VinFast điều chỉnh giá pin thay thế ô tô điện, có xe giảm hơn 125 triệu

Quản trị viên cộng đồng VinFast mới đây đã thông báo điều chỉnh giá pin thay thế của các dòng ô tô điện đang phân phối trên thị trường, áp dụng từ 10/1. Trong đó ngoài VF 3 và VF 9 được giảm, các dòng xe còn lại vẫn giữ nguyên mức giá pin thay thế, chi tiết như sau:

Dòng xe Dòng pin Giá cũ Giá mới Mức giảm VF 3 VinES (18,64kWh) 75.000.000 67.859.000 7.141.000 VF 5/Herio Green Gotion (37,23kWh) 80.000.000 80.000.000 - VF 6 VinES (59,6kWh) 90.000.000 90.000.000 - VF 7 Eco VinES (59,6kWh) 90.000.000 90.000.000 - VF 7 Plus Gotion (75,3kWh) 200.000.000 200.000.000 - VF 8 CATL (87,7kWh) 210.000.000 210.000.000 - VF 9 CATL (123kWh) 528.000.000 402.177.000 125.823.000 VF e34/Nerio Green Gotion (41,9kWh) 120.000.000 120.000.000 -

Giá pin mới của các dòng ô tô điện VinFast, đã bao gồm VAT (thuế giá trị gia tăng) và chưa bao gồm phí lắp đặt (Đơn vị: Đồng).

Việc giá pin thay thế của VF 3 và VF 9 được điều chỉnh giảm cho thấy VinFast đang dần tối ưu được công nghệ pin. Đây là một tín hiệu đáng mừng với những khách hàng đang sở hữu những dòng xe này, đặc biệt với sản phẩm “hot” như VF 3.

VinFast VF 3 đang đứng trước cơ hội lớn trở thành xe bán chạy nhất năm 2025. Sau 11 tháng của năm 2025, lũy kế doanh số của mẫu mini SUV này đã đạt 40.660 chiếc (Ảnh: Đại lý VinFast).

Giá pin thay thế của VinFast VF 9 sau khi điều chỉnh vẫn cao ngang giá niêm yết một mẫu xe đô thị hạng A chạy xăng như Hyundai Grand i10 (từ 360 triệu đồng). Nguyên nhân là bởi pin của dòng SUV điện cỡ E này thuộc dạng CATL và có dung lượng lên tới 123kWh.

Với pin CATL, VinFast VF 9 có phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đầy lên tới 600km (Ảnh: VF).

Sau khi điều chỉnh, VF 3 vẫn chưa phải dòng xe có giá pin thay thế thấp nhất trong dải sản phẩm ô tô điện của VinFast, mà là EC Van (61,69 triệu đồng). Ngoài ra theo thông báo trước đó của hãng xe Việt, giá pin thay thế của dòng Limo Green là 202,34 triệu đồng, ngang VF 7 Plus và VF 8.

VinFast Limo Green đang là sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm của khách Việt, với 16.146 xe được bàn giao chỉ sau 4 tháng mở bán (tháng 8-11/2025) (Ảnh: Đại lý VinFast).

Việc công khai giá pin thay thế các dòng ô tô điện VinFast giúp người dùng nắm rõ thông tin, để có sự điều chỉnh phù hợp với thói quen tiêu dùng. Thực tế, pin cao áp mua theo xe mới được hãng xe Việt áp dụng chính sách bảo hành 7-10 năm (hoặc 160.000-200.000km), thậm chí không giới hạn km.