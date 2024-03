Sự việc diễn ra vào tối 27/3 trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo đó, chiếc xe tải có camera hành trình không rõ vì lý do gì đã bất ngờ đi lạng sang làn bên phải, ủi ô tô con văng như một chiếc bao diêm trên đường cao tốc.

Ô tô con bị xe tải ủn văng như bao diêm trên đường cao tốc (Video: OFFB).

"Xe tải sai hoàn toàn trong tình huống này, nhưng tài xế ô tô con chạy song song với xe lớn như vậy là thiếu kinh nghiệm", tài khoản Minh Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Lái xe trên đường nào cũng thế, kể cả đường cao tốc được phân làn đường và tốc độ rõ ràng, không nên đi song song hoặc đi gần xe to, kể cả khác làn. Xe to che khuất tầm nhìn của mình, nó có thể lạng lái vô thức như trong clip và mình chịu trận.

Chưa kể, về vật lý thì xe to tạo ra luồng gió và áp suất lớn làm ảnh hưởng tay lái của xe con. Về tâm lý, chạy song song lâu với xe to sẽ bị ảo giác giữa vật cố định và vật đồng tốc. Do đó, phải quan sát và phán đoán, không vượt được trong khả năng xử lý và công suất của xe thì không vượt.

Nếu đủ điều kiện vượt, thì xin vượt, quan sát và vượt dứt khoát. Tuyệt đối không chạy so le gần hoặc song song với xe lớn vì có thể họ sai thì phải đền, nhưng sự an toàn của bản thân mình và những người đi cùng trong xe mới là quan trọng.

Thêm nữa, lỡ có va chạm thì xe cộ hư hỏng, mất thời gian sửa chữa và mất độ zin của xe", tài khoản Trung Kiên bình luận.

Tài khoản Trường Sơn cũng nêu ý kiến đồng tình: "Chuẩn rồi! Kinh nghiệm vượt xe to trước tiên là quan sát kỹ trước khi vượt, nhất là phía trước làn của mình không có xe hoặc nếu có thì cũng cần có đủ khoảng cách để vượt lên, cộng với họ đang di chuyển tốc độ đủ lớn để mình thoát lên.

Hai là trước khi quyết định vượt, hãy nhìn bánh lái trước của xe to chừng 2-3 giây; nếu thấy nó có xu hướng chuyển sang làn mình thì chớ có vượt. Tôi toàn làm thế cho tới nay. Không bao giờ đi song song với xe to cả".

Kinh nghiệm di chuyển cạnh xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng

Với đặc thù kích thước và trọng lượng của xe tải lớn và các loại xe siêu trường, siêu trọng, tầm quan sát của người lái bị hạn chế, xe lại khó lập tức dừng lại khi xảy ra sự cố.

Một vài vị trí ở khu vực đầu xe, hai bên hông được gọi là điểm mù - vùng mà tài xế không thể quan sát. Các phương tiện giao thông nhỏ hơn cần tránh di chuyển vào các vùng này, nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Vùng màu đỏ thể hiện các điểm mù của xe cỡ lớn khi tham gia giao thông (Ảnh minh họa: Indian Auto).

Ngoài ra, cần tránh di chuyển quá gần hoặc chạy song song các loại xe này. Nếu buộc phải đi hoặc dừng phía sau, hãy cố gắng đảm bảo rằng xe của bạn lọt vào gương chiếu hậu, để người lái có thể nhìn thấy.

Khi cần vượt loại xe này một cách an toàn, hãy vượt thật dứt khoát sau khi đã ước lượng được khoảng trống phía trước xe bị vượt đủ để xe bạn "đầu xuôi đuôi lọt". Tuyệt đối không vượt khi phía trước là các giao lộ, các đoạn đường nhánh, hoặc khúc cua, vì đó là lúc tầm nhìn bị hạn chế.

Quan trọng hơn cả là phải ra tín hiệu bằng còi và đèn pha để lái xe siêu trường siêu trọng mà bạn định vượt biết, rồi chờ đủ điều kiện mới cho xe vượt lên.

Cần tránh vượt kiểu chạy nối đuôi xe phía trước cũng đang vượt và tránh vượt nhiều xe quá khổ quá tải cùng lúc.