tối ưu hóa không gian nội thất, và Super-ONE không phải là ngoại lệ. Cả hai hàng ghế rộng rãi về khoảng sáng đầu gối lẫn trên đầu, còn khoang hành lý chứa được bốn vali dạng xách tay ở cấu hình tiêu chuẩn.

Khi cần mở rộng cốp, người dùng có thể gập phẳng lưng hoặc dựng đệm ghế sau theo tỷ lệ 50:50.

Cửa mở tối đa gần 90 độ và bậu cửa thấp giúp việc ra/vào xe, chất dỡ hành lý hoặc lắp đặt ghế trẻ em thuận tiện hơn (Ảnh: Teck Guan - Louis Soon).

Bảo vệ người trong và ngoài phương tiện là 6 túi khí, camera lùi, 8 cảm biến trước, sau và loạt tính năng ADAS: kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha thích ứng tự động.

Về mặt vận hành, Super-ONE được trang bị một mô-tơ điện dẫn động cầu trước, công suất 63 mã lực và mô-men xoắn 162Nm ở bốn chế độ lái cơ bản là Tiết kiệm, Đô thị, Thông thường và Thể thao.

Kích hoạt chế độ “Tăng lực” Boost Mode do Honda phát triển độc quyền, chiếc hatchback nặng 1.092kg sẽ đẩy công suất lên 94 mã lực, đồng thời giả lập tiếng ống xả và hộp số 7 cấp. Xe thậm chí giật nhẹ sau mỗi pha “sang số” với lẫy tăng/giảm phanh tái sinh trên vô-lăng, tái tạo cảm giác cầm lái như trên xe xăng.

Tỷ lệ sức mạnh trên cân nặng của Super-ONE đạt 102,6 mã lực/1 tấn, tiệm cận mức 104,3 mã lực/1 tấn của Honda City RS (Ảnh: paddleshift).

Truyền thông quốc tế nhận định Super-ONE sử dụng pin lithium-ion 29,6kWh, cho tầm hoạt động tối đa khoảng 295km sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian nạp điện từ 20-80% là 30 phút nhờ vào trụ sạc nhanh DC 50kW, hoặc 3 tiếng với sạc chậm AC 10kW.

Honda xác nhận “bé hạt tiêu” 4 chỗ này được phân phối ở các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Brunei từ năm 2026. Theo giới chuyên môn, sản phẩm này khó có giá dưới 500 triệu đồng nếu về Việt Nam bởi toàn bộ xe Super-ONE trên toàn cầu được nhập khẩu từ Nhật Bản.