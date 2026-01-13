VinFast điều chỉnh giá pin thay thế ô tô điện, có xe giảm hơn 125 triệu
(Dân trí) - Đa phần giá pin thay thế của các dòng ô tô điện VinFast đều giữ nguyên ở lần điều chỉnh này, ngoài VF 9 và sản phẩm được đông đảo khách Việt quan tâm là VF 3.
Quản trị viên cộng đồng VinFast mới đây đã thông báo điều chỉnh giá pin thay thế của các dòng ô tô điện đang phân phối trên thị trường, áp dụng từ 10/1. Trong đó ngoài VF 3 và VF 9 được giảm, các dòng xe còn lại vẫn giữ nguyên mức giá pin thay thế, chi tiết như sau:
|Dòng xe
|Dòng pin
|Giá cũ
|Giá mới
|Mức giảm
|VF 3
|VinES (18,64kWh)
|75.000.000
|67.859.000
|7.141.000
|VF 5/Herio Green
|Gotion (37,23kWh)
|80.000.000
|80.000.000
|-
|VF 6
|VinES (59,6kWh)
|90.000.000
|90.000.000
|-
|VF 7 Eco
|VinES (59,6kWh)
|90.000.000
|90.000.000
|-
|VF 7 Plus
|Gotion (75,3kWh)
|200.000.000
|200.000.000
|-
|VF 8
|CATL (87,7kWh)
|210.000.000
|210.000.000
|-
|VF 9
|CATL (123kWh)
|528.000.000
|402.177.000
|125.823.000
|VF e34/Nerio Green
|Gotion (41,9kWh)
|120.000.000
|120.000.000
|-
Giá pin mới của các dòng ô tô điện VinFast, đã bao gồm VAT (thuế giá trị gia tăng) và chưa bao gồm phí lắp đặt (Đơn vị: Đồng).
Việc giá pin thay thế của VF 3 và VF 9 được điều chỉnh giảm cho thấy VinFast đang dần tối ưu được công nghệ pin. Đây là một tín hiệu đáng mừng với những khách hàng đang sở hữu những dòng xe này, đặc biệt với sản phẩm “hot” như VF 3.
Giá pin thay thế của VinFast VF 9 sau khi điều chỉnh vẫn cao ngang giá niêm yết một mẫu xe đô thị hạng A chạy xăng như Hyundai Grand i10 (từ 360 triệu đồng). Nguyên nhân là bởi pin của dòng SUV điện cỡ E này thuộc dạng CATL và có dung lượng lên tới 123kWh.
Sau khi điều chỉnh, VF 3 vẫn chưa phải dòng xe có giá pin thay thế thấp nhất trong dải sản phẩm ô tô điện của VinFast, mà là EC Van (61,69 triệu đồng). Ngoài ra theo thông báo trước đó của hãng xe Việt, giá pin thay thế của dòng Limo Green là 202,34 triệu đồng, ngang VF 7 Plus và VF 8.
Việc công khai giá pin thay thế các dòng ô tô điện VinFast giúp người dùng nắm rõ thông tin, để có sự điều chỉnh phù hợp với thói quen tiêu dùng. Thực tế, pin cao áp mua theo xe mới được hãng xe Việt áp dụng chính sách bảo hành 7-10 năm (hoặc 160.000-200.000km), thậm chí không giới hạn km.