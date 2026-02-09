Những tính năng thiết thực với người dùng ô tô khi trời mưa lạnh

Cuộc đua trang bị của nhóm xe phổ thông không phải là xu hướng mới, với ngày càng nhiều sản phẩm chú trọng vào hàm lượng “option”. Tuy nhiên, vẫn có một số tính năng nhà sản xuất không đưa vào dòng xe đang bày bán, có thể do không phù hợp với thị trường hoặc nhằm cân đối với giá thành, chi phí.

Dù vậy, dưới đây sẽ là những tính năng thiết thực nhất với người dùng ô tô vào thời tiết mùa đông lạnh giá, đặc biệt là những ngày mưa rét.

Sưởi vô lăng

Đây là trang bị không quá phổ biến trên các mẫu xe giá rẻ, thường xuất hiện từ phân khúc C trở lên, ví dụ như Hyundai Tucson. Trang bị này không thiết thực vào mùa hè nhưng với điều kiện thời tiết lạnh buốt vào mùa đông tại miền Bắc, không thể phủ nhận tính hữu dụng của “option” này.

Biểu tượng của tính năng sưởi vô lăng (Ảnh: Cars.com).

Khi kích hoạt bằng nút bấm, hệ thống sưởi điện chạy quanh vô lăng sẽ mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu cho người lái xe. Trên một số mẫu xe sang, người dùng còn có thể chủ động thiết lập tự động bật cho tính năng này, khi nhiệt độ xuống dưới mức cài đặt.

Sấy ghế

Tương tự sưởi vô lăng, sấy ghế là một tính năng người dùng ít quan tâm, thậm chí cảm thấy vô dụng với thời tiết Việt Nam, đặc biệt là vào mùa hè nắng nóng khắc nghiệt. Tuy nhiên khi vào mùa đông, tính năng này sẽ đặc biệt hữu dụng, khi để xe qua đêm hoặc không sử dụng trong một thời gian dài.

Biểu tượng của tính năng sấy ghế trên ô tô (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tại Việt Nam, tính năng sấy ghế đang dần xuất hiện ở nhóm xe phổ thông, nhưng chỉ được trang bị cho hàng ghế trước. Trong khi đó, các mẫu xe sang thường tích hợp chức năng này trên tất cả các ghế ngồi.

Sấy gương, kính

Trang bị này cũng không còn xa lạ với khách Việt nhưng không phải dòng xe nào cũng sở hữu sấy kính phía sau. Với các mẫu xe giá rẻ, tính năng này chỉ xuất hiện trên kính lái phía trước; và đây cũng là điểm người dùng cần lưu ý khi chọn ô tô, nếu quan tâm đến tính năng này.

Nút bấm kích hoạt tính năng sấy gương, kính thường được đặt ở khu vực bảng điều khiển điều hòa (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nước bám lên gương và kính lái trước/sau có thể tạo thành sương ẩm khi trời lạnh, gây hấp hơi, mờ kính và ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người dùng. Do đó, sấy gương và kính có thể xem là một tính năng rất cần thiết khi sử dụng ô tô.

Đề nổ từ xa

Trang bị này không chỉ thiết thực vào mùa hè mà còn đặc biệt hữu dụng vào mùa đông. Trong điều kiện thời tiết mưa lạnh, ô tô đỗ ngoài đường trong thời gian dài có thể ngấm hơi lạnh vào nội thất, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng.

Với tính năng đề nổ từ xa, hệ thống điều hòa sẽ được kích hoạt và chủ động sưởi ấm khoang cabin, nếu người dùng cài đặt ở chế độ tự động. Tương tự, tính năng này sẽ làm mát khoang lái, trước khi người dùng bước lên xe vào mùa hè.