Lexus “vắt kiệt” IS 13 năm tuổi, gây tranh cãi vì ngày càng giống Toyota

Những tưởng IS thế hệ thứ ba sẽ được “về hưu” sau gần 13 năm có mặt trên thị trường, Lexus lại tiếp tục khai thác dòng xe sang này bằng một bản facelift khác.

Người nhìn dễ nhận ra IS 2026 qua đầu xe mới. Mặt ca-lăng được chia thành ba phần và vát cạnh, nối liền đèn pha LED hình móc câu. Bề mặt bên trên lưới tản nhiệt được mở rộng và sơn đồng màu thân xe, tạo hiệu ứng thị giác mũi xe lao về phía trước.

Khe dẫn gió ở góc cản va góp phần tôn thêm vẻ hầm hố cho đối thủ của BMW 3 Series và Mercedes-Benz C-Class. Logo nằm cao hơn trước.

“Gương mặt” IS facelift tương đồng với biến thể hiệu năng cao Morizo RR của SUV Lexus LBX (Ảnh: Lexus).

Tuy vậy, giới mộ điệu lại thể hiện sự thất vọng đối với Lexus thông qua mạng xã hội, cho rằng thiết kế ngày càng “hao hao” các mẫu Toyota đời mới như Camry, Crown hay Corolla.

Thân và đuôi xe được giữ nguyên gần như toàn bộ, ngoại trừ dòng chữ “LEXUS” thay thế logo chữ “L” vắt ngang cốp. Phiên bản thể thao F Sport được trang bị la-zăng 19 inch siêu nhẹ, 5 chấu kép thanh mảnh và cánh lướt gió to bản. Cùm phanh màu đỏ là tùy chọn có tính phí.

IS 2026 dài hơn 10mm so với bản tiền nhiệm, đạt 4.720mm. Trục cơ sở 2.800mm kém Toyota Camry 25mm.

Lexus cung cấp 8 “lớp áo” ngoại thất, bao gồm màu xám nhạt hoàn toàn mới (Ảnh: Lexus).

Khoang lái “lột xác”, nâng cao trải nghiệm của người dùng. Màn hình trung tâm được phóng to lên 12,3 inch, cập nhật hệ điều hành và bổ sung chức năng cảm ứng. Thay đổi này kéo theo sự biến mất của bàn rê chuột kém thực dụng, nhường chỗ cho phím kích hoạt tính năng thông gió/sưởi ấm hàng ghế trước.

Hãng xe sang Nhật Bản cũng tăng kích thước bảng đồng hồ từ 8 lên 12,3 inch, nhưng gây tiếc nuối khi loại bỏ vòng cơ học có thể dịch chuyển như trên siêu xe LFA.

Cụm điều khiển điều hòa tự động hai vùng độc lập thêm phần gọn gàng và có nét giống… Mitsubishi Xforce, mở ra ngăn chứa đồ rộng rãi tích hợp cổng sạc USB-C công suất cao và sạc không dây.

Cửa gió điều hòa sát cánh cửa hai bên rũ bỏ kiểu dáng hình tròn cổ điển, trở nên hợp thời hơn (Ảnh: Lexus).

Các tiện nghi nổi bật còn có ghế trước chỉnh điện tích hợp bộ nhớ 3 vị trí, đèn viền nội thất 64 màu, rèm che nắng kính hậu chỉnh điện và dàn 17 loa cao cấp Mark Levinson, tổng công suất 1.800W. Ốp trang trí làm từ sợi tre đan lần đầu xuất hiện trên xe Lexus sản xuất hàng loạt, đề cao yếu tố thân thiện với môi trường.

Ở khía cạnh an toàn, gói tính năng trợ lái tiên tiến Lexus Safety System + chuyển từ loại 2.5 lên 3.0, hoạt động hiệu quả trong đa dạng tình huống. Tính năng Proactive Driving Assist hỗ trợ giảm tốc và đánh lái khi có vật cản trước mặt hoặc vào cua, trong khi hệ thống bán tự hành Lexus Teammate Advanced Drive giúp tài xế nhàn hạ giữa lúc tắc đường.

Bên dưới nắp ca-pô của IS 350 vẫn là động cơ xăng V6 3.5L hút khí tự nhiên, công suất 314 mã lực và mô-men xoắn 380Nm. Kết hợp với cỗ máy này là hộp số tự động 8 cấp (dẫn động cầu sau) hoặc 6 cấp (dẫn động bốn bánh).

Phiên bản hybrid IS 300h sở hữu máy xăng 2.5L (176 mã lực, 221Nm), một mô-tơ điện (141 mã lực, 300Nm) và pin Ni-MH, cho công suất kết hợp 217 mã lực. Hộp số vô cấp điện tử E-CVT và hệ dẫn động cầu sau không đổi.

Hệ thống lái trợ lực điện được nâng cấp, hứa hẹn cảm giác mượt mà và phản hồi linh hoạt cho chiếc sedan cỡ trung. Xe có tối đa 5 chế độ lái: Bình thường, Tiết kiệm, Thể thao, Thể thao “+” và Cá nhân hóa.

Hệ thống treo thích ứng cải tiến phản ứng nhanh gấp bốn lần so với trước, kiểm soát dao động thân xe tốt hơn và tăng độ êm ái (Ảnh: Lexus).

Lexus IS 2026 dự kiến đến tay khách hàng tại Nhật Bản và khu vực Bắc Mỹ từ đầu năm sau, giá bán chưa được công bố.

Tại Việt Nam, IS chỉ tồn tại trong vòng ba năm, từ 2021 đến 2024. Gây chú ý bằng ngoại hình thể thao, trẻ trung hơn các sản phẩm Lexus còn lại lúc bấy giờ, song IS “kén khách” do giá bán cao (2,13-2,83 tỷ đồng) và trang bị không thực sự vượt trội so với đối thủ.

Năm 2021, Mercedes-Benz C-Class thắng thế với mức giá 1,499-1,969 tỷ đồng nhờ vào nguồn gốc lắp ráp trong nước; BMW 3 Series nhập khẩu từ Đức đắt nhất cũng chỉ 2,499 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Lexus IS còn chịu ảnh hưởng từ dòng chuyển dịch thị hiếu tiêu dùng từ xe gầm thấp sang SUV/CUV ở phạm vi toàn cầu.