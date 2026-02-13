Chở cồng kềnh trên nóc ô tô có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Chở đồ cồng kềnh trên nóc ô tô có thể bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng (Ảnh minh họa: iStock).

Theo Điều 17 Thông tư số 39/2024/TT-BGTVT, việc xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông được quy định như sau:

Chiều rộng xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là chiều rộng của thùng xe theo thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

Chiều dài xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không được lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe theo thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe và không lớn hơn 20m.

Ô tô chở người không được phép xếp hàng hóa, hành lý nhô ra quá kích thước bao ngoài của xe và không được xếp hàng hóa, hành lý trên nóc xe (trừ trường hợp có thiết kế được cơ quan đăng kiểm chứng nhận) để đảm bảo an toàn giao thông.

Như vậy, việc xếp hành lý, vali, chở đồ đạc... trên nóc ô tô là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt, trừ trường hợp có thiết kế được cơ quan đăng kiểm chứng nhận.

Về mức phạt, theo quy định tại Điều 34 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện giao thông bị xử phạt từ 8 đến 10 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe nếu chở hàng vượt khổ giới hạn của xe ghi trong giấy phép lưu hành hoặc chở hàng vượt quá kích thước giới hạn xếp hàng hóa của xe tham gia giao thông (trừ trường hợp có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng).

Đối với việc lắp thêm giá nóc cho ô tô, Cục Đăng kiểm Việt Nam mới đây đã đưa ra giải đáp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Theo đó, trường hợp xe có lắp thêm giá nóc/cốp nóc nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận cải tạo đồng nghĩa với việc xe có sự sai khác so với thông tin trong Chứng nhận đăng ký, sẽ bị từ chối đăng kiểm.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 47/2024, việc lắp thêm giá nóc cho ô tô con được xác định là hành vi cải tạo đơn giản, chủ xe được miễn lập hồ sơ thiết kế cải tạo nếu việc lắp đặt tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và không làm thay đổi chiều rộng toàn bộ của xe.

Dù vậy, chủ xe vẫn bắt buộc phải thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo (không áp dụng với ô tô được nhà sản xuất gắn sẵn giá nóc).

Để hoàn tất thủ tục và được kiểm định ô tô lắp thêm giá nóc, trước tiên, chủ xe cần chuẩn bị văn bản đề nghị chứng nhận cải tạo theo mẫu tại Phụ lục XVII của Thông tư số 47/2024 và giấy tờ đăng ký xe (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

Sau đó, chủ ô tô đưa xe cùng bộ hồ sơ đã chuẩn bị đến bất kỳ cơ sở đăng kiểm nào.

Cơ sở đăng kiểm tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế trong ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu đạt yêu cầu, cơ sở đăng kiểm sẽ cấp giấy chứng nhận cải tạo đồng thời cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho xe.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận cải tạo, chủ xe phải thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký để được kiểm định lần tiếp theo.